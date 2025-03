Bio Express – Amina Bouayach : Une vie dédiée aux droits humains

Le Roi Mohammed VI a renouvelé, ce vendredi, la nomination de Mme Amina Bouayach à la tête du CNDH. Voici une biographie express:

Née le jour de la Journée des droits de l’homme, Mme Bouayach incarne depuis son plus jeune âge les valeurs de justice, dignité et défense des droits humains.

En décembre 2018, elle a été nommée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH). Sous sa direction, cette institution est devenue un véritable pont entre l’État et la société, mettant en œuvre des actions concrètes telles que la protection des victimes et des groupes vulnérables, le renforcement de l’État de droit et la promotion des droits et libertés. Un protocole d’accord avec le Parlement a été signé pour intégrer les recommandations des Nations Unies dans les politiques nationales.

Premières dans sa carrière

– Première femme élue à la tête d’une ONG des droits humains au Maroc : l’Organisation marocaine des droits de l’homme.

– Première femme marocaine à être secrétaire générale de la Fédération, internationale des droits de l’homme,

– Première femme à présider le Conseil national des droits de l’homme au Maroc et

– Première femme africaine à diriger l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Il faut souligner en outre, la reconnaissance internationale en 2021 pour ses actions en faveur d’un monde post-COVID plus équitable.

+ Parmi ses réalisations +

Elle a initié un partenariat inédit entre le CNDH et la Direction générale de la sûreté nationale pour prévenir la torture et dispenser des formations aux agents de sécurité. Elle a également œuvré pour intégrer les droits humains dans les curriculums scolaires et universitaires.

Elle a joué un rôle central dans des réformes telles que la révision constitutionnelle, la justice transitionnelle et l’égalité des genres.

En mars 2025, elle a été élue présidente de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.

+ Contributions internationales +

Amina Bouayach est reconnue pour ses efforts dans la lutte contre la peine de mort, la prévention de la torture, la défense des droits des femmes et l’intégration des droits des migrants et réfugiés. Son influence s’étend à divers forums et organisations à travers le monde.

Avec une formation en économie et une maîtrise de plusieurs langues, elle allie rigueur intellectuelle et portée internationale.

+ Distinctions et Prix +

Mme Bouayach a reçu plusieurs prix prestigieux :

– Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe

– Prix Femmes d’avenir par l’Association d’amitié hispano-française

– Prix de la Fondation Méditerranéenne

Titres honorifiques Wissam Al Arch et Officier de la Légion d’honneur

