IA – Mindfull organise le Next Gen Marketing Day le 12 avril à Casablanca

La firme Mindfull, acteur de référence en formation et innovation digitale, annonce la tenue du « Next Gen Marketing Day », un événement dédié aux professionnels du marketing souhaitant explorer les nouvelles opportunités offertes par l’intelligence artificielle. Prévu le 12 avril dans la capitale économique, l’événement réunira des experts de renommée internationale pour décrypter les tendances émergentes et proposer des approches concrètes aux enjeux du marketing digital.

Dans un contexte où l’intelligence artificielle transforme en profondeur les stratégies marketing, cet événement s’inscrit comme un rendez-vous incontournable pour les entreprises et les spécialistes du secteur.

À travers une série de conférences et d’ateliers interactifs, les participants pourront comprendre comment exploiter l’IA pour optimiser la création de contenu, affiner leurs stratégies publicitaires et améliorer l’engagement client. L’accent sera mis sur l’utilisation des outils d’IA pour la production de contenus visuels et vidéo, l’automatisation des campagnes marketing et l’analyse avancée des données.

L’événement abordera également l’impact des technologies immersives comme la réalité virtuelle et augmentée sur l’expérience utilisateur, ainsi que les défis liés à l’authenticité et à la gestion des interactions sur les réseaux sociaux.

Pour enrichir cette journée, Mindfull a réuni un panel d’experts de renom qui apporteront leur expertise sur les transformations du marketing à l’ère de l’intelligence artificielle. Parmi les intervenants figurent Sofia Tazi, directrice générale de Carma-Afrique du Nord et spécialiste de la réputation des entreprises et des personnalités publiques, Naoufal Nachir, Google Partner Director, expert en stratégies digitales, Rémy Bigot, spécialiste en intelligence artificielle et marketing, David Wilhelm, chercheur en marketing du luxe et spécialiste des nouvelles expériences digitales, ainsi que Zineb Kamal, stratège digitale et experte en transformation numérique.

Article19.ma