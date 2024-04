Actualité – Maroc Telecom consolide ses résultats au 1er trimestre 2024

Le Groupe Maroc Telecom affiche en ce premier trimestre 2024 de « bons résultats » opérationnels et financiers en nette croissance par rapport à la même période en 2023, selon un communiqué rendu public jeudi.

L’activité dans les filiales Moov Africa, l’essor du Très Haut Débit Fixe du Groupe et les efforts constants d’optimisation des coûts permettent au Groupe d’afficher des performances résilientes malgré un environnement très concurrentiel.

Maroc Telecom continue de s’appuyer sur une stratégie d’investissements ambitieuse pour capitaliser sur la qualité de ses réseaux et se différencier par la performance et la qualité de service, ajoute ce même communiqué.

Voici 5 points clés des résultats consolidés au T1-2024 :

1. Progression de la base client du Groupe (+2,7%) à 77,1 millions de clients ;

2. Croissance du chiffre d’affaires consolidé de 1,2% à 9,1 milliards de dirhams (MMDH) ;

3. Hausse du chiffre d’affaires de la Data Mobile des filiales Moov Africa (+21,7%) et de la Data Fixe au Maroc (+7,6% tirée par la performance de l’activité FTTH) ;

4. Hausse de l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ajusté du Groupe de 1,7%, avec +1,4% pour le Maroc et +2% pour les filiales ;

5. Maintien d’un niveau soutenu d’investissement Groupe.

