Enseignement – Maroc : Le Policy Center et Chinese Academy of Social Sciences renforcent leur collaboration académique

Événement. Le Policy Center for the New South (PCNS) a signé, le 21 avril 2025 à Rabat, un protocole d’accord avec la Chinese Academy of Social Sciences (CASS), institution académique majeure en Chine dans les domaines des sciences humaines et sociales.

La signature a été réalisée par M. Karim El Aynaoui, Président Exécutif du PCNS, et M. Xiang GAO, Président de la CASS, en présence d’une délégation officielle chinoise et de membres de l’équipe dirigeante du PCNS.

Objectifs et axes de coopération

Cet accord vise à renforcer les échanges académiques entre le Maroc et la Chine, notamment à travers :

La réalisation de projets de recherche conjoints et de co-publications ;

L’échange de collaborateurs et la consolidation des compétences ;

L’échange de documentation et d’informations scientifiques ;

La co-organisation de séminaires et de conférences thématiques ;

L’exploration de nouveaux formats de partenariats académiques.

L’accord est conclu pour une durée initiale de deux ans, renouvelable d’un commun accord.

Un partenariat au service d’une coopération durable

Ce protocole d’accord marque une étape importante dans l’approfondissement des relations académiques sino-marocaines et ouvre la voie à une coopération durable sur des thématiques d’intérêt commun, telles que les études sur la Chine, les relations sino-marocaines et les relations Afrique-Chine.

— The Policy Center for the New South

Le Policy Center for the New South (PCNS) est un think tank marocain qui œuvre à l’amélioration des politiques publiques économiques, sociales et internationales concernant le Maroc et l’Afrique.

Il mobilise un réseau de chercheurs et de partenaires de renom à travers le monde et organise plusieurs événements annuels majeurs, dont The Atlantic Dialogues, Africa Economic Symposium (AES) et African Peace and Security Annual Conference (APSACO).

— Chinese Academy of Social Sciences

La Chinese Academy of Social Sciences (CASS) est le principal organisme académique de recherche en Chine dans les domaines des sciences humaines et sociales.

Forte de 48 ans d’expérience, la CASS regroupe 42 instituts de recherche, 6 divisions académiques, et supervise 113 associations nationales ainsi que 180 centres de recherche.

Elle collabore aujourd’hui avec plus de 200 organisations et a signé plus de 190 accords d’échange académique à travers le monde.

Article19.ma