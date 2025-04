Cooperation – L’Inspecteur Général des FAR effectue une visite de travail à l’Etat de Qatar

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a effectué du 19 au 22 avril une visite de travail à l’Etat frère de Qatar.

A cette occasion, l’Inspecteur Général des FAR a tenu, dimanche, une réunion avec son homologue qatari, le Général de Corps d’armée Jassim Ben Mohammed Al Mannai, Chef d’Etat-Major des Forces armées qatariennes, suivie d’une rencontre avec le vice-président du Conseil des ministres et ministre d’État aux affaires de la défense, Saoud ben Abdelrahmane ben Hassan Al Thani, axée sur l’examen des moyens de renforcement de la coopération militaire bilatérale conformément aux Hautes Instructions des Dirigeants des deux pays, que Dieu Les assiste, indique un communiqué de l’Etat-Major général des FAR.

+ La s’inscrit dans le prolongement des efforts visant à consolider les liens de coopération militaire bilatérale +

Lors de ces entretiens, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction de la solidité et de l’entente marquant les relations militaires entre le Royaume du Maroc et l’Etat frère de Qatar, se félicitant des résultats concrets de cette coopération fructueuse qui constitue un modèle du partenariat stratégique entre les deux pays.

Par la même occasion, l’Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud a visité plusieurs commandements et unités militaires relevant des Forces armées qataries, dont le commandement interarmées et les commandements de l’Unité des transmissions de l’armée qatarie et des Forces de Défense aériennes.

Cette visite, qui s’inscrit dans le prolongement des efforts visant à consolider les liens de coopération militaire bilatérale, a permis l’examen des moyens d’élargir les perspectives de ce partenariat et de l’étendre à d’autres domaines au service des intérêts communs des Forces armées des deux pays, conclut le communiqué.

Article19.ma