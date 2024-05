FOCUS – Après la disparition inattendue de Raïssi, qui est maintenant en charge de l’Iran ?

Le président iranien Ebrahim Raïsi a été tué dans un accident d’hélicoptère, ouvrant la voie à de nouvelles élections présidentielles dans le pays, cependant cela ne devrait pas affecter de manière significative la politique en Iran sachant que le pouvoir repose finalement sur le chef suprême du pays, estime la chaîne britannique bbc.com.

Après la mort de Raïssi, surnommé par ses adversaires politiques « Le boucher de Tehran », et sans perdre de temps, l’ayatollah Ali Khamenei, a nommé le premier vice-président Mohammad Mokhber pour diriger les affaires du pays.

À noter que Khamenei, qui est le leader suprême de la république islamique, protégeait de manière ouverte son « dauphin » Ebrahim Raïssi.

Suite à cet incident, Mokhber organisera l’élection d’un nouveau président – en collaboration avec les chefs du parlement et de la magistrature – qui se tiendra dans les 50 jours.

Lors de la dernière élection, tous les adversaires sérieux du président ont été empêchés de se présenter, ouvrant la voie à Raïsi pour entrer en fonction avec le plus faible nombre d’électeurs. La majorité a boycotté ce qu’ils considéraient comme une élection fixe.

+ Les pouvoirs tentaculaires du chef suprême +

La figure la plus puissante en Iran est l’ayatollah Khamenei, qui est chef suprême depuis 1989. Il est chef de l’État et commandant en chef. Il a également autorité sur la police nationale et la police de la moralité, souligne la BBC.

L’ayatollah Khamenei contrôle le Corps des gardes de la révolution islamique (IRGC), qui est en charge de la sécurité intérieure, et son aile volontaire, la Force de résistance Basij – utilisée pour réprimer la dissidence en Iran.

Pour sa part, le président est le plus haut élu et le deuxième en rang après le chef suprême. Il est responsable de la gestion quotidienne du gouvernement et a une influence significative sur la politique intérieure et les affaires étrangères.

Cependant, ses pouvoirs sont relativement limités – en particulier en matière de sécurité. Le ministère de l’Intérieur du président dirige la police nationale. Cependant, son commandant a été nommé par le chef suprême et lui est directement responsable.

Il en va de même pour le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique et du Basij. Les pouvoirs du président peuvent également être contrôlés par le parlement, qui introduit de nouvelles lois.

À son tour, le Conseil des Gardiens – qui contient des alliés proches du chef suprême – a pour tâche d’approuver de nouvelles lois et peut y opposer son veto.

+ La police de la moralité +

La République islamique a été secouée par une énorme vague de manifestations en 2022 à la suite de la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été arrêtée par la police de la morale pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict de l’Iran, rappelle la même source.

Les groupes de défense des droits de l’homme disent que des centaines de personnes ont été tuées dans la répression et des milliers ont été arrêtées. Les manifestations se sont élargies au fil du temps, du mécontentement à l’égard du code vestimentaire à la colère contre le régime dans son ensemble.

La police de la moralité – ou patrouilles d’orientation – font partie de la police nationale. La force a été créée en 2005 pour faire respecter la morale islamique et les lois sur les vêtements « corrects » qui ont été introduits après la révolution islamique de 1979.

Ses estimations de 7 000 officiers masculins et féminins ont le pouvoir d’émettre des avertissements, d’imposer des amendes ou d’arrêter des suspects.

Quelques semaines avant les troubles de l’été 2022, le président Raisi avait ordonné un resserrement de la « loi sur le hijab et la chasteté » de l’Iran qui obligeait les femmes à se comporter et à s’habiller de manière modeste.

Des caméras de surveillance ont été introduites pour aider à repérer les femmes dévoilées et une peine de prison obligatoire a été introduite pour les personnes qui s’opposaient aux règles du hijab sur les médias sociaux.

+ Les Gardes de la Révolution +

L’IRGC est la principale organisation iranienne pour le maintien de la sécurité intérieure, et est maintenant une force militaire, politique et économique majeure du pays, avec plus de 150 000 personnes. Avec ses propres forces terrestres, la marine et l’armée de l’air, il supervise les armes stratégiques de l’Iran.

Il a une branche outre-mer appelée la Force Quds qui fournit secrètement de l’argent, des armes, de la technologie et de la formation aux alliés dans tout le Moyen-Orient. Il contrôle également la force de résistance de Basij.

La Force de résistance de Basij, officiellement connue sous le nom d’Organisation pour la mobilisation des opprimés, a été créée en 1979 en tant qu’organisation paramilitaire volontaire.

Il a des succursales dans toutes les provinces et villes d’Iran, et au sein de nombreuses institutions officielles du pays.

Ses membres masculins et féminins, appelés « Basijis », sont loyalistes de la révolution et sous les ordres de l’IRGC. Environ 100 000 personnes seraient responsables de la sécurité intérieure. Ils ont été fortement impliqués dans la répression des manifestations antigouvernementales depuis l’élection présidentielle contestée de 2009, ajoute la BBC.

