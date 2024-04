Actualité – La DGAPR annonce « la fermeture définitive » de la prison de Tanger, connue sous le nom de “Saat Village”

Selon un communiqué rendu public, ce vendredi, « les détenus actuellement présents dans cette prison seront transférés vers d’autres établissements pénitentiaires. »

Cette décision de fermeture s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) visant à fermer les anciennes et délabrées institutions pénitentiaires, dans le souci de préserver la sécurité et le bien-être des détenus et du personnel, ajoute la même source.

Il est à noter que le bâtiment de l’établissement mentionné sera remis aux autorités gouvernementales compétentes conformément aux lois et règlements en vigueur dans ce domaine.

Article19.ma