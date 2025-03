Médias – “Du nouveau” chez le ministre de la Communication, Mehdi Bensaïd

Ce vendredi, le Conseil du gouvernement sous la direction de Aziz Akhannouch a examiné et approuvé le projet de décret n° 2.24.1143 portant sur les compétences et l’organisation du secteur de la Communication, présenté par Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

“Ce projet de décret vise à élargir les compétences du secteur de la communication pour inclure de nouvelles tâches liées à l’élaboration de plans de développement de l’industrie des jeux électroniques, ainsi qu’au développement de mécanismes de vérification des fausses nouvelles dans le domaine de la communication institutionnelle et publique “, affirme un communiqué officiel, rendu public à l’issue d’une réunion à Rabat.

Et d’ajouter, qu’il “s’efforce également de mettre en place une organisation structurelle moderne pour le secteur de la communication, capable de répondre aux évolutions dans les domaines des médias et de la communication et de suivre les avancées numériques. Cela passe par l’établissement de structures administratives capables de mettre en œuvre efficacement les projets et chantiers du secteur de la communication et d’assurer leur suivi et accompagnement.”

Cette nouvelle structure inclut, en plus du secrétariat général et de l’inspection générale, trois directions portant de nouveaux noms, à savoir :

– Direction du développement de l’industrie des jeux électroniques et des systèmes d’information

– Direction des études et de la modernisation des moyens de communication

– Direction de la communication et des relations avec les acteurs des médias.

La direction des ressources humaines et financières conserve quant à elle son appellation actuelle, ajoute le communiqué.

Article19.ma