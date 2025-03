Banking – Au Maroc, la banque centrale devrait maintenir le taux directeur inchangé à 2,5% en 2025 (Analystes)

Bank Al-Maghrib (BAM) devrait maintenir, lors de sa première réunion trimestrielle de l’année 2025 prévue mardi, le taux directeur inchangé à 2,5%, selon les prévisions de BMCE Capital Global Research (BKGR).

« Compte tenu de la politique monétaire ultra-protectionniste de l’administration Trump et de nouveaux éléments pouvant faire craindre une résurgence de l’inflation au niveau national et international, la Banque Centrale devrait, a priori, adopter une posture de +wait and see+ en optant pour un statu-quo monétaire à l’issue du Conseil du 18 mars 2025 », indiquent les analystes de BKGR dans leur dernier « Flash strategy -Preview BAM ».

Ainsi, le premier conseil de BAM de l’année intervient dans un contexte international mouvementé, fortement impacté par la politique monétaire américaine et son probable impact sur la bonne marche du commerce mondial, relève la même source.

+ Prévision : croissance du PIB de 3,9% en 2025 +

Et de rappeler que lors de son dernier conseil du mois de décembre, la Banque centrale avait décidé de revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour l’année 2024 à 2,6% contre 2,8% prévu en septembre (contre 3% pour le scénario central de BKGR) compte tenu des conditions pluviométriques défavorables ayant impacté davantage que prévu la valeur ajoutée agricole.

Ces projections de Bank Al Maghrib ont été confirmées par l’arrêté des comptes nationaux du Haut-commissariat au plan qui témoigne d’une légère décélération de la croissance économique à 3% au T4-2024 (contre 4,3% au T3-2024) et sur anticipations de croissance de 3,5% au T1-2025.

Pour 2025, la Banque Centrale a également procédé à la révision à la baisse de ses anticipations de croissance à 3,9% (comparativement à d’anciennes prévisions de 4,4%), parfaitement en ligne avec les projections du Fonds monétaire international et de la banque mondiale

Concernant BKGR et dans l’attente de nouveaux éclairages, leur bureau de recherche maintient les prévisions de croissance de son scénario central à 3,9% pour 2025.

