Polémique – Des parachutages humanitaires « controversés » à Gaza (Sky News)

— Une situation catastrophique qui exige des solutions extrêmes

La Jordanie, les Émirats arabes unis et, pour la première fois en mois, Israël ont largué des aides par parachute dans la bande de Gaza lors du week-end du 27–28 juillet 2025, alors qu’un tiers de la population serait en situation de jeûne prolongé, relève la chaîne britannique Sky News.

Selon Philippe Lazzarini, dirigeant de l’UNRWA, ces largages « ne feront pas reculer la famine qui s’aggrave » et risquent même de faire plus de mal que de bien. Sky News fournit un éclairage critique : « ce recours est coûteux, dangereux, inefficace, et souvent perçu comme un ultime recours désespéré. »

Pourquoi les largages dépassent largement l’urgence symbolique

Selon l’analyste militaire Sean Bell, les largages ne peuvent transporter que l’équivalent d’un camion par vol, alors qu’environ 500 camions par jour sont nécessaires pour répondre aux besoins de Gaza, soit à peine 0,2 % du besoin quotidien.

Des sources palestiniennes affirment que l’aide larguée n’atteint pas suffisamment les populations vulnérables, suscitant parfois des vols et une revente sur le marché noir.

Des accidents tragiques ont été rapportés : en mars 2024, cinq personnes — dont deux enfants — ont perdu la vie lorsque le parachute d’un colis humanitaire n’a pas fonctionné correctement.

Interruption temporaire des combats : geste symbolique ou réel progrès ?

Israël a annoncé une pause quotidienne de 10 heures des opérations militaires dans trois zones densément peuplées (Gaza City, Deir al-Balah, Mawasi) pour faciliter l’acheminement de l’aide .

Le Royaume-Uni, avec des dirigeants tels que Keir Starmer, confirme son soutien aux parachutages et l’évacuation d’enfants malades, tout en soulignant la nécessité d’une véritable trêve et d’un accès terrestre à l’aide.

Les critiques sévères de Sky News : « un modèle dépassé »

Sky News dénonce leur inefficacité : « les largages sont dangereux, imprécis et inefficaces » — ils « peuvent même tuer des civils affamés » selon des responsables de l’ONU .

La correspondante Sally Lockwood précise que l’Iran, la Jordanie ou les EAU savent pertinemment que ce mode est défaillant et souvent réservé aux situations d’urgence absolue.

Des chiffres qui rendent la solidarité presque symbolique

Au total, 25 tonnes de nourriture et de denrées essentielles ont été larguées au cours de trois missions conjointes par la Jordanie et les Émirats arabes unis le 27 juillet 2025 .

Un geste bien en-deçà des besoins quotidiens estimés pourtant à 500 à 600 camions, soit des milliers de tonnes.

Leçons à tirer : urgence politique, pas spectacle médiatique

L’ONU compte actuellement près de 6 000 camions de secours en attente en Jordanie et en Égypte, en attente d’autorisation israélienne pour entrer à Gaza .

Le message est clair : si l’ouverture des points de passage terrestres était facilitée, l’aide serait bien plus massive, efficace et sécurisée que par les airs.

In fine, si les parachutages répondent à une urgence imposée par le blocage des routes terrestres, ils restent une forme d’aide symbolique et limitée à l’extrême. Leur dangerosité, leur inefficacité et leur faible impact réel les rendent insuffisants face à une crise humanitaire majeure.

Sky News alerte : dans un conflit qui fait des ravages, ces largages ne sont pas une solution, mais « un palliatif médiatique. »