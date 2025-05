Inflation – Au Maroc, les prix à la consommation reculent de 0,3% en avril

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une baisse de 0,3% en avril 2025 par rapport à mars, selon les données publiées par le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Ce recul est principalement dû à une baisse de 0,6% des prix des produits alimentaires et de 0,2% des produits non alimentaires.

Parmi les produits alimentaires, les baisses les plus marquées concernent les poissons et fruits de mer (-4,5%), les viandes et les produits laitiers (-2,6%), ainsi que les huiles et graisses (-1,0%).

À l’inverse, les fruits ont vu leurs prix bondir de 4,9%, tandis que les légumes (+0,6%) et les boissons chaudes comme le café et le thé (+0,2%) ont également enregistré de légères hausses. Du côté des produits non alimentaires, le repli s’explique surtout par la baisse de 3,4% des prix des carburants.

Sur le plan régional, les reculs les plus significatifs de l’IPC ont été observés à Laâyoune (-1,1%), Beni-Mellal (-1,0%) et Kénitra (-0,9%). En revanche, des hausses ont été relevées à Fès (+0,7%) et Tanger (+0,5%).

En glissement annuel, l’IPC affiche une progression modérée de 0,7%, tant pour les produits alimentaires que non alimentaires. L’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et réglementés, a diminué de 0,2% sur un mois, mais reste en hausse de 1,2% sur un an.

