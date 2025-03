Focus – Des jalons historiques pour les droits humains : Le parcours inspirant de Mme Amina Bouayach

Méritocratie. Le vendredi 28 mars 2025, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a renouvelé la nomination de Mme Amina Bouayach à la présidence du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

Mme Bouayach est née un jour symbolique pour les droits humains : la veille de la Journée mondiale des droits de l’Homme (le 10 décembre). Le lien avec cette date symbolique a marqué tout son parcours professionnel. Elle a consacré sa vie, dès son tendre âge, à la défense de la justice, la liberté et la dignité humaine.

Elle fut désignée par le Roi Mohammed VI à la tête du CNDH pour un premier mandat en décembre 2018. Sous sa direction, l’institution a modernisé ses mécanismes de travail, adoptant une nouvelle stratégie axée sur l’effectivité des droits et des libertés.

Cette approche repose sur trois piliers fondamentaux : la prévention des violations, la protection des victimes et la promotion des droits et des libertés comme culture et pratique ( prévention, protection, promotion ).

La démarche a consolidé le rôle du Conseil en tant que passerelle entre l’État et la société, en parfaite conformité avec les Principes de Paris qui régissent les institutions nationales des droits de l’Homme.

Durant son premier mandat, le CNDH a publié son premier rapport annuel sur la situation des droits humains au Maroc. Ce rapport est devenu une tradition annuelle, renforçant l’alignement du Maroc sur les normes internationales en matière de droits humains.

Voici Quelques chiffres marquants :

– 5 rapports annuels

– 58 rapports, notes, avis ou publications, en plus du soutien à de nombreux autres travaux sur les droits humains

– 191 visites préventives

– Plus de 800 visites de protection dans les lieux de privation de liberté

– Traitement de plus de 18 000 plaintes

– 962 interventions ou initiatives au niveau national et régional

Ces réalisations font partie des points forts du premier mandat de Mme Bouayach, caractérisé par une approche globale des droits humains.

Sous sa direction, trois mécanismes nationaux majeurs ont été mis en place :

– un mécanisme national pour la prévention de la torture;

– un mécanisme pour les plaintes des enfants;

– un mécanisme pour protéger les droits des personnes en situation de handicap.

Ces mécanismes mènent régulièrement des visites, des interventions et des initiatives, couronnées par des rapports annuels.

En parallèle, le CNDH a renforcé ses partenariats et sa collaboration avec :

– Le Parlement, pour aligner la législation nationale sur les recommandations onusiennes en matière de droits humains et soutenir des politiques fondées sur les droits humains

– Les universités, en plus d’un soutien financier aux ONG

– La Gendarmerie Royale, l’administration pénitentiaire et d’autres institutions, en vue de protéger les victimes et les groupes vulnérables, de renforcer l’état de droit et de diffuser une culture des droits humains

Durant ce premier mandat, une initiative inédite a vu le jour pour intégrer les droits humains dans les fonctions de sécurité publique, en partenariat avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale.

Cette collaboration, reconnue comme une pratique exemplaire au niveau des institutions nationales des droits humains, a d’abord porté sur la prévention de la torture et l’application des recommandations du mécanisme national de prévention, avant de s’étendre à la gestion humaine des frontières et à la protection des droits des migrants au Maroc.

Mme Bouayach a également promu l’intégration des droits humains dans les programmes scolaires et universitaires. Un rôle clé dans des réformes majeures, telles que la révision constitutionnelle, la justice transitionnelle, l’égalité des genres, la réforme du Code de la famille et la mise en œuvre des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux au Maroc.

Parcours professionnel

Avec des décennies d’expérience, Mme Bouayach a occupé plusieurs postes avant de présider le CNDH, notamment celui d’ambassadrice du Maroc en Suède et en Lettonie (2016-2018).

Elle a travaillé à l’échelle régionale et internationale sur des questions variées liées aux droits humains, depuis le Forum de supervision civile des forces de police en Afrique jusqu’à l’Organisation Arabe des Droits de l’Homme, en passant par la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH), où elle a été secrétaire générale et vice-présidente.

En mars 2025, elle a été élue à l’unanimité par ses pairs présidente de l’Alliance Globale des Institutions Nationales des Droits de l’Homme, après avoir dirigé son secrétariat pendant trois ans. Elle préside également le Groupe Africain sur la Migration et d’autres réseaux internationaux clés.

Enfin, la Présidente du CNDH porte l’ambition d’un objectif “Zéro torture en Afrique” et dirige le Réseau des Mécanismes Nationaux de Prévention de la Torture en Afrique, dont le secrétariat général est basé à Rabat après la Déclaration fondatrice de Marrakech.

Mme Bouayach est diplômée en économie et parle cinq langues : l’arabe, l’amazigh, le français, l’anglais et l’espagnol.

Honneurs et distinctions

– Première femme élue à la présidence d’une institution nationale des droits humains au Maroc

– Première femme marocaine secrétaire générale de la FIDH

– Première femme africaine à présider l’Alliance Globale des Institutions Nationales des Droits de l’Homme

Prix et décorations

– Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe

– Choisie par l’ONU comme l’une des cinq femmes bâtissant un monde plus juste (2021)

– Plusieurs distinctions marocaines et internationales, dont le Wissam Royal de l’Ordre du Trône

Adhésions

Mme Bouayach est membre de nombreuses commissions nationales et internationales, dont celles sur la réforme constitutionnelle de 2011 et le Code de la famille.

Article19.ma