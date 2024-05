Actualité – Remise du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau à la cérémonie d’ouverture du 10ème Forum Mondial de l’Eau en Indonésie

Les travaux du 10ème Forum Mondial de l’Eau ont débuté ce lundi à Bali en Indonésie avec la participation d’une importante délégation marocaine présidée par Monsieur Aziz Akhannouch, Chef du Gouvernement, accompagné de Monsieur Nizar Baraka, Ministre de l’Equipement et de l’Eau, selon un communiqué.

La délégation marocaine prenant part à ce forum planétaire compte parmi ses membres de hauts responsables relevant de nombreux départements ministériels, des représentants d’importantes institutions marocaines et de divers acteurs marocains œuvrant dans le secteur de l’eau.

+ Le prix, un chèque d’une valeur de 500 000 dollars américains +

Comme à l’accoutumée, le Royaume du Maroc était à l’honneur, aujourd’hui, lors de la cérémonie d’ouverture de ce grand rendez mondial de l’eau, et ce par la remise de la 8èmeédition du Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau, décernée à l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture « FAO ».

Cette organisationa été primée pour son engagement en faveur de l’agenda mondial de l’eau et ses efforts visant l’amélioration de la disponibilité de l’eau pour la production agricole, la sécurité alimentaire et l’amélioration des revenus.

Ainsi, la FAO a été nommée lauréate pour son important rôle en matière d’appui technique, politique et stratégique à de nombreux pays à travers le monde, pour relever les défis liés à la sécurité hydrique et la sécurité alimentaire. En outre, cette organisation s’est vue décernée ce prestigieux Prix Mondial pour toutes ses initiatives et projets sur le terrain, qui ont eu un impact direct sur les populations et sur la qualité de leurs vies.

Le prix, composé d’un chèque d’une valeur de 500 000 dollars américains, d’un trophée et d’un certificat, a été remis au lauréat par Monsieur Aziz Akhannouch, Chef du Gouvernement, en présence de Monsieur Nizar Baraka, Ministre de l’Equipement et de l’Eau et Monsieur Loïc Fauchon, Président du Conseil Mondial de l’Eau.

+ 84 candidatures reçues +

Monsieur Akhannouch n’a pas manqué de souligner dans un mot prononcé à cette occasion, que la mission du jury du Grand Prix Mondial hassan II de l’Eau n’était pas facile à faire aboutir eu égard au nombre important de candidatures reçues (84) émanant de tous les continents, et avec une grande diversité des sujets abordés.

A noter que la 8ème édition du Grand Prix Hassan II pour l’Eau a été organisée sous le thème: « La sécurisation des ressources en eau pour la souveraineté alimentaire et le partage de la prospérité ».

Et de rappeler que cette prestigieuse distinction fut créée, en 2002, à l’initiative commune du Conseil Mondial de l’Eau et du Royaume du Maroc. Elle est dédiée à la mémoire de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, pour ses efforts en faveur du développement de la coopération internationale et de solidarité pour la gestion durable des ressources en eau et leur préservation.

La séance inaugurale du 10ème Forum Mondial de l’Eau a été marquée, également, par la diffusion d’un film institutionnel sur l’Eau au Maroc. Un documentaire consolidant l’image du Royaume parmi la communauté internationale de l’eau, surtout qu’il est le pays ayant eu le privilège d’organiser, sur son territoire en 1997, le 1er Forum Mondial de l’Eau à Marrakech.

Article19.ma