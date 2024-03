Maroc / Algérie – Le CiMEA75 dévoile l’élection du Conseil Administratif et du Bureau Exécutif

Tragédie. Les familles d’origine marocaine expulsées arbitrairement d’Algérie en 1975 par le régime autoritaire de Haouari Boumédiène, leur Collectif International CiMEA75 a tenu son assemblée générale ordinaire, le samedi 2 mars 2024, au siège de l’Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH) à Rabat

L’Assemblée a été marquée par la présentation, la discussion et l’adoption à l’unanimité des rapports moral et financier. Ensuite, les membres présents ont procédé à l’élection du Conseil Administratif et le nouveau Bureau Exécutif. Ce dernier est composé de Mohammed Cherfaoui en qualité de Président, Abderrazzak El Hannouchi de vice-Président, Fatiha Saïdi de Secrétaire générale, El-Houssine Bouasria de Trésorier et Jamal EL-Mohafide en tant que Conseiller.

Cette occasion a permis aux membres participants à l’assemblée générale d’évaluer la performance du Collectif, fondé le 27 février 2021, au cours de ses trois dernières années, ainsi que de mettre à jour la stratégie d’action pour les prochaines étapes. Ce fut également un moment d’évaluation de la performance des deux groupes de travail chargés de préserver la mémoire, l’histoire et l’adaptation juridique de la tragédie de l’expulsion arbitraire des Marocains d’Algérie.

En outre, les membres ont discuté la possibilité de coopération et de partenariat au niveau national notamment avec les associations de victimes, les organisations des droits humains et l’ensemble des institutions internationales en charge de la protection des droits et des libertés, ainsi que la préparation de la commémoration du 50ème anniversaire de la tragédie ayant mené à l’expulsion arbitraire de milliers de familles marocaines d’Algérie le 8 décembre 2025, avec l’organisation d’une série de manifestations et d’événements pour marquer son demi-siècle.

+ Commémoration du 50ème anniversaire de l’expulsion arbitraire des Marocains d’Algérie en 1975 +

D’autres sujets ont été abordés par les participants qui ont également examiné le parcours des efforts de plaidoyers menés par le Collectif International auprès du gouvernement, du Parlement et des institutions constitutionnelles concernées par l’expulsion des Marocains d’Algérie.

Il convient de noter que le Collectif International de soutien aux familles d’origine marocaine expulsées d’Algérie en 1975 est une organisation internationale non gouvernementale qui vise notamment à restaurer la mémoire des expulsions et à défendre les intérêts des individus expulsés devant les organes nationaux et internationaux, ainsi qu’à obtenir une reconnaissance officielle des autorités algériennes supérieures pour les atrocités commises en 1975 à l’encontre de la communauté d’origine marocaine résidant légalement en Algérie.

Il vise également à récupérer les biens confisqués par l’État algérien de manière illégale et à obtenir une compensation matérielle et morale pour les victimes des dommages subis en raison de l’expulsion collective et arbitraire, et à faciliter la réunification des familles marocaines avec celles qui sont toujours en Algérie ou par la réouverture des frontières terrestres entre l’Algérie et le Maroc.

Le Collectif International, qui comprend des membres parmi les victimes de cette expulsion et d’autres acteurs soutenant cette cause, s’appuie, pour chacune de ses actions sur les principes contenus dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les conventions internationales relatives aux droits humains et des mécanismes connexes desdits.

Article19.ma