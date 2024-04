Droits humains – Le CNDH organise une réunion de communication sur « le mécanisme national de protection des droits des personnes handicapées »

Le Conseil National des Droits de l’Homme a organisé ce mardi une réunion de communication avec la société civile sur le thème : « Le mécanisme national de protection des droits des personnes handicapées : réalisations et revenus ».

Le Conseil a partagé l’expérience du mécanisme national de protection des droits des personnes handicapées au cours de ses quatre années de travail, et sa contribution à l’enrichissement du débat public sur les questions fondamentales qui ont constitué l’intérêt des différents acteurs et partenaires concernés par les questions de handicap au Maroc.

Cela s’inscrit dans une vision cohérente avec la stratégie du Conseil National des Droits de l’Homme qui vise à contrôler l’effectivité des droits et à renforcer l’aspect protecteur comme levier fondamental et un indicateur structurel pour suivre et signaler les problèmes liés à l’accès des personnes handicapées aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, d’une manière conforme aux conventions internationales pertinentes relatives aux droits de l’homme.

+ Le Maroc un des premiers pays à signer la Convention relative aux droits des personnes handicapées +

Pour rappel, le Maroc est l’un des premiers pays à avoir signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 30 mars 2007, et à l’avoir ratifié le 8 avril 2009, suite à la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de ratifier la Convention dans la lettre royale adressée au Conseil consultatif des droits de l’homme le 10 décembre 2008, à l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Ainsi, le Maroc est devenu un État partie qui a la responsabilité de respecter et de faire progresser les droits des personnes handicapées et de les protéger contre toute violation. Le Maroc a traduit cet engagement en incluant le principe de lutte contre la discrimination fondée sur le handicap dans les exigences du préambule de la Constitution de 2011 et en reconnaissant la supériorité des accords internationaux ratifiés par le Maroc sur les lois.

La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées vise à promouvoir, protéger et garantir la pleine jouissance par toutes les personnes handicapées, sur un pied d’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales et à promouvoir le respect de leur dignité inhérente.

Quant au Protocole facultatif annexé à la Convention, il stipule que les États parties au Protocole reconnaissent les pouvoirs du Comité des droits des personnes handicapées pour recevoir des plaintes émanant d’individus ou de groupes d’individus ou au nom d’individus couverts par ses pouvoirs, qui se disent victimes d’une violation par un État partie des dispositions de la Convention.

