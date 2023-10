Cinéma – Le film-concert de Taylor Swift toujours en tête du box-office nord-américain

Le film-concert de la superstar américaine Taylor Swift caracole toujours à la tête du box-office pour son deuxième week-end dans les salles nord-américaines.

Cette réalisation devance le nouveau film de Martin Scorsese, selon les chiffres publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

D’après ces estimations, « The Eras Tour » a engrangé 31 millions de dollars de recettes dans les cinémas des Etats-Unis et du Canada, après déjà un énorme succès lors du premier week-end. Les pré-ventes de tickets avaient totalisé plus de 100 millions de dollars.

Voici l’intégralité du top 10:

1. , « The Eras Tour » (31 millions de dollars)

2. « Killers of the Flower Moon » (23 millions de dollars )

3. « L’Exorciste: Dévotion » (5,6 millions de )dollars

4. « La Pat’ Patrouille: La Super Patrouille » (4,5 millions de dollars)

5. « L’étrange Noël de M. Jack », (4,1 millions de dollars)

6. « Saw X » (3,6 millions de dollars)

7. « The Creator » (2,6 millions)

8. « Mystère à Venise » (1,1 million)

9. « The Blind » (1 million)

10 « La Nonne: La Malédiction de Sainte Lucie » (887.000 dollars)

Article19.ma