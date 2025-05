Zoom / Justice – M. Ouahbi présente une réforme ambitieuse du statut des traducteurs assermentés

Lors du Conseil de gouvernement tenu ce jeudi 29 mai, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a présenté le projet de loi n°52.23 relatif aux traducteurs assermentés, qui a été adopté par l’Éxécutif.

Dans son intervention, le ministre a souligné que ce projet s’inscrit pleinement dans la poursuite de la réforme du système judiciaire, en particulier à travers la modernisation et la qualification des professions juridiques et judiciaires, qui jouent un rôle central dans l’efficience du système de justice.

M. Ouahbi a insisté sur le fait que la profession de traducteur assermenté, reconnue auprès des juridictions, constitue l’une des professions auxiliaires de la justice, et qu’elle est essentielle pour garantir le droit à un procès équitable, notamment en assurant la traduction fidèle des déclarations, témoignages, documents et pièces produites par les justiciables ne maîtrisant pas la langue de la procédure.

Revenant sur le contexte du projet, le ministre a rappelé que près de 25 ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la loi n°50.00 régissant cette profession. D’où la nécessité, selon lui, de repenser en profondeur ce cadre légal pour identifier ses faiblesses, renforcer ses points forts et faire évoluer la profession vers un modèle plus performant et mieux encadré. Il a affirmé que la révision du cadre juridique est la première étape indispensable à la revalorisation de toute profession.

Dans cet esprit, M. Ouahbi a précisé que le ministère a veillé à adopter une approche participative, en consultant notamment l’Association professionnelle des traducteurs agréés auprès des tribunaux, ainsi que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Présidence du ministère public. C’est à l’issue de cette large concertation qu’a été élaboré un nouveau projet de loi révisant entièrement l’ancien texte en vigueur.

Parmi les principales nouveautés du projet figure le changement de l’intitulé de la profession, qui devient officiellement « traducteur assermenté » (au lieu de « traducteur agréé auprès des tribunaux »), conformément à la loi n°38.15 relative à l’organisation judiciaire, et en réponse à une demande formulée par les professionnels du secteur.

Le projet prévoit également plusieurs avancées notables :

Une régulation plus stricte de l’accès à la profession et de son exercice ;

La création d’un institut de formation spécialisé ;

L’introduction de dispositions légales assurant une protection juridique renforcée aux traducteurs assermentés, en leur conférant les mêmes garanties que les fonctionnaires publics, selon les articles 263 et 267 du Code pénal marocain ;

Enfin, la profession sera pour la première fois organisée au sein d’un ordre national doté de la personnalité morale, ce qui permettra de mieux structurer le secteur, de représenter les traducteurs à l’échelle nationale et de renforcer leur encadrement professionnel.

Par cette réforme, le ministre de la Justice entend élever la profession au niveau des exigences actuelles de transparence, de qualité et de justice équitable, tout en garantissant aux professionnels des droits, une reconnaissance institutionnelle et des outils de formation adaptés.

Article19.ma