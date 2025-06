AL FILAHI CASH et Crédit Agricole du Maroc s’allient à RIA pour renforcer l’inclusion financière via les transferts internationaux

Le paysage des services financiers au Maroc s’enrichit d’un nouvel acteur de poids. AL FILAHI CASH, établissement de paiement affilié au Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), vient de signer un partenariat stratégique avec RIA Money Transfer, l’un des leaders mondiaux des transferts d’argent internationaux.

Cet accord, conclu le mercredi 28 mai 2025, marque une étape majeure dans la stratégie d’expansion du groupe bancaire en matière de services transfrontaliers.

Un partenariat au service des territoires et de la diaspora

L’objectif affiché est clair : renforcer l’ancrage territorial du Crédit Agricole du Maroc tout en répondant aux besoins croissants des populations locales et de la diaspora marocaine en matière de transferts d’argent. Grâce à ce partenariat, les clients d’AL FILAHI CASH auront désormais accès à une solution complète d’envoi et de réception de fonds à l’international, adossée au vaste réseau mondial de RIA.

Progressivement, cette offre sera étendue aux agences du Crédit Agricole du Maroc ainsi qu’à celles de ses filiales Al Akhdar Bank et Ardi. Ce maillage renforcé permettra une meilleure couverture du territoire marocain, notamment dans les zones rurales, un axe stratégique pour le groupe.

Des transferts simplifiés, compétitifs et sécurisés

Au-delà des aspects techniques, ce rapprochement repose sur une vision commune : faciliter les échanges, rapprocher les familles et connecter les territoires. Les usagers bénéficieront de transferts instantanés, à des tarifs compétitifs, dans un cadre sécurisé et conforme aux exigences réglementaires.

« Cette alliance traduit notre volonté de bâtir un modèle de services financiers à la fois utile et inclusif, qui puisse faciliter les échanges entre nos citoyennes et citoyens d’ici et d’ailleurs », a souligné Mohammed Fikrat, Président du Directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc et Président du Conseil d’Administration d’AL FILAHI CASH. Il a également rappelé l’attachement du groupe à ses valeurs fondatrices : proximité, qualité de service et solidarité.

Du côté de RIA, cette collaboration s’inscrit dans une logique de déploiement sur le continent africain : « Collaborer avec le Groupe Crédit Agricole du Maroc représente une opportunité stratégique majeure. Sa légitimité dans le monde rural et son envergure institutionnelle font d’AL FILAHI CASH un partenaire naturel », a déclaré Elhadj Malick Seck, Directeur Général Afrique de RIA.

Vers une finance plus inclusive et moderne

Ce partenariat illustre une nouvelle fois le rôle de pionnier du Crédit Agricole du Maroc dans la modernisation des services financiers. À travers cette initiative, le groupe confirme son engagement pour une finance accessible, inclusive et capable d’accompagner les mutations socio-économiques du pays et de sa diaspora.

