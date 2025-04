Droits humains – Le CNDH lance “une initiative d’excellence” pour renforcer les droits des personnes en situation de handicap

Mme Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), a annoncé ce mardi à Salé, le lancement d’une initiative nationale pour l’excellence dans le domaine du handicap, à l’occasion de son discours d’ouverture lors du 16e Forum national sur le handicap, organisé par le Centre national Mohammed VI des personnes handicapées en partenariat avec le CNDH, du 8 au 11 avril.

Dans sa première phase, cette initiative vise à renforcer l’engagement des journalistes et professionnels des médias en faveur des droits des personnes en situation de handicap, et à valoriser leurs efforts pour défendre cette cause, sensibiliser l’opinion publique, et lutter contre les stéréotypes négatifs qui freinent l’accès effectif aux droits de cette population.

Mme Bouayach a souligné que les médias, au sens large, peuvent jouer un rôle fondamental pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap, notamment en déconstruisant les idées reçues, en renforçant la conscience collective de leurs droits et besoins, et en contribuant à la promotion d’une culture d’inclusion et de respect de la diversité. Elle a toutefois précisé que ce rôle, aussi porteur soit-il, n’est ni garanti, ni automatique.

Un chiffre alarmant !

Dans son allocution, la présidente du CNDH a mis en lumière les grandes lacunes de la couverture médiatique des questions liées au handicap, évoquant une “faiblesse chronique” dans le traitement journalistique de ces thématiques.

Elle a ainsi révélé un chiffre préoccupant : seuls 1,2 % des articles et contenus médiatiques portant sur les droits humains au Maroc abordent les questions de handicap. Sur un total de 234 151 articles et contenus recensés par le Conseil, moins de 3 000 traitent explicitement du handicap, a-t-elle précisé.

Cette réalité, affirme-t-elle, appelle à une mobilisation urgente pour renforcer la sensibilisation des médias à ces questions. Elle a plaidé pour la mise en place de politiques publiques ambitieuses dans le secteur de la communication, afin de promouvoir une approche inclusive des droits des personnes en situation de handicap dans les discours médiatiques, et de les intégrer pleinement dans le débat public, à travers une approche fondée sur les droits humains et l’appropriation par les personnes concernées de leurs propres droits.

À noter que le Forum national du handicap, organisé en partenariat avec le CNDH, constitue un espace de dialogue et de réflexion collective autour des moyens de renforcer l’effectivité des droits des personnes en situation de handicap.

