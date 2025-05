Politique – Le PAM tient son 30ème Conseil national, ce samedi à Salé

Le PAM a été créé le 8 août 2008 par Fouad Ali El Himma, ancien ministre délégué à l’Intérieur et conseiller du roi Mohammed VI.

Le PAM a été fondé dans le but affiché de rénover le paysage politique marocain, de faire face à la montée de l’islamisme politique (à cette époque) et de regrouper différentes sensibilités modernistes et démocratiques sous une même bannière.