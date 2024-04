Nécrologie – Au Japon, Yumi Katsura, la créatrice de robes de mariée, n’est plus

La créatrice Yumi Katsura, pionnière au Japon pour les robes de mariée, s’est éteinte à l’âge de 94 ans, a annoncé son agence mardi.

Katsura, de son vrai nom Yumi Yuki, a ouvert la première boutique dédiée au mariage du Japon en 1964, après des études à Paris, à une époque où les robes de mariée n’étaient portées que par 3% des mariées, a déclaré sa société éponyme dans le communiqué annonçant son décès.

+ Plus de 200 défilés +

Les robes de mariée « sont désormais portées par plus de 90% des mariées, et ses activités ont eu une forte influence sur le style des mariages au-delà de la tenue vestimentaire », a ajouté son agence sur Instagram.

Après ses débuts internationaux lors d’un défilé à New York en 1981, elle a étendu ses activités à plus de 30 pays, « influençant les mariées non seulement au Japon mais aussi dans le monde entier », a fait savoir l’agence sur son site Internet.

Yumi Katsura a présenté plus de 200 défilés au cours de sa carrière, en fusionnant « des traditions artistiques japonaises et la couture internationale », a souligné son bureau.

