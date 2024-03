Culture – Lancement du Prix Doha du livre arabe

Le Prix Doha du livre arabe vient d’être lancé avec l’objectif de promouvoir et d’enrichir la culture et la bibliothèque arabes, en mettant à l’honneur les meilleures productions et publications.

Ce prix comprend deux catégories, la première dédiée au « livre individuel », tandis que la seconde concerne « la réalisation », ont souligné les organisateurs lors de la cérémonie de lancement du prix, notant que les candidats au prix peuvent postuler à l’une des deux catégories, à condition que leur œuvre traitera l’un des domaines de connaissance énoncés par le prix.

+ Les candidatures ouvertes à partir de mardi +

Parmi les domaines de connaissance figurent les sciences de la Charia, les études islamiques, les études linguistiques et littéraires, les sciences historiques, les études sociales et philosophiques, les dictionnaires, les encyclopédies et l’analyse textuelle, a fait savoir la même source, ajoutant que les candidatures seront ouvertes à partir de mardi et se poursuivront jusqu’au 5 juin.

A cette occasion, des hommages seront rendus à une pléiade de spécialistes dans les sciences humaines et les sciences de la Charia, pour leur contribution significative à la recherche et au développement du savoir.

Article19.ma