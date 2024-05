Lettre ouverte à Ahizoun, président du Festival Mawazine, l’exhortant d’insérer Salah Cherki dans l’hologramme d’Oum Kaltoum

« J’ai l’honneur et le plaisir de vous adresser cette lettre ouverte pour vous parlez de mon défunt père, le grand musicien que vous appréciez beaucoup, l’artiste musicien, compositeur et virtuose du KANOUN : Salah CHERKI Je voudrai d’abord vous féliciter pour cette idée géniale, de faire revivre La Diva Oum KALTOUM, qui sera présente en hologramme dans l’édition 2024 du festival Mawazine.

Fier en tant que fils et en tant que marocain, permettez-moi, M. le président de Mawazine, de vous suggérez pour que l’artiste Musicien, virtuose du KANOUN, Salah CHERKI soit présent également à l’occasion de l’hologramme de la Diva Oum KALTOUM.

M. Le président de l’Association Maroc Cultures Je vais essayer de vous convaincre de l’opportunité de cette proposition, en précisant que le Royaume du Maroc peut s’enorgueillir du fait que le seul musicien compositeur arabe non Égyptien pour lequel la Diva Oum KALTOUM a déclamé un chant religieux est un Marocain.

Cet événement unique dans l’histoire de la musique Marocaine s’est traduit concrètement par le fait que la Diva Oum KALTOUM a Chanté à Marrakech, le chant religieux composé par l’artiste musicien marocain Salah Cherki, يارسول الله خذ بيدي Oh ! prophète, guide ma main.

Et je me permets, M. Le président du festival de Mawazine, de rappeler que le virtuose du KANOUN, Salah Cherki (1923-2011) est considéré comme le maître incontestable de ce bel instrument qu’est le Kanoun.

M. Le président de Mawazine Salah CHERKI est l’un des fondateurs du premier orchestre de musique de la Radio télévision Marocaine, en 1958, sous l’égide de son Directeur de l’époque, le futurologue Mehdi El MENJRA.

Salah CHERKI, disciple de l’école de la Musique Andalouse du Maalem ZNIBER a excellé dans plusieurs genres de musique au Maroc : La musique Andalouse, la musique Marocaine d’inspiration orientale, le Malhoun, le Jazz, la Musique de chambre à l’occidentale ( Kanoun +guitare.).

Salah CHERKI est l’auteur du premier manuel dans d’apprentissage de l’instrument kANOUN dans les années 60, publié en langue arabe et française. Depuis, il a écrit plusieurs livres sur la Musique.

Le dernier est un bel ouvrage de 400 pages » La Musique Marocaine, patrimoine riche et diversifié ». Salah CHERKI a realisé l’exploit de faire le tour du monde en Solo ou avec le trio qu’il a créé » TRIO El Maoucelli », Kanoun et deux guitares.

Salah CHERKI a été un des ambassadeurs de la culture marocaine dans le monde Un timbre postal du Royaume du Maroc est illustré par la kanoun personnel de Salah CHERKI .

Enfin, M. Abdeslam AHIZOUN, président de Mawazine, c’est avec une grande émotion que je me remémore un fait historique: Le Roi Défunt Hassan II, que Dieu l’ai en Sa sainte miséricorde, aimait écouter le Kanoun de Salah Cherki au sein du Palais Royal.

M. le Président de Mawazine et de Maroc Cultures Se sont autant d’arguments historiques et patriotiques ainsi que des raisons affectives et sentimentales qui m’ont incité à rédiger le présent plaidoyer en forme de lettre ouverte, en tant d’abord que marocain fier du patrimoine culturel de son pays et ensuite, en tant que fils aimant et soucieux de la préservation de la mémoire de son père qui mérite d’être inclus dans ce bel hommage à l’éternelle diva égyptienne ».

Par Dr Anwar CHERKAOUI, fils de l’artiste Salah CHERKI

Article19.ma