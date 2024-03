Diplomatie – L’ambassadrice du Maroc en France présente des lettres de créance à Macron

In fine, le président français Emmanuel Macron a reçu l’ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitail, lors d’une cérémonie le jeudi 29 février au palais de l’Élysée, où Sitail a présenté des lettres de créance en tant qu’ambassadrice du Maroc en France.

Ancienne journaliste et directrice de l’information pour la chaîne de télévision marocaine 2M, Sitail a été nommé ambassadrice à Paris par le roi Mohammed VI en octobre de l’année dernière, a rapporté le site moroccoworldnews.com.

La nomination de Sitail en tant qu’ambassadrice est venue à la suite de tensions diplomatiques croissantes entre Rabat et Paris en raison de l’aggravation des divergences sur des questions d’importance stratégique, y compris le différend sur le Sahara marocain.

Ces dernières semaines, la France a a exprimé son vœu de réparer les liens diplomatiques, de dépasser les tensions qui ont duré des années et « d’ouvrir une nouvelle page » d’amitié et de partenariats stratégiques « à tous les niveaux ».

+ Un nouveau partenariat +

Plus tôt cette semaine, le ministre français des Affaires étrangères, Stephane Séjourné, s’est rendu dans la capitale marocaine, Rabat, pour réitérer la détermination de Paris à réparer ses relations endommagées avec le Maroc.

L’envoyé français, lors de son séjour à Rabat, a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Les deux ministres ont discuté des questions clés relatives aux liens économiques entre le Maroc et l’Union européenne, Séjourné soulignant la nécessité pour Paris et Rabat d’établir une nouvelle alliance basée sur la confiance et l’affection mutuelles.

Au cours des dernières années, le Maroc a déclaré à plusieurs reprises que le soutien à son plan d’autonomie pour le Sahara déterminerait son lien avec d’autres pays.

Alors que la France semble déterminée à forger un nouveau partenariat avec le pays d’Afrique du Nord, il reste à voir si Paris envisage vraiment de répondre aux attentes du Maroc sur le conflit du Sahara, ajoute Morocco World News.

