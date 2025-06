SexScandal – Paris : Saad Lamjarred de nouveau face à la justice : le fil d’un scandale qui hante sa carrière

■ Ouverture de l’appel à huis clos

■ Le chanteur marocain espère voir sa peine allégée

■ Une affaire qui divise l’opinion depuis 2016

Le célèbre chanteur marocain, Saad Lamjarred comparaît de nouveau, ce lundi2 juin devant la justice parisienne, à l’occasion de l’ouverture de la procédure d’appel dans l’affaire de viol qui lui avait valu une condamnation à six ans de prison en 2023.

La première audience de cette phase décisive s’est tenue à huis clos, en ce début de semaine, à la demande de la partie civile, selon des sources judiciaires médias.

Lamjarred, présent à l’audience, espère avec ses avocats obtenir une révision du verdict, voire l’allègement des charges retenues contre lui.

De son côté, la plaignante Laura Prioul maintient intégralement sa version des faits.

Retour sur une affaire explosive

Les faits remontent à octobre 2016, dans un hôtel parisien, où une jeune femme française accuse le chanteur de l’avoir violée. Lamjarred, alors au sommet de sa carrière grâce à son tube « Lm3allem », avait été arrêté, incarcéré, puis libéré sous contrôle judiciaire.

En 2023, après un procès très médiatisé, la Cour d’assises de Paris avait reconnu le chanteur coupable et l’avait condamné à six ans de réclusion. Il avait passé un mois en détention avant d’obtenir une libération provisoire en attendant le procès en appel.

Une célébrité entre succès artistique et scandale judiciaire

Malgré cette affaire judiciaire aux retombées internationales, Lamjarred n’a jamais cessé ses activités artistiques. Il a multiplié les concerts dans le Golfe, sorti de nouveaux titres aux millions de vues, et n’a cessé de revendiquer son attachement au Maroc, en intégrant dans ses œuvres des éléments du patrimoine musical marocain, y compris amazigh.

Cette affaire, suivie de près au Maroc comme à l’étranger, divise profondément l’opinion entre défense inconditionnelle de l’artiste et appel à la justice pour les victimes de violences sexuelles.

Chronologie d’un scandale sexuel retentissant

Rappelons que « la victime » dans l’affaire de ce viol impliquant Lamjarred s’appelle Laura Prioul. Elle avait 20 ans au moment des faits, survenus en octobre 2016 dans un hôtel parisien .

En novembre 2017, Laura Prioul a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle elle se présente et détaille son expérience, affirmant : « Je m’appelle Laura Prioul, j’ai 21 ans, et cela fait un an que j’ai été agressée physiquement, frappée et violée » .

Elle a également témoigné avoir été victime de harcèlement en ligne et de menaces après que son identité a été révélée publiquement, a rapporté la BBC.

Selon son récit, après une soirée bien arrosée en discothèque, elle aurait été invitée et agressée dans la chambre d’hôtel de Lamjarred. Elle a pu s’échapper grâce à l’intervention d’une employée de l’hôtel qui a alerté la direction et la police, affirme-t-elle.

Affaire à suivre …

