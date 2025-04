Manoeuvres – L’Algérie « rétro pédale » en déclinant discrètement sa participation aux exercices de l’African Lion 2025

Événement. Le Maroc accueille cette année, du 12 au 23 mai 2025 l’African Lion, le plus grand exercice interarmées multinational en Afrique.

Plus de 10.000 militaires représentant une quarantaine de pays sont attendus sur six sites répartis entre Agadir, Tan-Tan, Tiznit, Tifnit (Souss-Massa), Benguerir et Kénitra.

Selon Jeune Afrique, les premiers hélicoptères Apache made in USA que le Maroc vient de réceptionner, ainsi que la participation d’Israël sont confirmés, toutefois la présence de l’Algérie à été annulée à la dernière minute, « au terme d’un discret rétropédalage ».

« Les présences comme les absences ont valeur de message » dans cette 21ème édition révélatrice et musclée », souligne la même source.

À noter, Alger allait participer pour la 1ère fois à ces manœuvres, co-organisées avec le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom), en tant qu’observateur.

Pour rappel, les activités prévues incluent des formations dans divers domaines opérationnels, des manœuvres interarmées, des exercices de décontamination NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique) et des actions civilo-militaires.

Cet événement témoigne de « la coopération renforcée » entre le Maroc et ses partenaires internationaux dans le domaine de la sécurité et de la défense, affirme-t-on.

Article19.ma