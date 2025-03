Opinion / L’Amérique : « Un grand effondrement en cours »

Par Thomas L. Friedman

Si vous êtes déroutés par les stratégies contradictoires du président Trump sur l’Ukraine, les tarifs douaniers, les microprocesseurs ou une multitude d’autres questions, ce n’est pas votre faute. C’est la sienne.

Ce que vous voyez, c’est un président qui s’est représenté pour éviter les poursuites judiciaires et se venger des personnes qu’il a faussement accusées de lui avoir volé l’élection de 2020. Il n’a jamais eu une théorie cohérente sur les grandes tendances du monde d’aujourd’hui et sur la manière de les aligner sur les États-Unis pour prospérer au 21e siècle.

Ce n’est pas pour cela qu’il s’est représenté. Et une fois élu, Trump a ramené ses vieilles obsessions et griefs – avec des tarifs douaniers et Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky et le Canada – et a doté son administration d’un nombre extraordinaire d’idéologues marginaux qui répondaient à un seul critère : la loyauté envers Trump et ses caprices, avant et au-dessus de la Constitution, des valeurs traditionnelles de la politique étrangère américaine ou des lois économiques de base.

Le résultat, c’est ce que vous voyez aujourd’hui : un cocktail fou de tarifs douaniers qui vont et viennent, d’une aide à l’Ukraine qui va et vient, de coupes dans les départements et les programmes gouvernementaux, tant nationaux qu’étrangers – des édits contradictoires appliqués par des secrétaires d’État et des membres du personnel qui sont unis par la peur d’être tweetés par Elon Musk ou Trump s’ils s’écartent de la ligne politique qui émerge sans filtre dans les cinq dernières minutes du flux Twitter de notre cher leader.

Quatre ans de cela ne tiendront pas, messieurs-dames. Nos marchés auront une crise de nerfs due à l’incertitude, nos entrepreneurs auront une crise de nerfs, nos fabricants auront une crise de nerfs, nos investisseurs – étrangers et nationaux – auront une crise de nerfs, nos alliés auront une crise de nerfs et nous allons donner au reste du monde une crise de nerfs.

Vous ne pouvez pas diriger un pays, vous ne pouvez pas être un allié américain, vous ne pouvez pas diriger une entreprise et vous ne pouvez pas être un partenaire commercial américain à long terme lorsque, dans un court laps de temps, le président américain menace l’Ukraine, menace la Russie, retire sa menace envers la Russie, menace d’imposer de gros tarifs douaniers au Mexique et au Canada et les reporte – encore une fois – double les tarifs douaniers sur la Chine et menace d’imposer encore plus sur l’Europe et le Canada.

Les hauts responsables de nos alliés les plus anciens disent en privé qu’ils craignent que nous ne soyons pas seulement instables, mais réellement leur ennemi. La seule personne qui est traitée avec des gants est Poutine, et les amis traditionnels de l’Amérique sont sous le choc.

Mais voici le plus grand mensonge de Trump parmi tous ses grands mensonges : il prétend qu’il a hérité d’une économie en ruines et que c’est pour cela qu’il doit faire toutes ces choses. C’est absurde. Joe Biden a fait beaucoup de choses incorrectes, mais à la fin de son mandat, avec l’aide d’une sagesse de la Réserve fédérale, l’économie de Biden était réellement en bonne forme et allait dans la bonne direction.

L’Amérique n’avait certainement pas besoin d’un choc tarifaire mondial. Les bilans des entreprises et des ménages étaient relativement sains, les prix du pétrole étaient bas, le chômage était autour de 4 % et la croissance du PIB était autour de 2 %. Nous devions certainement résoudre le problème du déficit commercial avec la Chine – Trump a raison depuis toujours sur ce point -, mais c’était vraiment le seul point urgent, et nous aurions pu le faire avec des augmentations de tarifs douaniers ciblées sur Pékin, coordonnées avec nos alliés qui faisaient de même, c’est ainsi que l’on fait bouger Pékin.

Maintenant, les économistes craignent que l’incertitude profonde que Trump injecte dans l’économie ne fasse baisser les taux d’intérêt pour toutes les mauvaises raisons – à cause d’une incertitude si grande chez les investisseurs qui fait baisser la croissance, ici et à l’étranger. Ou nous pourrions obtenir une combinaison encore pire : la combinaison d’une croissance stagnante et de l’inflation (due à autant de tarifs douaniers) connue sous le nom de stagflation.

Mais ce n’est pas seulement l’incertitude économique cyclique que Trump a déclenchée. C’est l’incertitude qui va jusqu’à l’os, l’incertitude qui vient de voir un monde que l’on connaissait depuis 80 ans être détruit par le joueur le plus puissant – qui ne sait pas ce qu’il fait et est entouré de guignols.

Le monde a connu une période extraordinaire de croissance économique et d’absence de guerres entre les grandes puissances depuis 1945. Bien sûr, ce n’était pas parfait, et il y a eu beaucoup d’années difficiles et des pays qui ont été laissés pour compte. Mais dans l’ensemble de l’histoire mondiale, ces 80 dernières années ont été remarquablement pacifiques et prospères pour beaucoup de gens, dans beaucoup de pays.

Et la raison numéro un pour laquelle le monde était ainsi, c’est que l’Amérique était ainsi. C’est l’Amérique que John F. Kennedy a résumée dans deux phrases de son discours d’investiture le 20 janvier 1961 : « Que chaque nation sache, qu’elle nous souhaite du bien ou du mal, que nous paierons n’importe quel prix, supporterons n’importe quel fardeau, rencontrerons n’importe quelle difficulté, soutiendrons n’importe quel ami, nous opposerons à n’importe quel ennemi pour assurer la survie et le succès de la liberté »

Et : « Alors, mes chers Américains, demandez-vous non ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mes chers citoyens du monde, demandez-vous non ce que l’Amérique fera pour vous, mais ce que nous pouvons faire ensemble pour la liberté de l’homme ».

Trump et son blanc-bec vice-président, JD Vance, ont complètement renversé l’appel de Kennedy. La version Trump-Vance est : « Que chaque nation sache, qu’elle nous souhaite du bien ou du mal, que l’Amérique d’aujourd’hui ne paiera aucun prix, ne supportera aucun fardeau, ne rencontrera aucune difficulté, abandonnera n’importe quel ami et se blottira contre n’importe quel ennemi pour assurer la survie politique de l’administration Trump – même si cela signifie l’abandon de la liberté partout où cela peut être profitable ou commode pour nous ».

« Alors, mes chers Américains, demandez-vous non ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le président Trump. Et mes chers citoyens du monde, demandez-vous non ce que l’Amérique fera pour vous, mais combien vous êtes prêts à payer pour que l’Amérique défende votre liberté contre la Russie ou la Chine. » Si ces mots ne vous hantent pas, vous n’êtes donc pas attentif.

Si un pays aussi central que les États-Unis – qui a joué un rôle stabilisateur critique depuis 1945, agissant par le biais d’institutions comme l’OTAN, l’Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce, et, oui, payant une part plus importante que les autres pour rendre la part plus grande, ce qui nous a profité le plus parce que nous avions la plus grande part lorsque ce pays soudainement abandonne ce rôle et devient un prédateur dans ce système, attention !

Dans la mesure où Trump a manifesté une philosophie de politique étrangère cohérente et constante, c’est une philosophie qui ne ressemble à rien dans l’histoire. « Trump est un isolationniste-impérialiste », a remarqué Nahum Barnea, un chroniqueur du journal israélien Yedioth Ahronoth, en parlant avec moi l’autre jour. Il veut tous les avantages de l’impérialisme, y compris votre territoire et vos minéraux, sans envoyer de troupes américaines ni payer aucune compensation. Je qualifierais la philosophie de politique étrangère de Trump non pas « d’endiguement » ou « d’engagement » mais de « casse » et de « grabuge ».

Trump aspire à être un voleur géopolitique. Il veut fourrer dans ses poches le Groenland, le Panama, le Canada et Gaza – simplement les prendre sur les étagères, sans payer – et puis rentrer chez lui en Amérique.

Nos alliés d’après-guerre n’ont jamais vu cette Amérique-là. Si Trump veut prendre l’Amérique dans un virage à 180 degrés, il lui doit de présenter un plan cohérent, basé sur une économie solide et une équipe qui représente le meilleur et les plus brillants, et non les plus sycophantes et les plus à droite. Et il nous doit une explication de savoir exactement pourquoi purger les fonctionnaires professionnels des bureaucraties clés qui font fonctionner la nation d’une administration à l’autre, que ce soit au ministère de la Justice ou au fisc, et nommer des idéologues de fringe à des postes clés est bon pour le pays et non juste pour lui. Et surtout – surtout – il doit à chaque Américain, quelle que soit son affiliation politique, un minimum de décence humaine.

La seule façon dont un président peut remotiver un tel virage radical, ou même un virage moindre, c’est s’il s’adresse à ses opposants et essaie au moins de les emmener avec lui autant que possible. Je comprends, ils sont en colère. Mais Trump est président. Il devrait être plus grand qu’eux.

Malheureusement, ce n’est pas le cas pour Trump. Ce que Leon Wieseltier a dit un jour de Benjamin Netanyahou est doublement vrai pour Trump : « Il est un homme si petit, dans une si grand époque . » Si c’est le contraste avec le discours d’investiture de Kennedy qui me déprime le plus aujourd’hui, c’est le discours de Lincoln du 27 janvier 1838 à la Young Men’s Lyceum de Springfield, dans l’Illinois, qui me hante le plus – notamment son avertissement que le seul pouvoir qui peut nous détruire, c’est nous-mêmes, par notre abus de nos institutions les plus chères, et par notre abus les uns des autres. « À quel point alors est-on censé s’attendre à un danger ? », a demandé Lincoln. « Je réponds, si cela nous atteint un jour, ce doit être parmi nous. Ce ne peut pas venir de l’étranger. Si la destruction est notre sort, nous devons nous-mêmes en être l’auteur et le finisseur. En tant que nation de libres, nous devons vivre à travers tous les temps ou mourir par suicide. »