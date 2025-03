Alerte météo – Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces

Des chutes de neige, et de fortes pluies parfois orageuses et rafales de vent avec chasse-poussières sont attendues, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi des chutes de neige (10 – 25cm) sur les hauteurs dépassant 1.600m sont attendues, de vendredi à 17h40 au samedi à 12h, dans les provinces d’Ifrane, Boulemane, Azilal, Beni Mellal, Al Haouz, Chichaoua, Tinghir, Ouarzazate, Midelt, Khenifra et Taroudant, précise la DGM dans un bulletin d’alerte actualisé de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, de fortes pluies parfois orageuses (25 – 40mm) sont prévues, vendredi de 17h40 à 24h, dans les provinces de Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Ouezzane, Nouaceur, El Jadida, Sidi Bennour, Settat, Casablanca, Berrechid, Taroudant et Agadir-Ida-Ou-Tanane.

Le même phénomène concernera, de vendredi à 17h40 au samedi à 19h, les provinces de Nador, El Hoceima, Berkane, Driouch, Taourirt et Oujda.

D’autre part, de fortes rafales de vent avec chasse-poussières (70/85 km/h) sont attendues, vendredi de 17h40 à 21h, dans les provinces de Figuig, Jerada, Errachidia, Ouarzazate, Zagora, Boulemane, Taourirt et Tinghir.

Article19.ma