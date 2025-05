La MAP assume la présidence de l’Alliance des Agences de Presse Méditerranéennes

L’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) a été portée, jeudi à Marrakech, à la présidence de l’Alliance des Agences de Presse Méditerranéennes (AMAN) pour la période 2025-2026.

A l’occasion de la 33è Assemblée générale de l’Alliance méditerranéenne, tenue les 28 et 29 mai dans la ville ocre, la MAP, en la personne de son Directeur général, Fouad Arif, a reçu la présidence tournante de l’AMAN, de la part du président sortant, Stefano de Alessandri, directeur général de l’Agence de presse italienne (ANSA), en présence des autres directeurs généraux et représentants des agences membres et observateurs.

Intervenant à cette occasion, M. Arif a souligné que l’AMAN a toujours été un symbole de coopération au niveau de l’ensemble du bassin méditerranéen, uni non seulement par la géographie, mais aussi par un engagement commun en faveur du dialogue et du progrès.

