Puissance militaire – Le Maroc classé 61e sur 145 pays dans 2024

Le Maroc a été classé 61e sur 145 pays dans un rapport de GlobalFirepower qui évalue la force militaire et la puissance de feu, le Royaume a un indice de puissance de 1,0081 dans le classement mené par les États-Unis, devant la Russie et la Chine.

Selon le site atalayar.com, en termes de troupes disponibles, le Maroc se classe 36e, avec plus de 17,33 millions de ressources militaires à la disposition du pays nord-africain, d’après le rapport, le personnel militaire disponible « est essentiel dans tout conflit, en particulier dans les conflits prolongés ».

L’investissement du pays nord-africain dans l’équipement militaire est également démontré dans le rapport, qui examine la force de l’armée de l’air marocaine, qui dispose de 255 avions, dont 83 chasseurs, 71 avions d’entraînement, deux flottes d’avions ravitailleurs et 70 hélicoptères.

En termes de forces terrestres, le royaume marocain dispose de 1 564 chars, 13 710 véhicules militaires, 565 éléments d’artillerie automotrice, 306 éléments d’artillerie tractée et 208 éléments d’artillerie à roquettes.

+ Collaboration avec les États-Unis et la France +

Ces dernières années, le Royaume du Maroc a beaucoup investi dans l’acquisition d’équipements militaires avancés et dans la modernisation de son matériel militaire.

Le Maroc a acheté et commandé des équipements militaires technologiquement avancés, principalement aux États-Unis et à la France, et plus récemment à Israël, grâce aux bonnes relations diplomatiques qui existent désormais à la suite de l’élaboration des accords d’Abraham, par lesquels plusieurs pays arabes ont établi des relations diplomatiques avec l’État d’Israël sous les auspices des États-Unis.

Les États-Unis considèrent le Maroc comme un allié militaire important en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Le pays nord-africain est considéré comme un partenaire important pour le maintien de la sécurité dans la région face à l’instabilité générée par les groupes terroristes et les bandes criminelles et l’attitude belliqueuse de certains pays.

En effet, le Royaume participe à d’importants exercices militaires avec les Etats-Unis et d’autres pays africains, comme dans le cas des manœuvres African Lion.

+ Les exercices militaires African Lion +

Pour plusieurs analystes, les exercices militaires African Lion sont une démonstration de l’importante coopération militaire entre les Etats-Unis et le Maroc, qui a approuvé ces dernières années une feuille de route pour moderniser l’équipement de son armée, avec la France et les Etats-Unis comme principaux fournisseurs.

Le Maroc collabore également étroitement avec l’Europe et d’autres pays africains dans le cadre d’opérations contre les groupes terroristes et de manœuvres militaires d’une grande importance pour la préservation de la sécurité internationale.

Les relations avec les États-Unis sont étroites. En effet, le Maroc a récemment obtenu l’autorisation de fournir aux États-Unis plusieurs systèmes de lance-roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) M142, qui se sont révélés très efficaces dans la guerre en Ukraine.

Outre des dizaines de missiles balistiques tactiques M57 (ATACMS) d’une portée de 300 kilomètres, des systèmes de roquettes guidées à lancement multiple GMLRS d’une efficacité de 98 % et d’une marge d’erreur d’un mètre seulement, des missiles M31A2 et des ogives alternatives M30A2, les forces armées marocaines disposent également de véhicules multirôles très mobiles, des véhicules multirôles très mobiles, des systèmes de données tactiques de l’artillerie de campagne internationale (IFATDS) et des équipements défensifs AMG-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), qui est la version marocaine de l’AGM-154C, avec une ogive BROACH conçue pour détruire les fortifications et les abris.

En outre, des dizaines de systèmes radio pour chars de combat à longue portée avec GPS, des camions cargo M1084A2, des véhicules de réapprovisionnement, des remorques cargo et de secours M1089A2, des écrans de camouflage, des systèmes de soutien, des radios privées (Sincgars) et des systèmes pour véhicules à longue portée avec GPS.

Quant à la France, elle se distingue par la fourniture de l’important avion de combat français Rafael.

+ Analyse des valeurs de l’indice GlobalFirepower +

Le classement final de GlobalFirepower pour 2024 analyse plus de 60 facteurs pour déterminer le score PowerIndex (PwrIndx) de chaque pays, avec des catégories allant du nombre d’unités militaires détenues et de la situation financière aux capacités logistiques et au positionnement géopolitique.

La formule appliquée pour ce rapport permet à des nations plus petites et plus avancées technologiquement de rivaliser avec des nations plus grandes et moins avancées, et des modificateurs spéciaux, sous forme de bonus et de pénalités, sont appliqués pour mieux définir la liste.

Depuis 2006, GlobalFirepower fournit une vue analytique unique des données relatives à 145 puissances militaires modernes. Le classement GFP est basé sur la capacité potentielle de chaque nation à mener des guerres terrestres, maritimes et aériennes par des moyens conventionnels.

Les résultats intègrent des valeurs liées à la main-d’œuvre, à l’équipement, aux ressources naturelles, aux finances et à la géographie, représentées par plus de 60 facteurs individuels utilisés dans la formulation des classements finaux du rapport GFP, offrant un aperçu intéressant d’un scénario mondial hautement instable, actuellement marqué par l’incertitude avec des conflits majeurs tels que l’Ukraine et la bande de Gaza.

