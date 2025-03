Bio express – Habib Belkouch à la tête de la délégation ministérielle chargée des droits de l’homme

Le Roi Mohammed VI a nommé, ce vendredi, Habib Belkouch au poste de délégué ministériel chargé des droits de l’homme.

La délégation ministérielle chargée des droits de l’homme assume plusieurs missions, notamment :

– Suivi des politiques gouvernementales, en particulier dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme, en coordination avec les départements ministériels et institutions concernés.

– Surveillance de la mise en œuvre des conventions internationales pertinentes et préparation des rapports nationaux pour les mécanismes spécialisés des Nations Unies.

– Coordination des préparatifs pour la participation du Maroc aux forums régionaux et internationaux.

– Suivi des recommandations et observations découlant de l’examen des rapports nationaux par les organes des traités.

– Coordination des relations avec les mécanismes spéciaux du Conseil des droits de l’homme et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

– Suivi des rapports publiés par des organismes nationaux ou internationaux concernant la situation des droits de l’homme au Maroc et, si nécessaire, préparation de réponses coordonnées.

– Étude des textes législatifs et réglementaires pour évaluer leur conformité aux conventions internationales.

+ Qui est Habib Belkouch ? +

M. Belkouch est un expert-conseil en matière de droits de l’homme, apportant ses compétences à des institutions nationales et internationales. Il est également président du Centre d’études sur les droits de l’homme et la démocratie.

– Conseiller auprès du ministre des droits de l’homme (1998-2000).

– Directeur du Centre de documentation, d’information et de formation en matière de droits de l’homme (2000-2005).

– Directeur du programme sur la migration au sein du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme (2005-2006).

– Membre du secrétariat général de la Commission nationale marocaine pour l’UNESCO (1983-1993).

– Contributeur à des rapports clés, notamment le Rapport du cinquantenaire sur le développement humain (2005), un rapport national sur l’état de l’enfance au Maroc (UNICEF, 2006), ainsi que sur la migration et les droits humains dans le contexte maghrébin (2007).

+Compétences et leadership +

M. Belkouch apporte des qualifications exceptionnelles et une expertise approfondie en matière de droits de l’homme, combinées à un grand professionnalisme et un sens aigu des responsabilités. Ces qualités lui ont valu la confiance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui l’a nommé à la tête de la délégation ministérielle chargée des droits de l’homme.

+ Vision et contributions +

Grâce à son expérience, M. Belkouch est en mesure de promouvoir l’intégration d’une culture des droits de l’homme dans les politiques publiques nationales et de renforcer la coopération avec les parties prenantes et organisations concernées, qu’elles soient gouvernementales ou non gouvernementales.

