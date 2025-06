Analyse – Est-ce la fin du conflit du Sahara ?

Par Dr Mohamed Chtatou

Le 1er juin 2025, le Royaume-Uni a officiellement approuvé le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, marquant ainsi un changement significatif dans sa position de neutralité de longue date. Cette approbation a été annoncée par le ministre des Affaires étrangères David Lammy lors d’une visite à Rabat, où il a décrit le plan comme la solution la plus « crédible, viable et pragmatique » au conflit territorial qui perdure.

Cette décision aligne le Royaume-Uni sur d’autres nations telles que les États-Unis, la France et l’Espagne, qui ont déjà exprimé leur soutien à la proposition du Maroc. La décision du Royaume-Uni s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à renforcer les relations bilatérales avec le Maroc, notamment en matière de coopération économique, sécuritaire et culturelle.

Le Polisario, la fin du parcours

Créé en 1973, le Front Polisario (Front populaire de libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro) incarne depuis cinquante ans la revendication sahraouie à l’indépendance du Sahara occidental, territoire non autonome selon les Nations unies, mais en grande partie contrôlé par le Maroc depuis le retrait de l’Espagne en 1975. Soutenu par l’Algérie, le Polisario a établi la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en 1976, reconnue par certains États et membre de l’Union africaine.

Mais dans un contexte d’érosion de ses soutiens internationaux, de marginalisation diplomatique, de stagnation interne et de renforcement stratégique du Maroc, la question se pose : le Polisario est-il condamné à disparaître ?

Le Maroc a entrepris, depuis deux décennies, une offensive diplomatique multilatérale pour faire reconnaître sa souveraineté sur le Sahara. Depuis 2020, Rabat bénéficie du soutien officiel des États-Unis, suivi par Israël, plusieurs pays arabes, et plus de 30 États africains ayant ouvert des consulats à Laâyoune ou Dakhla.

Comme le souligne Lahlou (2021) :

« Le Maroc a réussi à créer un effet de bascule diplomatique. Le Front Polisario, autrefois perçu comme interlocuteur incontournable, est désormais marginalisé dans nombre de forums internationaux » (p. 33).

Parallèlement, le projet marocain d’autonomie sous souveraineté marocaine, présenté à l’ONU en 2007, est aujourd’hui considéré comme « sérieux et crédible » par de nombreux pays, dont la France le Royaume Uni et les États-Unis.

Le Front Polisario fait face à plusieurs faiblesses structurelles :

– Vieillissement de sa direction (notamment Brahim Ghali) ;

– Dépendance à l’Algérie pour le soutien logistique, diplomatique et militaire ;

– Absence d’évolution stratégique ou de réinvention politique ; et

– Frustration croissante chez les jeunes Sahraouis dans les camps de réfugiés à Tindouf.

Mundy (2012) écrivait déjà : « La position du Front risque de devenir une autorité symbolique sans influence tangible ni vision évolutive. » (p. 211).

La rupture du cessez-le-feu par le Polisario en novembre 2020 a ravivé un conflit armé de basse intensité, mais sans changer l’équilibre stratégique sur le terrain.

Quel avenir pour le Polisario

L’avenir du Front Polisario est de plus en plus incertain, marqué par des tensions générationnelles internes, l’évolution de la dynamique internationale et l’érosion de sa légitimité fondatrice. Alors que le mouvement continue de militer pour l’autodétermination du peuple sahraoui, il est confronté à des défis croissants qui remettent en question sa viabilité à long terme.

Au sein du Polisario, une division générationnelle importante est apparue. Les jeunes membres expriment leur frustration face à la réticence des dirigeants vieillissants à accepter le changement. La nomination d’un ministre des Sports et du Tourisme âgé de 32 ans, Ahmed Lehbib Abdi, a été jugée insuffisante pour répondre aux appels en faveur d’un renouvellement plus large du leadership. Les changements démographiques, avec une population sahraouie passant de 74 000 personnes en 1974 à environ 400 000 en 2014, intensifient les pressions en faveur d’une réforme.

Jacob Mundy note : « C’est une organisation qui tente de gérer ses conflits et ses divisions, qu’il s’agisse de ceux qui sont peut-être un peu plus religieux que d’autres, tandis que certains sont très laïques, toujours très marxistes dans leur orientation. Vous avez des jeunes qui veulent avoir leur mot à dire sur ce qui se passe, alors que les dirigeants sont assez âgés. »

Le soutien international au Polisario s’est affaibli. Depuis 2000, 45 États ont retiré leur reconnaissance à la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et de nombreux pays ont ouvert des consulats dans le Sahara occidental contrôlé par le Maroc, manifestant ainsi leur soutien aux revendications de souveraineté du Maroc.

La dépendance du mouvement à l’égard du soutien algérien complique encore sa position, d’autant plus que l’Algérie est confrontée à ses propres défis régionaux. La préférence croissante de la communauté internationale pour la proposition d’autonomie du Maroc plutôt que pour un référendum a marginalisé la position du Polisario.

Le Polisario se trouve à la croisée des chemins. Sur le plan interne, il doit répondre aux demandes générationnelles de réforme et de démocratisation. Sur le plan externe, il est confronté à un soutien international en déclin et à la nécessité d’adapter ses stratégies. Si le mouvement reste attaché à l’autodétermination, son avenir dépendra de sa capacité à évoluer et à répondre aux pressions internes et externes.

Échec diplomatique de l’Algérie dans le conflit du Sahara

Le conflit du Sahara occidental reste l’un des conflits territoriaux les plus longs en Afrique du Nord, impliquant le Maroc, le Front Polisario et l’Algérie voisine. Alors que le Maroc revendique sa souveraineté sur la région, l’Algérie a historiquement soutenu le mouvement indépendantiste sahraoui, apportant un soutien politique, militaire et diplomatique au Front Polisario. Malgré ses efforts, la stratégie diplomatique de l’Algérie a largement échoué à atteindre ses objectifs, comme en témoignent la reconnaissance internationale croissante du plan d’autonomie du Maroc et l’isolement croissant de l’Algérie sur cette question. Cet essai examine les lacunes diplomatiques de l’Algérie dans le conflit du Sahara, en analysant ses stratégies régionales et internationales, leur inefficacité et les conséquences de cet échec.

L’implication de l’Algérie dans le conflit du Sahara occidental remonte aux années 1970, lorsqu’elle a commencé à soutenir le Front Polisario afin de contrer l’influence marocaine dans la région. Alger a toujours présenté le conflit comme une question de décolonisation, plaidant en faveur d’un référendum sur l’autodétermination sous l’égide des Nations unies (Zoubir & Dris-Aït-Hamadouche, 2020). Cependant, cette approche s’est heurtée à des défis importants en raison de l’évolution de la dynamique géopolitique et des succès diplomatiques du Maroc.

Les efforts diplomatiques de l’Algérie se sont largement appuyés sur les forums multilatéraux, en particulier l’Union africaine (UA) et l’ONU. Comme le note Mundy (2021), « l’Algérie cherche depuis longtemps à internationaliser la question du Sahara, la présentant comme un cas de décolonisation inachevée » (p. 45). Malgré cela, la diplomatie proactive du Maroc, notamment son retour à l’UA en 2017 et la normalisation de ses relations avec Israël en échange de la reconnaissance par les États-Unis de sa souveraineté sur le Sahara occidental, a affaibli la position de l’Algérie.

La position rigide de l’Algérie sur le Sahara occidental a entraîné une diminution du soutien international. Alors que le Polisario bénéficiait autrefois d’une large reconnaissance, de nombreux pays ont depuis retiré leur soutien ou se sont ralliés à la proposition d’autonomie du Maroc. Notamment, l’Espagne, historiquement neutre, a approuvé le plan d’autonomie du Maroc en 2022, portant un coup dur à la position de l’Algérie (Theofilopoulou, 2023).

Les liens étroits entre l’Algérie et le Polisario ont limité sa flexibilité diplomatique. Comme l’affirme Boukhars (2021), « le soutien indéfectible de l’Algérie au Polisario l’a transformée en partie prenante au conflit plutôt qu’en médiateur, réduisant ainsi sa crédibilité dans les négociations internationales » (p. 112). Cela a permis au Maroc de présenter l’Algérie comme un acteur obstructionniste plutôt que comme un facilitateur neutre.

L’attention portée par l’Algérie au conflit du Sahara s’est faite au détriment de l’intégration économique régionale. Les liens croissants du Maroc avec les États africains et du Golfe ont marginalisé l’Algérie sur le plan diplomatique. De plus, la décision de l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2021 l’a encore davantage isolée, affaiblissant son influence au sein des organisations régionales (Werenfels, 2022).

La stratégie diplomatique de l’Algérie dans le conflit du Sahara occidental a largement échoué en raison de son inflexibilité, de sa dépendance excessive à l’égard du Polisario et de son incapacité à s’adapter à l’évolution des réalités géopolitiques. Alors qu’Alger continue de plaider en faveur d’un référendum, les gains diplomatiques du Maroc et l’évolution du consensus international en faveur de l’autonomie ont rendu la position de l’Algérie de plus en plus intenable. À moins que l’Algérie ne réévalue son approche, son influence dans la région continuera de décliner.

Le succès remarquable du Maroc dans le conflit du Sahara

Le conflit du Sahara occidental est depuis des décennies un enjeu géopolitique déterminant en Afrique du Nord, opposant le Maroc au Front Polisario soutenu par l’Algérie. Alors que l’Algérie a peiné à faire avancer sa position, le Maroc a remporté un succès diplomatique remarquable, consolidant sa souveraineté sur le territoire grâce à des alliances stratégiques, des investissements économiques et des manœuvres politiques. Cet essai examine les victoires diplomatiques du Maroc dans le conflit du Sahara, en analysant ses stratégies régionales et internationales, les étapes clés et les implications de son succès.

L’approche du Maroc sur la question du Sahara occidental a été multiforme, combinant contrôle militaire, développement économique et engagement diplomatique. Contrairement à l’Algérie, qui insiste rigoureusement sur la tenue d’un référendum, le Maroc a proposé en 2007 un plan d’autonomie offrant aux Sahraouis une autonomie sous souveraineté marocaine. Cette solution pragmatique a été accueillie favorablement au niveau international comme un compromis réaliste (Boukhars, 2021).

Le Maroc a réussi à obtenir le soutien des grandes puissances mondiales. La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en 2020 (dans le cadre des accords d’Abraham) a marqué un tournant décisif. Comme le noteTheofilopoulou (2023), « l’agilité diplomatique du Maroc a transformé un conflit régional en une opportunité d’alliances stratégiques » (p. 72).

En outre, plus de 30 pays ont ouvert des consulats à Dakhla et à Laâyoune, renforçant ainsi le contrôle administratif du Maroc. L’approbation par l’Espagne du plan d’autonomie en 2022 a marqué un revers majeur pour l’Algérie et le Polisario (Zoubir & Dris-Aït-Hamadouche, 2020).

Le retour du Maroc au sein de l’Union africaine (UA) en 2017 a été un coup de maître, neutralisant l’influence de l’Algérie. En tirant parti des partenariats économiques à travers l’Afrique, le Maroc a remodelé l’opinion continentale. Comme l’observe Werenfels(2022), « la stratégie de « coopération Sud-Sud » du Maroc en a fait un acteur clé en Afrique, reléguant au second plan l’approche idéologique de l’Algérie » (p. 58).

Dans le monde arabe, le Maroc bénéficie d’un soutien solide de la part des États du Golfe, isolant davantage l’Algérie. Le soutien constant de la Ligue arabe à l’intégrité territoriale du Maroc souligne ce succès diplomatique.

Le Maroc a investi massivement au Sahara occidental, développant les infrastructures et promouvant l’exploitation minière du phosphate et les projets d’énergie renouvelable. Ces initiatives ont amélioré le niveau de vie local, sapant le discours séparatiste du Polisario (Mundy, 2021).

Sur le plan sécuritaire, l’opération Guerguerat menée par le Maroc en 2016 a réaffirmé son contrôle sur la zone tampon, empêchant le Polisario de perturber les routes commerciales. Cela a démontré la détermination militaire du Maroc tout en maintenant sa légitimité internationale.

Le succès du Maroc peut être expliqué, en grande partie, par ce qui suit :

– Le pragmatisme plutôt que l’idéologie – Le plan d’autonomie du Maroc offrait une solution viable, tandis que le soutien rigide de l’Algérie à l’indépendance a aliéné les médiateurs potentiels ;

– Alliances stratégiques – Le Maroc s’est aligné sur les États-Unis, l’UE et les États du Golfe, tandis que l’Algérie s’est appuyée sur des alliances obsolètes datant de la guerre froide ; et

– Intégration économique – Les investissements du Maroc au Sahara occidental ont rendu son autorité tangible, tandis que le soutien de l’Algérie au Polisario n’a apporté aucun avantage économique.

En un mot, le succès diplomatique du Maroc dans le conflit du Sahara découle de sa stratégie adaptative, de la formation d’une coalition internationale et de l’intégration économique. Alors que l’Algérie reste campée sur sa position pro-Polisario, le Maroc a efficacement renversé la tendance en sa faveur, obtenant une large reconnaissance de sa souveraineté. L’avenir du conflit dépend désormais de la décision de l’Algérie de recalibrer son approche ou de rester isolée sur le plan diplomatique.

La fin du Polisario : une réalité imminente ?

Le Front Polisario, mouvement nationaliste sahraoui fondé en 1973, lutte depuis longtemps pour l’indépendance du Sahara occidental, contestant la souveraineté du Maroc sur ce territoire. Cependant, les récents développements géopolitiques, diplomatiques et économiques suggèrent que l’influence du Polisario est en déclin. Les facteurs contribuant au déclin potentiel du Polisario sont multiples, notamment les succès diplomatiques du Maroc, les réalignements régionaux et les faiblesses internes du mouvement lui-même.

Le Maroc a obtenu un soutien international important pour son plan d’autonomie du Sahara occidental, proposé en 2007. Ce plan, qualifié de « sérieux, crédible et réaliste » par les Nations unies (Conseil de sécurité des Nations unies, 2007, S/2007/619), a été reconnu par des acteurs mondiaux clés, notamment les États-Unis sous l’administration Trump, qui ont déclaré : « Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur l’ensemble du territoire du Sahara occidental et soutiennent la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable. » (La Maison Blanche, 2020).

Ce changement de politique américaine a été suivi par des reconnaissances similaires de la part des États africains et arabes, affaiblissant la position internationale du Polisario.

Historiquement, l’Algérie a été le principal soutien du Polisario, lui apportant un soutien financier, militaire et diplomatique. Cependant, les crises internes de l’Algérie (difficultés économiques, instabilité politique et évolution des priorités en matière de politique étrangère) ont réduit sa capacité à soutenir le Polisario. Comme le note Zoubir (2021) : « La capacité de l’Algérie à maintenir son soutien traditionnel au Polisario diminue en raison des contraintes économiques internes et d’un besoin croissant de réévaluer ses alliances régionales. » (Zoubir, 2021, p. 45).

De plus, la réintégration du Maroc dans l’Union africaine (UA) en 2017 et son influence croissante en Afrique ont marginalisé la position du Polisario. De nombreux pays africains qui avaient autrefois reconnu la République arabe sahraouie démocratique (RASD) ont depuis retiré ou gelé leur reconnaissance (The Economist, 2020).

Le Polisario est confronté à un mécontentement croissant parmi les réfugiés sahraouis à Tindouf, en Algérie, en raison de la détérioration des conditions de vie et des allégations de corruption au sein de sa direction. Un rapport de l’ONU qui a fuité indiquait : « Les rapports faisant état de violations des droits humains et de mauvaise gestion au sein des camps administrés par le Polisario se multiplient, ce qui entraîne une frustration croissante parmi la population réfugiée. » (HCDH, 2019).

De plus, les jeunes générations dans les camps sont de plus en plus désabusées par la lutte armée du Polisario, préférant l’intégration économique et le développement dans le cadre du plan d’autonomie du Maroc (Hernando de Larramendi & Fernández-Molina, 2022).

Le déclin du Polisario semble inévitable en raison des victoires diplomatiques du Maroc, de l’affaiblissement du soutien de l’Algérie et des fractures internes au sein du mouvement. Alors que le conflit du Sahara occidental reste non résolu, la capacité du Polisario à maintenir son programme séparatiste diminue. Le soutien croissant de la communauté internationale au plan d’autonomie du Maroc suggère qu’une solution politique, plutôt qu’un État sahraoui indépendant, est l’issue la plus probable.

L’échec diplomatique de l’Algérie dans le conflit du Sahara occidental : Entre rigidité doctrinale et isolement stratégique

Depuis plus de quatre décennies, l’Algérie joue un rôle central dans le conflit du Sahara Occidental en tant que principal soutien du Front Polisario, en accueillant ses dirigeants à Tindouf, en fournissant un soutien diplomatique, militaire et logistique, et en plaidant au niveau international pour l’autodétermination des Sahraouis. L’Algérie ne se présente pas comme une partie au conflit mais comme un « voisin concerné », mais son implication est profonde et largement reconnue.

Cependant, des développements récents – notamment le soutien international croissant du Maroc, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine (2020) et l’ouverture de consulats à Laayoune et Dakhla – ont mis en évidence l’isolement diplomatique relatif de l’Algérie. Depuis les années 1970, le soutien de l’Algérie au Polisario s’inscrit dans le cadre de l’anticolonialisme et du panafricanisme. Sa position est enracinée dans une doctrine de soutien à l’autodétermination – cohérente avec sa propre histoire révolutionnaire. Comme l’indique Zoubir (2020) : « L’Algérie considère la question sahraouie comme une extension de sa propre lutte anticoloniale, et tout compromis est perçu comme une trahison de son identité révolutionnaire » (p. 19).

Cette position, cependant, est également devenue idéologiquement rigide, limitant la flexibilité diplomatique de l’Algérie. Contrairement au Maroc, qui a proposé un compromis sous la forme d’une autonomie, l’Algérie continue de soutenir une solution référendaire qui est de plus en plus considérée comme irréalisable.

Ces dernières années, la position de l’Algérie n’a pas réussi à s’imposer au niveau international :

– Le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 a été qualifié de « sérieux et crédible » par de nombreux pays.

– Plus de 30 pays ont ouvert des consulats dans les villes de Laayoune et Dakhla, administrées par le Maroc.

En 2020, les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire. Comme le note Lahlou (2021) : « L’Algérie, en restant arc-boutée sur la thèse du référendum, a perdu la bataille de la diplomatie symbolique. Elle n’a pas su adapter son discours aux réalités géopolitiques émergentes » (p. 33).

Même au sein de la Ligue arabe et de l’Union africaine, le Maroc a retrouvé une dynamique diplomatique importante, tandis que les efforts de l’Algérie semblent de plus en plus dépassés.

L’échec de l’Algérie est également le produit de contradictions internes :

– Tout en affirmant officiellement être « non partie » au conflit, l’Algérie accueille des quartiers généraux militaires, des camps et des missions diplomatiques du Polisario.

– L’Algérie refuse de participer aux négociations menées par l’ONU en tant que partie principale, même si des résolutions récentes de l’ONU (par exemple, CSNU 2602, 2021 ) l’invitent à s’engager activement.

Zunes & Mundy (2010) commentent : « L’insistance de l’Algérie à être un voisin concerné plutôt qu’une partie à part entière au conflit sape la possibilité d’un processus diplomatique inclusif » (p. 45).

Cette ambiguïté nuit à la crédibilité de l’Algérie, surtout lorsqu’elle contraste avec l’approche affirmée et unifiée du Maroc en matière de politique étrangère.

L’influence régionale de l’Algérie a diminué. Le printemps arabe, la crise de Bouteflika et le mouvement Hirak ont affaibli son activisme diplomatique. En revanche, le Maroc a renforcé ses liens avec l’Afrique subsaharienne, le Golfe, Israël et les puissances occidentales. La rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc en 2021 a renforcé son isolement au lieu de faire progresser son agenda saharien. Selon Zoubir (2022) : « L’approche à somme nulle de l’Algérie s’est aliénée des alliés potentiels et a renforcé une impasse régionale qui profite davantage au Maroc qu’au Polisario » (p. 9).

L’incapacité de l’Algérie à diversifier sa stratégie diplomatique au-delà des principes idéologiques a rendu sa position statique et insensible aux nouvelles réalités.

L’échec diplomatique de l’Algérie dans le conflit du Sahara Occidental provient d’une combinaison de rigidité doctrinale, d’inflexibilité stratégique, et d’incapacité à s’adapter à un contexte international en évolution rapide. Bien que l’Algérie exerce toujours une influence sur le Polisario et contrôle le discours dans certains forums, sa base de soutien mondiale s’est rétrécie et sa stratégie régionale est de plus en plus considérée comme contre-productive.

En revanche, le Maroc a déployé une diplomatie dynamique, proactive et multiforme qui lui a permis de remodeler le consensus international en sa faveur. Sans un rééquilibrage de sa position – impliquant éventuellement une participation directe aux négociations ou l’approbation de solutions pragmatiques – l’Algérie risque d’être encore plus marginalisée sur cette question.

Le succès diplomatique du Maroc dans le conflit du Sahara Occidental : Une étude de l’art de gouverner pragmatique

Grâce à une approche multidimensionnelle combinant diplomatie pragmatique, développement économique, soft power religieux et alliances stratégiques internationales, le Maroc a obtenu un succès remarquable dans l’affirmation de ses revendications de souveraineté tout en marginalisant l’opposition de l’Algérie. Les résultats révèlent que la victoire du Maroc découle de sa capacité à s’adapter à l’évolution des réalités géopolitiques tout en maintenant des objectifs stratégiques cohérents.

Le conflit du Sahara occidental représente l’un des différends territoriaux les plus durables d’Afrique, dont les racines remontent à la période postcoloniale. Alors que l’Algérie soutient le mouvement indépendantiste du Front Polisario depuis 1975, le Maroc a progressivement consolidé sa position grâce à une campagne diplomatique sophistiquée.

Le succès du Maroc peut être attribué à quatre facteurs clés : ses solutions politiques pragmatiques, en particulier le plan d’autonomie de 2007 ; sa culture des liens religieux et culturels à travers l’Afrique grâce aux réseaux soufis Tidjanes ; ses partenariats stratégiques avec les puissances occidentales ; et son développement économique global du territoire. Ces éléments se sont combinés pour créer une réalité irréversible sur le terrain tout en créant un consensus international.

L’approche du Maroc offre un modèle pour d’autres États confrontés à des défis similaires, en particulier dans la manière dont il a équilibré les mesures de sécurité dures avec la projection de puissance douce.

La théorie contemporaine des relations internationales offre des perspectives précieuses pour comprendre le succès diplomatique du Maroc. Le paradigme réaliste, en particulier tel qu’articulé par Morgenthau (2018), aide à expliquer l’accent mis par le Maroc sur les intérêts nationaux concrets plutôt que sur les positions idéologiques. Comme le note Morgenthau, « le test de la diplomatie d’un État réside dans sa capacité à concilier ce qui est souhaitable avec ce qui est possible » (p. 167). Ce principe a guidé le Maroc dans l’élaboration du Plan d’Autonomie en tant que solution de compromis qui répondait aux préoccupations internationales tout en préservant les revendications fondamentales de souveraineté.

La théorie constructiviste éclaire également l’utilisation efficace des liens culturels et religieux par le Maroc. Grâce à l’ordre soufi Tidjane, le Maroc a établi des réseaux transnationaux qui ont facilité sa réintégration diplomatique dans les institutions africaines. Comme l’affirme Wendt (1999), « les identités partagées créent les conditions d’un comportement international coopératif » (p. 315). En cultivant ces liens islamiques panafricains, le Maroc a constitué un puissant contrepoids à la rhétorique nationaliste laïque de l’Algérie.

Le concept d‘« entreprenariat diplomatique » (Cooper & Shaw, 2009) s’avère particulièrement pertinent pour analyser l’engagement international proactif du Maroc. Contrairement à la posture réactive de l’Algérie, le Maroc a constamment initié de nouveaux cadres diplomatiques, de la proposition d’autonomie aux initiatives de développement régional. Cette approche entrepreneuriale a permis au Maroc de devancer les développements diplomatiques plutôt que d’y répondre.

La proposition d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 a marqué un tournant dans le conflit du Sahara occidental. En offrant une autonomie substantielle tout en conservant sa souveraineté, le Maroc a fourni à la communauté internationale une alternative plausible au processus référendaire qui était dans l’impasse. La construction minutieuse du plan a permis de répondre aux principales préoccupations internationales tout en protégeant les intérêts fondamentaux du Maroc. Comme l’a expliqué le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Taieb Fassi Fihri, « Nous proposons une solution qui respecte le droit international tout en reconnaissant les réalités sur le terrain » (Déclaration officielle, 2007).

Le succès du plan d’autonomie s’est manifesté par son acceptation internationale progressive. La reconnaissance de la souveraineté marocaine par les États-Unis en 2020 a représenté le point culminant de ce processus. Dans sa déclaration, le Président Trump a explicitement cité le Plan d’autonomie comme « la seule solution réaliste » (Déclaration de la Maison Blanche, 10 décembre 2020). Les puissances européennes, bien que plus mesurées dans leur approbation, ont également évolué vers l’acceptation de l’approche marocaine. Le changement de position de l’Espagne en 2022 illustre cette tendance, le ministre des Affaires étrangères José Manuel Albares déclarant que le plan d’autonomie est « la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible » pour une résolution (El País, 18 mars 2022).

Cette victoire diplomatique est le résultat de la campagne soutenue du Maroc pour recadrer le récit du conflit. Alors que l’Algérie a continué à mettre l’accent sur les principes d’autodétermination post-coloniaux, le Maroc a réussi à positionner sa proposition comme un modèle contemporain de résolution de conflit. Comme l’a fait remarquer Christopher Ross, ancien envoyé personnel des Nations Unies, « la flexibilité du Maroc dans la forme, tout en maintenant la cohérence sur la souveraineté, s’est avérée diplomatiquement efficace » (Ross, 2021, p. 112).

Maroc, diplomatie religieuse et culturelle : Le facteur Tidjane

La diplomatie religieuse du Maroc, notamment par le biais de l’ordre soufi Tidjane, a fourni un avantage unique en matière de soft power dans les relations africaines. La Tidjaniyya, l’un des ordres soufis les plus répandus de l’islam, a son centre spirituel à Fès et compte des millions d’adeptes en Afrique de l’Ouest. L’entretien délibéré de ces réseaux par SM le roi Mohammed VI s’est avéré déterminant pour surmonter l’influence historique de l’Algérie dans les forums africains.

L’autorité religieuse de la monarchie en tant que « Commandeur des croyants » a permis cette ouverture. Les rassemblements annuels des chefs Tidjani à Fès, combinés aux tournées royales dans les pays africains, ont créé des liens personnels qui se sont traduits par un soutien diplomatique. Le président sénégalais Macky Sall a bien saisi cette dynamique lorsqu’il a déclaré : « Le Maroc partage avec nous non seulement la géographie, mais aussi la spiritualité d’Al-Tidjani » (Le Soleil, 17 février 2017). Ce sentiment a facilité le retour du Maroc au sein de l’Union africaine en 2017, malgré l’opposition de l’Algérie.

Cette diplomatie religieuse a complété la stratégie culturelle plus large du Maroc. La création de l’Institut Mohammed VI de Formation des Imams, Mourchidines et Mourchidates , qui forme des religieux de toute l’Afrique, a étendu l’influence religieuse du Maroc. Comme le note Thurston (2018), « le Maroc est devenu le Vatican de l’islam africain » (p. 204). Ce leadership spirituel a fourni un puissant contre-récit au nationalisme séculier de l’Algérie dans la compétition pour les allégeances africaines.

Les alliances occidentales du Maroc ont fourni une couverture diplomatique cruciale pour sa politique du Sahara. Le statut du royaume en tant qu’allié stable dans une région turbulente a rendu sa position de plus en plus précieuse pour les partenaires européens et américains. La reconnaissance de la souveraineté marocaine par les États-Unis en 2020, liée à la normalisation avec Israël, illustre cet alignement stratégique. Comme l’a déclaré le secrétaire d’État de l’époque, M. Pompeo, « Notre reconnaissance reflète l’importance du Maroc en tant que partenaire de sécurité et son approche constructive des questions régionales » (Briefing du Département d’État, 11 décembre 2020).

L’engagement européen a suivi un schéma similaire, bien que plus nuancé. La coopération du Maroc en matière de contrôle des migrations, de lutte contre le terrorisme et de sécurité énergétique a créé des interdépendances qui ont influencé les positions de l’UE. L’accord agricole UE-Maroc de 2019, qui inclut les produits du Sahara occidental, a démontré l’acceptation pratique par l’Europe du contrôle marocain malgré une neutralité formelle. Comme l’affirme Fernández-Molina (2021), « Bruxelles a progressivement adopté une reconnaissance de facto de la position du Maroc à travers des accords sectoriels » (p. 87).

Ces partenariats reflètent la capacité du Maroc à se positionner comme un acteur régional incontournable. Contrairement aux relations transactionnelles de l’Algérie, le Maroc a développé des liens multidimensionnels englobant la sécurité, l’économie et les échanges culturels. Cet engagement global a créé un réseau d’intérêts mutuels qui a renforcé le soutien diplomatique à sa position sur le Sahara.

La stratégie économique du Maroc au Sahara Occidental s’est avérée tout aussi vitale pour son succès diplomatique. Des investissements massifs dans les infrastructures ont transformé la réalité du territoire, rendant l’option de l’indépendance de moins en moins plausible. Le lancement en 2016 du projet de port atlantique de Dakhla, avec un investissement initial d’un milliard de dollars, illustre cette approche du développement. Comme l’a déclaré le ministre de l’Industrie Aziz Rabbah, « nous ne construisons pas seulement des infrastructures, mais l’avenir de la région » (MAP News Agency, 3 novembre 2016).

L’exploitation du phosphate, les projets d’énergie renouvelable et le développement de l’industrie de la pêche ont créé une interdépendance économique entre le Sahara occidental et le Maroc continental. Le PIB par habitant du territoire dépasse maintenant les régions algériennes voisines, sapant les arguments économiques séparatistes. Les données de la Banque Mondiale montrent que les indicateurs de développement humain du Sahara Occidental correspondent aux moyennes nationales du Maroc, un contraste frappant avec les camps de réfugiés de Tindouf (Rapport de la Banque Mondiale, 2021).

Cette intégration économique avait un double objectif : améliorer le niveau de vie local tout en créant des réalités concrètes sur le terrain. Comme l’a observé Claes (2020), analyste chez International Crisis Group, « le Maroc a rendu la séparation économiquement irrationnelle » (p. 14). Cette stratégie a efficacement déplacé le débat international des revendications de souveraineté vers les résultats en matière de développement.

Conclusion : Leçons de diplomatie adaptative

Le succès du Maroc dans le conflit du Sahara occidental offre d’importants enseignements pour l’art de gouverner contemporain :

– Premièrement, il démontre la puissance des solutions pragmatiques qui concilient principes et flexibilité. La conception minutieuse du Plan d’autonomie a répondu aux préoccupations internationales sans compromettre les intérêts fondamentaux ;

– Deuxièmement, il met en évidence la manière dont les puissances moyennes peuvent exploiter les atouts culturels et religieux pour construire des coalitions diplomatiques. Les réseaux tidjan e s du Maroc ont conféré un avantage de soft power inégalé en Afrique ; et

– Troisièmement, ce cas illustre l’importance d’aligner la stratégie nationale sur les intérêts des partenaires. Les partenariats multidimensionnels du Maroc avec les pays occidentaux ont créé des dépendances mutuelles qui se sont traduites par un soutien diplomatique.

– Enfin quatrièmement , il souligne comment le développement économique peut façonner les réalités politiques, rendant les territoires contestés de plus en plus difficiles à démêler.

Les échecs parallèles de l’Algérie mettent en lumière les risques d’une rigidité idéologique en diplomatie. Son soutien indéfectible au Polisario, sans innovation économique ou diplomatique correspondante, l’a laissée de plus en plus isolée. Alors que la communauté internationale gravite autour de la solution marocaine, l’Algérie est confrontée à des choix difficiles entre intransigeance persistante et ajustement pragmatique.

Le cas du Sahara occidental illustre parfaitement comment les conflits territoriaux du XXIe siècle nécessitent des stratégies intégrées combinant des éléments politiques, économiques et culturels. L’approche globale du Maroc offre un modèle pour résoudre ces conflits par une diplomatie patiente et multivoies plutôt que par une confrontation à somme nulle.

