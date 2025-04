Maroc / USA – Marco Rubio réaffirme le soutien de Washington à la souveraineté marocaine sur le Sahara et salue le rôle du Maroc dans la stabilité régionale (Département d’État)

Le Secrétaire d’État américain Marco Rubio an reçu, ce mardi à Washington, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Les deux responsables ont réaffirmé la solidité du partenariat américano-marocain en matière de promotion de la paix et de la sécurité, sous la conduite du président Donald Trump et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

“Ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération régionale autour de priorités communes, notamment en s’appuyant sur les Accords d’Abraham, ainsi que des opportunités d’élargir la coopération économique au bénéfice des citoyens marocains et américains”, selon un communiqué rendu public par le Département d’État américain.

“Le Secrétaire d’État a réitéré la position claire du président Trump selon laquelle le Hamas doit libérer immédiatement tous les otages, et a salué le leadership du Maroc dans la construction d’un avenir meilleur pour les Israéliens, les Palestiniens et les peuples de toute la région”, souligne la même source.

“Il a également réaffirmé la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara, exprimant leur soutien au Plan d’autonomie marocain, qualifié de sérieux, crédible et réaliste, comme la seule base possible pour parvenir à une solution juste et durable au différend”, précise le communiqué.

Et d’ajouter que “les États-Unis continuent de considérer qu’une autonomie authentique sous souveraineté marocaine constitue la seule issue réalisable.”

Le Secrétaire d’État a appelé les parties à engager sans délai des discussions fondées exclusivement sur la proposition marocaine, et a indiqué que les États-Unis s’engagent à faciliter les avancées vers cet objectif.

Article19.ma