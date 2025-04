Droits humains – Le accueille une rencontre Afrique-ONU sur « la protection des droits des migrants »

Initiative marocaine. Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a accueilli, ce lundi à Rabat, une importante rencontre Afrique-ONU axée sur la promotion de politiques migratoires respectueuses des droits humains.

L’événement a mis en lumière le Commentaire Général n°6 adopté par le Comité des Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Un dialogue pour des politiques migratoires fondées sur les droits humains

Cette rencontre de haut niveau a servi de plateforme pour la présentation et la discussion approfondie du Commentaire Général n°6, qui explore l’interconnexion cruciale entre la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, également connu sous le nom de « Pacte de Marrakech ».

Appel à une protection internationale renforcée

« Notre invitation au Comité des Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants et au Réseau africain des institutions nationales des droits de l’homme à se réunir au Maroc pour examiner le Commentaire Général n°6 procède de notre volonté de consolider la protection internationale des droits des migrants et de leurs familles à travers le monde », a déclaré Mme Amina Bouayach, Présidente du CNDH et également Présidente du Groupe de travail sur la migration au sein du Réseau africain.

Mme Bouayach a souligné que cette rencontre constitue « un moment de dialogue collectif pour décrypter les dynamiques et l’intégration entre le ‘Pacte de Marrakech’ et la Convention internationale, dans un contexte international ardu marqué par des flux migratoires complexes, des tensions géopolitiques croissantes et une montée préoccupante des discours de rejet, de la peur et de l’exclusion identitaire. »

Signature d’un accord de coopération historique

L’événement a été marqué par la signature d’un accord-cadre inédit entre le Comité onusien pour la protection des droits des travailleurs migrants et le Réseau africain des institutions nationales des droits de l’homme.

Cet accord vise à institutionnaliser la coopération et le partenariat entre les deux entités, au service de la défense des droits des migrants et du renforcement du rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans l’application de la Convention et du Pacte internationaux.

Le rôle pionnier du Maroc

Il est à noter que le Maroc avait déjà joué un rôle actif en accueillant une réunion significative lors de la phase préparatoire du Commentaire Général n°6. Ce dernier insiste sur l’impératif de garantir les droits fondamentaux de tous les migrants, nonobstant les distinctions juridiques entre la Convention (instrument contraignant) et le Pacte (engagements volontaires).

« La protection des droits des migrants n’est ni une option ni un privilège, mais une exigence de justice, de dignité et d’humanité », a insisté Mme Bouayach, avant de conclure : « Derrière chaque chiffre des statistiques migratoires se trouve une vie humaine – des femmes, des hommes et des enfants qui fuient des conflits, des catastrophes climatiques ou aspirent à un avenir meilleur. »

Et d’ajouter : « Nous plaidons pour qu’ils reçoivent des réponses justes et solidaires, fondées sur notre humanité commune et les droits de l’homme. »

Article19.ma