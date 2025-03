Analyse – Trump 2.0, de quoi s’agit-il ?

Par Dr Mohamed Chtatou

Le second mandat de Donald Trump, souvent appelé « Trump 2.0 », se caractérise par une série d’initiatives politiques affirmées et une expansion prononcée de l’autorité exécutive.

M. Trump a donné la priorité à l’achèvement du mur frontalier, dans le but de renforcer la sécurité nationale et de freiner l’immigration clandestine. Son administration a lancé le plus vaste programme d’expulsion de l’histoire des États-Unis, ciblant les personnes résidant illégalement dans le pays.

La lutte contre l’inflation est un objectif central, avec des efforts pour réduire les prix à la consommation, y compris les produits de base tels que les produits alimentaires. Donald Trump entend faire des États-Unis un producteur d’énergie dominant en réduisant les réglementations et en encourageant les initiatives nationales dans le domaine de l’énergie.

Des plans sont en cours pour remplacer les employés fédéraux de carrière par des personnes nommées pour des raisons politiques, alignant ainsi la bureaucratie plus étroitement sur les directives présidentielles.

L’administration cherche à centraliser l’autorité au sein du pouvoir exécutif, en proposant un contrôle présidentiel accru sur les agences indépendantes.

Un décret a été publié pour reconnaître officiellement deux genres seulement, reflétant la position de l’administration sur les questions d’identité de genre. L’interdiction faite aux personnes transgenres de servir dans l’armée a été rétablie, en raison de problèmes de cohésion et de préparation des unités.

Le président Trump s’engage activement auprès du président russe Vladimir Poutine pour négocier un cessez-le-feu dans le conflit ukrainien en cours, signalant une approche pratique de la diplomatie internationale.

Des sondages récents indiquent que la cote de popularité de Donald Trump est d’environ 45 %, ce qui reflète une opinion publique divisée sur ses politiques et son style de leadership.

« Trump 2.0 » incarne une approche de la gouvernance marquée par des mesures politiques affirmées, un accent mis sur l’élargissement du pouvoir exécutif et un engagement à tenir les promesses de campagne axées sur la sécurité nationale, la croissance économique et les valeurs sociales conservatrices.

La philosophie politique de Donald Trump

La philosophie politique de Donald Trump, souvent appelée « trumpisme », se caractérise par un mélange d’éléments populistes, nationalistes et autoritaires. Ses principaux aspects sont les suivants :

Le trumpisme est souvent décrit comme un populisme autoritaire de droite, qui pose des défis importants aux normes démocratiques. M. Trump a plaidé pour une interprétation extensive des pouvoirs présidentiels, suggérant que l’article II de la Constitution des États-Unis lui confère l’autorité de « faire tout ce que je veux ». Cette perspective s’aligne sur la théorie de l’exécutif unitaire, qui cherche à renforcer l’autorité de l’exécutif. En février 2025, M. Trump a fait écho à ce sentiment en déclarant : « Celui qui sauve son pays ne viole aucune loi », reflétant ainsi la volonté de son administration d’étendre le pouvoir présidentiel.

La philosophie de Donald Trump met l’accent sur le nationalisme et le protectionnisme économique. Les politiques de son administration ont inclus la restriction de l’immigration, le protectionnisme commercial et l’isolationnisme, tous visant à donner la priorité aux intérêts américains.

Le trumpisme englobe également des éléments de conservatisme social, avec des politiques s’opposant à la réforme des droits et promouvant les valeurs traditionnelles. La position de l’administration sur des questions telles que la reconnaissance du genre et le service militaire reflète un engagement en faveur de politiques sociales conservatrices.

Les critiques affirment que l’approche de Trump sape les institutions et les normes démocratiques. Des actions telles que le ciblage des médias et des institutions académiques qui s’opposent à ses vues ont été perçues comme des tactiques autoritaires. Par exemple, l’administration a pris des mesures contre les universités promouvant des initiatives en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), qualifiant ces efforts de discriminatoires à l’égard des Blancs.

En résumé, la philosophie politique de Donald Trump associe une rhétorique populiste à des politiques nationalistes et autoritaires, remettant en cause les principes démocratiques traditionnels et mettant l’accent sur une autorité exécutive centralisée et solide.

Politique étrangère

Le second mandat du président Donald Trump a inauguré une politique étrangère caractérisée par un nationalisme affirmé, un accent mis sur la souveraineté américaine et une rupture avec les alliances internationales traditionnelles.

La doctrine de l’« Amérique d’abord » est au cœur de l’approche de Donald Trump. Elle met l’accent sur des politiques qui donnent la priorité aux intérêts, à la souveraineté et à la sécurité des États-Unis. Cette perspective conduit souvent à un scepticisme à l’égard des alliances et des accords internationaux perçus comme désavantageux pour les États-Unis.

Conflit avec la Russie et l’Ukraine : M. Trump s’engage activement auprès du président russe Vladimir Poutine pour négocier un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours en Ukraine. Cette initiative vise à mettre un terme au conflit en cours et reflète une approche pragmatique de la diplomatie internationale.

Relations avec la Chine : L’administration a pris des mesures pour restreindre certains canaux diplomatiques, comme la fermeture de certains médias, ce qui pourrait avoir un impact sur le flux d’informations et les relations bilatérales avec la Chine.

La politique étrangère de Trump a été décrite comme impérialiste et expansionniste dans son approche des Amériques, reflétant une version dure de la doctrine Monroe.

Les analystes suggèrent que les politiques de Trump pourraient signifier la fin de l’ordre international traditionnel fondé sur des règles, incitant les dirigeants européens à rechercher une plus grande autonomie et à remettre en question la fiabilité des États-Unis en tant que partenaire.

L’administration s’est orientée vers une approche très centralisée et personnalisée de la politique étrangère, avec des décisions étroitement liées à la branche exécutive, ce qui risque de mettre à l’écart les canaux diplomatiques traditionnels et l’expertise.

La politique étrangère de Trump a suscité des réactions mitigées au niveau mondial. Si certains pays apprécient l’engagement direct et la clarté des intentions américaines, d’autres s’inquiètent de l’érosion du multilatéralisme et de la déstabilisation potentielle des normes internationales établies. L’accent mis sur les accords bilatéraux et les relations transactionnelles marque un changement important par rapport aux approches des administrations américaines précédentes.

En résumé, la politique étrangère actuelle du président Trump reflète un engagement à redéfinir le rôle de l’Amérique sur la scène mondiale, à mettre l’accent sur la souveraineté et à réévaluer les alliances traditionnelles pour s’aligner sur la doctrine de « l’Amérique d’abord ».

Vision politique

La vision politique de Donald Trump, telle qu’elle s’est exprimée au cours de son second mandat, met l’accent sur un mélange de nationalisme, de protectionnisme économique et de restructuration de la gouvernance fédérale. La doctrine « America First », qui donne la priorité à la souveraineté et aux intérêts des États-Unis dans les politiques intérieures et étrangères, est au cœur de son programme.

M. Trump a pris des mesures décisives pour sécuriser la frontière américaine et protéger les communautés américaines. Il a notamment rétabli des politiques telles que « Rester au Mexique », renforcé les procédures de contrôle des immigrants et lancé de vastes opérations d’expulsion ciblant les personnes résidant illégalement dans le pays. Ces mesures visent à lutter contre le nombre record de passages à la frontière et à renforcer la sécurité nationale.

L’administration a poursuivi des stratégies économiques protectionnistes, notamment en imposant des droits de douane à des pays comme le Canada et le Mexique, bien que certaines de ces mesures aient été reportées par la suite. Cette approche vise à soutenir les industries nationales et à réduire la dépendance à l’égard de la production étrangère. En outre, l’accent est mis sur la réduction des dépenses publiques en supprimant divers programmes d’aide à l’étranger, ce qui témoigne d’un changement de priorité en faveur de la croissance économique interne.

Un aspect important de la vision de Trump consiste à remanier la bureaucratie fédérale pour l’aligner plus étroitement sur les objectifs de son administration. Il s’agit notamment de remplacer les fonctionnaires de carrière par des personnes nommées pour des raisons politiques qui soutiennent son programme, augmentant ainsi le contrôle présidentiel sur les agences fédérales. L’objectif est de créer un gouvernement plus rationnel et plus réactif qui fonctionne efficacement sous la direction de l’exécutif.

L’administration Trump a pris des mesures pour remodeler les politiques sociales en éliminant les programmes liés à la diversité, à l’équité et à l’inclusion. Cela reflète un effort plus large pour promouvoir les valeurs américaines traditionnelles et contrer les mouvements culturels progressistes. L’administration affirme que de telles mesures sont nécessaires pour préserver l’identité et la cohésion nationales.

En matière d’affaires étrangères, la vision de Trump se caractérise par un nationalisme affirmé et une réévaluation des alliances internationales. L’administration a adopté une approche plus unilatérale, se concentrant sur les accords bilatéraux qui bénéficient directement aux intérêts américains. Il s’agit notamment de renégocier les accords commerciaux et de réévaluer les engagements militaires à l’étranger pour s’assurer qu’ils sont conformes à la doctrine de « l’Amérique d’abord ».

La vision politique de Donald Trump a polarisé l’opinion publique, suscitant à la fois un soutien sans faille et des critiques virulentes. Ses partisans affirment que ses politiques restaurent la souveraineté américaine, renforcent l’économie et améliorent la sécurité nationale. Ses détracteurs affirment que son approche sape les institutions démocratiques, aliène les alliés internationaux et exacerbe les divisions sociales. La position de l’administration sur des questions telles que l’immigration et la diversité a été particulièrement controversée, suscitant un vaste débat sur l’orientation de la politique intérieure et étrangère des États-Unis.

La vision politique de Donald Trump au cours de son second mandat se définit par un engagement en faveur du nationalisme, du protectionnisme économique et d’une restructuration de la gouvernance fédérale visant à renforcer l’autorité exécutive. Cette vision reflète un changement transformateur dans la politique américaine, mettant l’accent sur la souveraineté et les valeurs traditionnelles tout en remettant en question les normes et les alliances établies.

Les perspectives européennes

Les perspectives européennes sur le second mandat du président Donald Trump sont diverses, reflétant un spectre d’opinions à travers le continent. Alors que certains dirigeants expriment un optimisme prudent à l’égard d’initiatives spécifiques, d’autres manifestent de l’appréhension quant aux implications pour les relations transatlantiques.

Italie : La première ministre Giorgia Meloni a plaidé pour le pragmatisme dans la gestion des différends commerciaux potentiels entre l’Union européenne et les États-Unis. Elle soutient les efforts du président Trump pour négocier un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine, qu’elle considère comme une voie potentielle vers une paix durable.

France et Allemagne : Des dirigeants tels que le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz ont exprimé leur inquiétude quant aux actions unilatérales qui pourraient déstabiliser l’économie européenne. Ils soulignent l’importance d’inclure les alliés européens dans les discussions relatives à la sécurité et aux politiques commerciales.

Des enquêtes récentes indiquent que de nombreux Européens perçoivent les États-Unis sous la direction de Trump davantage comme un « partenaire nécessaire » que comme un allié indéfectible. Ce sentiment souligne un changement de confiance et met en évidence la nécessité pour l’Europe de réévaluer son autonomie stratégique en matière de défense et de politique étrangère.

L’incertitude entourant les engagements américains a incité les pays européens à renforcer leurs capacités de défense. Des pays comme l’Allemagne augmentent considérablement leurs budgets de défense, ce qui témoigne d’un regain d’intérêt pour la préparation militaire dans un contexte où l’on craint de perdre le soutien des États-Unis et où les tensions persistent en Ukraine.

Les opinions européennes sur les politiques de Trump ne sont pas monolithiques. En Italie, par exemple, une partie de la population respecte l’approche directe de Trump, ce qui contraste avec les perspectives plus critiques qui prévalent en Europe occidentale. Cette diversité illustre le paysage complexe de l’opinion publique européenne à l’égard du leadership américain.

Le point de vue de l’Europe sur le président Trump est multiple, englobant à la fois un engagement pragmatique et un scepticisme prudent. La dynamique évolutive des relations entre les États-Unis et l’Europe nécessite un dialogue et une collaboration continus pour naviguer dans les défis et les opportunités qui se présentent au cours de cette administration.

Comment le monde arabe perçoit-il Trump ?

Les politiques et propositions récentes du président Donald Trump ont suscité un éventail de réactions dans le monde arabe, allant de la franche opposition à l’approbation prudente, en fonction de l’initiative spécifique et de son impact perçu sur la stabilité et la souveraineté régionales.

La proposition du président Trump de transformer Gaza en une « Riviera du Moyen-Orient », qui implique le déplacement des résidents palestiniens et le réaménagement de la zone, a constitué un point de discorde important. Ce plan a suscité une forte opposition de la part des États arabes, notamment l’Égypte, la Jordanie et l’Arabie saoudite, qui y voient une interprétation erronée de la dynamique régionale et un acte potentiel de nettoyage ethnique. Les critiques affirment qu’une telle proposition ne tient pas compte des réalités complexes de la situation palestinienne et menace d’exacerber les tensions dans la région.

À l’inverse, certaines nations arabes ont salué la récente assurance du président Trump selon laquelle les habitants de Gaza ne seraient pas déplacés de force. L’Égypte, en particulier, s’est félicitée de cette position, l’associant aux efforts visant à empêcher une nouvelle détérioration de la situation humanitaire à Gaza et soutenant la recherche de solutions équitables et durables à la question palestinienne.

Les interventions militaires de l’administration Trump au Moyen-Orient, telles que les frappes aériennes ciblant les militants houthis au Yémen, ont été accueillies avec appréhension dans le monde arabe. Ces actions sont perçues par certains comme exacerbant les conflits régionaux et sapant les perspectives de paix, ce qui conduit à des appels à des approches plus diplomatiques et moins militaristes pour résoudre les différends en cours.

Le sentiment public à l’égard du président Trump dans le monde arabe est varié. Alors que certains segments de la population considèrent ses politiques avec scepticisme, d’autres ont montré une disposition plus favorable par rapport aux moyennes mondiales. Par exemple, une enquête réalisée en 2017 a indiqué que 30 % du public arabe avait une opinion positive de Trump, un chiffre supérieur à celui de certaines autres régions. Toutefois, ces opinions ne sont pas uniformes et peuvent fluctuer en fonction des politiques spécifiques et de leurs résultats.

En résumé, les actions et les propositions du président Trump ont suscité un éventail complexe de réactions de la part du monde arabe, reflétant la diversité des paysages politiques et des priorités de la région. Si certaines assurances ont été bien accueillies, d’autres initiatives ont rencontré une opposition significative, soulignant la nature complexe de la géopolitique du Moyen-Orient et les défis inhérents à l’engagement des États-Unis dans la région.

Trump et l’Ukraine

Les récentes actions du président Donald Trump ont eu un impact significatif sur le conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine, reflétant la complexité et l’évolution de la politique étrangère américaine.

Le 18 mars 2025, le président Trump a eu une conversation téléphonique de deux heures avec le président russe Vladimir Poutine, aboutissant à un accord de cessation des attaques contre les infrastructures énergétiques de l’autre partie pendant 30 jours. Ce cessez-le-feu limité devait constituer une étape vers des négociations de paix plus larges. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a salué la proposition, exprimant l’espoir d’une assistance militaire continue de la part des alliés.

Malgré cet accord, le scepticisme persiste quant à l’engagement de la Russie en faveur de la paix. Moins d’une heure après l’annonce du cessez-le-feu, la Russie aurait violé la trêve en attaquant le réseau énergétique ukrainien, ce qui a suscité des doutes quant à l’efficacité de l’accord et à la détermination de Poutine à parvenir à une résolution pacifique.

Début mars 2025, le président Trump a ordonné une suspension indéfinie de toute aide militaire américaine à l’Ukraine, invoquant son mécontentement quant à l’engagement du président Zelensky en faveur des négociations de paix. Cette décision concernait plus d’un milliard de dollars d’armes et de munitions destinées à l’Ukraine. Cette suspension visait à contraindre Kiev à engager des négociations de paix et à permettre aux États-Unis de recentrer leurs ressources, bien que ses détracteurs estiment qu’elle affaiblit l’Ukraine.

L’administration Trump envisagerait de reconnaître la Crimée comme territoire russe dans le cadre d’un accord de paix visant à mettre fin au conflit. Les discussions ont notamment porté sur la possibilité d’exhorter les Nations Unies à reconnaître l’annexion. Ce changement de politique potentiel a suscité des inquiétudes chez les dirigeants occidentaux, qui restent sceptiques quant à l’engagement de la Russie en faveur de véritables négociations de paix.

Le président Trump a précédemment affirmé qu’il pourrait résoudre le conflit russo-ukrainien en 24 heures en rencontrant le président Poutine et le président Zelensky. Il a toutefois reconnu par la suite que ces propos étaient « un peu sarcastiques », soulignant la complexité inhérente à la négociation de la paix entre les deux nations.

En résumé, les récentes initiatives du président Trump, notamment la facilitation d’un cessez-le-feu limité et l’examen d’importants changements de politique, soulignent la complexité et le défi de parvenir à une paix durable entre la Russie et l’Ukraine. La situation reste instable, les négociations en cours et les réponses internationales déterminant la voie à suivre.

Trump et le Maroc

En décembre 2020, durant son premier mandat, le président Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, un territoire faisant l’objet de différends de longue date. Cette décision s’inscrivait dans le cadre d’un accord plus large par lequel le Maroc acceptait de normaliser ses relations avec Israël. Cette reconnaissance a marqué un tournant majeur dans la politique étrangère américaine et a été chaleureusement accueillie par les autorités marocaines.

Suite à la réélection du président Trump en novembre 2024, les médias et responsables marocains ont exprimé leur optimisme quant au renforcement des relations bilatérales. La presse marocaine a souligné le soutien de Trump aux revendications territoriales du Maroc, anticipant une consolidation accrue des relations.

Les analystes suggèrent que la situation stratégique et la stabilité politique du Maroc en font un allié clé en Afrique du Nord. L’administration Trump a placé le Maroc au cœur de sa politique au Moyen-Orient, notamment pour contrer les adversaires régionaux et renforcer les partenariats économiques.

La reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a contribué à exacerber les tensions entre le Maroc et l’Algérie, qui soutient le Front Polisario, un mouvement qui revendique l’indépendance du Sahara occidental. Bien qu’un conflit ouvert soit jugé improbable, la situation demeure préoccupante pour la géopolitique nord-africaine.

En résumé, la politique du président Trump a renforcé les relations entre les États-Unis et le Maroc, notamment par la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et le soutien au rôle régional du Maroc. Ces actions ont des répercussions sur la dynamique régionale, notamment concernant l’Algérie et le paysage géopolitique nord-africain au sens large.

Conclusion : Dynamique mondiale

Les politiques du président Donald Trump ont considérablement influencé la dynamique mondiale, affectant les relations internationales, les tendances économiques et la stabilité géopolitique.

L’approche « America First » de Trump a entraîné une rupture avec les alliances traditionnelles et les accords multilatéraux. Ce changement a tendu les relations avec des alliés de longue date et modifié l’équilibre des pouvoirs mondiaux, rapprochant les États-Unis de pays comme la Russie tout en les éloignant de leurs partenaires européens.

La mise en œuvre de droits de douane et de mesures protectionnistes par l’administration Trump a contribué aux incertitudes économiques, tant au niveau national qu’international. Les économistes prévoient un ralentissement de la croissance économique américaine, avec des projections en baisse de 2,3 % à 1,6 % pour 2025, parallèlement à une hausse des taux d’inflation. Ces politiques ont également perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et les relations commerciales, suscitant des inquiétudes quant à un éventuel ralentissement économique mondial.

L’imprévisibilité des politiques de Trump a introduit de la volatilité sur les marchés internationaux et dans les relations diplomatiques. Cette incertitude menace la stabilité des économies mondiales et complique les efforts des autres nations pour s’adapter à un paysage géopolitique en mutation.

En résumé, les actions du président Trump ont remodelé certains aspects de l’ordre mondial, influençant les conditions économiques, les alliances internationales et la stabilité géopolitique. Les effets à long terme de ces changements continuent de se faire sentir, suscitant des analyses et des débats permanents parmi les décideurs politiques et les experts du monde entier.

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed Chtatou sur X : @Ayurinu

Article19.ma