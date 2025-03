Vigilance sanitaire – Maroc : les commissions régionales ont saisi 239 402 kgs, dont 65% étaient des produits périmés

Voici un communiqué du ministère de l’Intérieur :

« Dans le cadre des missions de vigilance et de suivi, et dans un effort continu de mobilisation pour garantir la santé publique des citoyens et préserver leur pouvoir d’achat, les commissions régionales mixtes ont renforcé les mécanismes de suivi, de contrôle et de régulation des marchés, tout en luttant fermement contre toutes formes de spéculation, de manipulation des prix et autres pratiques illégales susceptibles de nuire à la sécurité et aux droits des consommateurs.

Le travail de ces commissions régionales a conduit à la réalisation de 4 988 interventions sur le terrain durant la période allant du 2 au 26 mars 2025, avec l’inspection et la fermeture de 531 établissements illégaux destinés à la production, au stockage, et à la vente en gros ou au détail.

+ Procédures judiciaires engagées contre 327 individus contrevenants +

À la suite de ces actions, un total de 239 402 kilogrammes de produits non conformes aux normes réglementaires en vigueur a été saisi, dont 65 % étaient des produits périmés ou impropres à la consommation.

Par ailleurs, des procédures judiciaires et légales ont été engagées contre 327 individus contrevenants.

Ces comités poursuivront leurs activités de manière régulière en adoptant une approche axée sur le renforcement des mesures de coordination et de vigilance, l’intensification des opérations de contrôle, et en veillant à l’application stricte des dispositions légales relatives aux prix, à la concurrence et à la protection du consommateur. »

