Global Risk – Voici les 10 plus grandes menaces pour l’humanité (Forum de Davos)

Le 15 janvier 2024, marquait l’ouverture du Forum économique mondial ou Forum de Davos, une rencontre au cours de laquelle une liste de 10 menaces pour l’humanité a été dévoilée avec.

En haut du classement, le réchauffement climatique, à court ou moyen terme, le climat occupe absolument tous les esprits, 66% des sondés ayant participé à ce Global Risk Report, l’ont ainsi placé en première position, selon le site français lanouvelletribune.info

+ Climat et IA, les deux gros dangers +

En seconde position, on retrouve l’intelligence artificielle, à court terme, les grands financiers de ce monde estiment à 53% que l’IA pourrait représenter une véritable menace pour notre société, la raison, les risques liés à la désinformation, notamment, qui permettent aujourd’hui de faire croire n’importe quoi, à tout le monde, à condition que la fake news en question soit distribuée via les bons canaux.

Il s’agit d’une technologie loin d’être mature, que nous ne maîtrisons pas encore totalement et qui, du moins au début, pourrait avoir une véritable influence néfaste sur la société ou la politique.

Pour autant, beaucoup estiment qu’avec le temps, une meilleure maîtrise des outils et surtout, un cadre juridique clair et bien défini, les dangers liés à la désinformation pourraient finir par s’amenuiser.

La polarisation sociale et politique (46 %) et la crise du coût de la vie (42 %) arrivent aussi en haut de ce classement, juste devant un autre souci lié à l’émergence de l’IA : l’arrivée d’AGI, intelligence artificielle générale. Un outil d’IA plus intelligent que l’Homme, qui pourrait, en outre, être utilisé dans le monde professionnel, mais aussi militaire ou cybercriminel, ajoute la même source.

Voici les 10 menaces pour l’humanité, selon le Global Risk Reports, à 2 ans d’horizon :

La désinformation

Le réchauffement climatique

La polarisation de la société

La cyberinsécurité

Les guerres et conflits armés

Le manque d’opportunités économiques

L’inflation

L’immigration involontaire

Un Crash économique

La pollution

Article19.ma