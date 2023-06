Immobilier – IMKAN Maroc signe avec OCBM pour la deuxième phase du Mall du Carrousel – Rabat

Partenariat. IMKAN Maroc vient de célébrer lundi 12 juin dans ses bureaux, la signature du contrat de construction pour la phase 2 du Mall du Carrousel – Rabat avec le groupe OCBM.

Selon le site spécialisé btpnews.ma, la deuxième phase du Mall du Carrousel couvrira une superficie totale de 42 214 m², elle comprendra un espace commercial de 8 333 m², ainsi que 54 appartements modernes aux lignes épurés.

Un bâtiment de 4164 m2 dédié aux bureaux et un autre de 5 334 m2 réservé aux cabinets de médecine douce et de bien-être viendront enrichir ce projet, en plus de ces éléments, un parking de 14 949 m² pour répondre aux besoins des employés, résidents et visiteurs, en plus des résidences SideMall, nichées au cœur du Mall du Carrousel.

+ Repousser les limites de l’immobilier au Maroc +

« Situées à proximité de la promenade maritime et offrant un accès à des équipements de classe mondiale, ces résidences incarnent parfaitement l’essence de la vie urbaine et pratique. Avec des espaces modernes et une proximité avec toutes les commodités, elles sont conçues pour faciliter la vie des familles », a affirmé Ahmad Aref, Country Manager d’IMKAN Maroc lors de la signature.

Conçues par L35 Architects, cabinet d’architecture renommé pour ses réalisations de grande envergure comme le nouveau stade du Real Madrid, ces résidences marquent une étape importante dans l’urbanisation de la région.

Les espaces de bureaux, flexibles et modernes, sont répartis sur trois étages, dotés d’un toit-terrasse dédiée aux événements et réceptions, et offrant une vue exceptionnelle sur la mer ou le jardin. « La conception de ces espaces de travail a été guidée par la conviction que le bien-être au travail est un facteur déterminant de productivité et de créativité », a déclaré Ahmad Aref.

En complément à cette offre diversifiée, le Mall du Carrousel accueillera un bâtiment dédié à la médecine douce et au bien-être. Ce bâtiment abritera des cabinets spacieux, servis par trois ascenseurs pour un accès facilité.

Lors de cette cérémonie de signature, IMKAN Maroc a également exprimé sa fierté pour avoir remis les clés aux propriétaires de la première phase du Phare du Carrousel, annonçant par la même occasion que la livraison de la deuxième phase est imminente. Cet événement illustre l’engagement d’IMKAN Maroc à repousser les limites de l’immobilier au Maroc, a ajouté la même source.

