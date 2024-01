Focus – Le Nouvel An Amazigh célébré officiellement pour la 1ère fois au Maroc

Pendant des décennies, les communautés Amazigh du Maroc ont célébré leur nouvelle année le 13 janvier officieusement parmi la famille et les amis, mais Idh Yanayer de cette année, bénéficie d’un changement très attendu.

Les célébrations ont maintenu en vie des traditions séculaires, du port de vêtements traditionnels entre amis et en famille, à la cuisine de recettes amazigh transmises de génération en génération, telles que le tagulla de maïs, dont on croit que la pierre de datte cachée apporte la prospérité à celui qui la trouve, et à la mise en place de chansons et de pièces de théâtre traditionnelles, relève le site d’information thenationalnews.com.

En mai de l’année dernière, le roi Mohammed VI a déclaré que l’événement était un jour férié national payé, dans un mouvement considéré comme reconnaissant et embrassant le patrimoine de la plus grande communauté Amazigh d’Afrique du Nord, ajoute la même source.

+ « La nouvelle année renforce notre identité et notre lien culturel » +

Houda Belkhaouda, 21 ans, originaire de la ville de Doukkala dans le centre-ouest du Maroc, a déclaré à The National qu’elle était ravie de la décision « attendue depuis longtemps ». Pour elle, ceci reflète une transformation culturelle importante au Maroc.

« Cette décision aurait dû être prise il y a longtemps, car c’est une question d’une grande importance pour les Amazighs. La nouvelle année ne se content pas de renforcer notre identité et notre lien culturel avec le Maroc, mais elle fait également partie intégrante de nos célébrations, tout comme la célébration du nouvel an grégorien et du Hijri », a-t-elle déclaré.

Cette décision a donné aux célébrations de cette année un coup de pouce de fierté et de joie, avec un sentiment de victoire pour la communauté Amazigh.

« Ce ne sont pas seulement les Amazighs qui célèbrent. Les institutions publiques participeront également aux festivités à travers le pays et partageront cette belle occasion avec les gens », a déclaré Abdellah Elmannani, écrivain en filmographie marocain, chercheur et chercheur Amazigh.

Contrairement aux années précédentes, les célébrations s’étendraient au-delà des réunions de famille privées aux jardins publics, aux salles et aux rues.

Divers événements ont lieu dans le cadre d’une célébration d’une semaine du 8 au 14 janvier dans les grandes villes d’Agadir à Casablanca et à Marrakech, y compris des projections de films, des conférences, des spectacles musicaux et des activités culinaires et culturelles qui célèbrent le patrimoine des Amazighs.

+ Une reconnaissance tant attendue +

Selon un rapport de 2023 du Groupe de travail international sur les affaires autochtones, environ 28 % des 37,8 millions de personnes du Maroc en 2016 parlent le tamamazight, la langue amazigh, comme le montre le dernier recensement. Cependant, les associations Amazigh ont élevé le nombre, entre 65 et 70 % des Marocains.

Tout au long de l’histoire du Maroc, la priorité a été donnée à la langue arabe au lieu de la langue indigène de Tamazight, « ce qui a fait que cette dernière risque d’extinction », a déclaré Lahoucine Bouyaakoubi, professeur d’anthropologie et d’études amazigh à l’Université Ibn Zahr.

Pendant des décennies, les Marocains revendiquant le patrimoine Amazigh affirment que leur identité a été supprimée et que leur histoire et leur culture ont été marginalisées, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme déclarant que les communautés continuent de faire face à « la discrimination persistante, à l’exclusion structurelle et aux stéréotypes raciaux ».

En novembre, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a appelé l’État marocain à prendre des mesures plus sérieuses pour préserver la langue et la culture amazigh et garantir l’égalité des droits économiques, culturels et sociaux.

Les luttes Amazigh ont donné lieu à un mouvement identitaire, qui a pris de l’ampleur au Maroc, exigeant que la langue, le patrimoine et les événements de la population soient reconnus légalement et officiellement comme faisant partie intégrante de l’identité marocaine.

+ Tamazight ajouté comme langue officielle avec l’arabe +

« Le mouvement Amazigh a émergé à la fin des années 1960 et a réussi à convaincre l’état de la nécessité de reconnaître la langue et d’assurer son développement », a déclaré le professeur Bouyaakoubi à The National.

La campagne pour la reconnaissance de la langue a connu un succès majeur en 2011, lorsque Tamazight a été ajouté comme langue officielle, avec l’arabe, dans la constitution marocaine.

Ce mouvement a marqué la première fois que l’identité Amazigh a été reconnue au niveau constitutionnel et s’est fait dans le contexte des soulèvements de 2011 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, au cours desquels beaucoup ont appelé à des réformes politiques, économiques et sociales.

Le royaume a depuis fait des progrès pour embrasser les nombreuses identités du Maroc, intégrant les Amazigh du Maroc et leur culture dans les institutions officielles et publiques, y compris l’éducation, les médias et autres. La célébration nationale d’Idh Yanayer cette année – qui marque l’année Amazigh 2974 – est la dernière mesure de ce type.

« La reconnaissance officielle de cette fête a apaisé de nombreux Marocains, en particulier que le Mouvement culturel Amazigh a depuis longtemps appelé à cette reconnaissance et a finalement réalisé ses exigences », a déclaré M. Elmannani.

+ Une célébration ancienne +

Le professeur Bouyaakoubi dit que Yanayer est une tradition ancienne liée au cycle agricole et n’a pas de date de début connue. Cependant, à mesure que les communautés Amazigh du Maroc et d’Afrique du Nord sont devenues plus conscientes de leur identité en tant que peuples autochtones de cette région, la nécessité d’une célébration annuelle du point de départ est apparue.

« À la fin des années 1970, le 13 janvier a été proposé comme date de la célébration, compte tenu de sa signification historique qui marque l’ascension au trône par Sheshonk Ier – un Amazigh d’origine – en tant que roi de la 22e dynastie de l’Égypte ancienne en 950 av. J.-C. En 1992, Yanayer a été adopté comme symbole de l’identité Amazigh par la société civile Amazigh », a-t-il déclaré. « Mais la tradition elle-même est aussi ancienne que les Amazighs et date bien avant 950 av. J.-C. », a-t-il ajouté.

Pour les Amazighs, la nouvelle année marque également le début de la rotation des cultures et dans leur célébration, ils espèrent qu’elle apportera la prospérité, a déclaré le professeur Bouyaakoubi, ce qui explique l’utilisation des cultures et des produits saisonniers pour préparer des plats traditionnels.

« La nouvelle année Amazigh réaffirme notre ascendance en Afrique du Nord et nos racines profondes dans la région. C’est une occasion spirituelle qui nous relie à la terre, à travers son abondance et ses produits qui nous donnent la vie », a déclaré M. Elmannani au National.

Pour sa part, Abderrahim Elatrach, 36 ans, un Sahara marocain – une autre communauté ethnique – de la ville méridionale de Tan-Tan, a déclaré que la décision reflète une « prise de conscience collective croissante de l’importance d’être fier de la culture Amazigh, qui est une partie importante de la diversité culturelle du Maroc ».

Mais Khalid Afriad, 28 ans, qui est d’origine Amazigh, a déclaré que bien que le mouvement soit un « bon pas, il reste symbolique face aux défis socio-économiques auxquels le peuple marocain est confronté ». « Il aurait été préférable que le débat public sur la question ait été d’aborder directement la vie des citoyens », a-t-il déclaré.

