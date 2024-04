Vidéo – USA: Arrestation d’une prof de philosophie pour son soutien à la Palestine

En principe, en Amerique, le 1er Amendement garantit interdit au Congrès des États-Unis la liberté et de rassemblement pacifique, sauf que dans l’État de Géorgie, les autorités locales ont abordé cette question d’une autre manière.

Les forces de l’ordre ont procédé depuis quelques jours aux arrestations d’étudiants et universitaires sur le campus qui manifestent contre le génocide des palestiniens à Gaza et demandent l’arrêt immédiat des attaques de l’armée israélienne et le massacre d’innocents dans cette partie du Moyen Orient.

La notion de démocratie et de liberté d’expression demeure tributaire de son interprétation par le plus fort…

Article19.ma