Édito – Trump et “la leçon” de la diplomatie du bâton avant la carotte

Par Ali Bouzerda

L’épisode qui s’est joué à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky restera dans les annales de la diplomatie internationale. Une scène inédite, quasi kafkaïenne, qui a laissé des millions de téléspectateurs à travers le monde sous le choc. Le président ukrainien, venu chercher un soutien supplémentaire de la part des États-Unis, a plutôt reçu une volée de bois vert de la part de Trump et de son entourage.

Un affrontement sous haute tension

Zelensky, connu pour ses talents de comédien, espérait captiver l’attention et la sympathie de Washington et du coup obtenir de nouvelles aides financières et militaires. Mais Trump, en homme d’affaires aguerri, avait une autre approche : avant d’octroyer toute concession, il entendait tester “la loyauté” et “la reconnaissance” de son interlocuteur. Face à un président américain impatient et impulsif, l’exercice était risqué.

Le clash a été inévitable. Zelensky, en pleine guerre contre la Russie, a tenté de plaider la cause de son pays, quitte à paraître insistant. Mais Trump, agacé par ce qu’il percevait comme un manque de gratitude, n’a pas mâché ses mots.

Un choc pour l’opinion publique ukrainienne

L’altercation du vendredi 28 février a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des chaînes Telegram ukrainiennes, provoquant indignation et frustration au sein d’une population déjà éprouvée par le conflit.

Prenant la mesure de la situation, Zelensky a tenté de rattraper le coup en publiant un message de gratitude sur Telegram :

« Merci pour votre soutien pendant cette période difficile, pour tous vos efforts en faveur de l’Ukraine et des Ukrainiens, ainsi que pour votre aide – non seulement diplomatique et financière, mais aussi politique et morale. »

Un message qui sonnait comme une tentative d’apaisement après une humiliation publique.

Les enjeux cachés du soutien américain

Derrière cette confrontation, une question majeure se pose : quels sont les véritables enjeux du soutien américain à l’Ukraine ?

En réalité, Zelensky était à Washington pour finaliser un accord sur l’exploitation des ressources minières ukrainiennes par les entreprises américaines, en contrepartie du soutien militaire octroyé depuis l’invasion russe de février 2022. Ce soutien, évalué à plus de 350 milliards de dollars, représente une somme colossale, soit plus d’un tiers du budget annuel de la Défense des États-Unis.

Il apparaît évident que cette aide ne pouvait pas être gratuite. Dans l’univers des relations internationales, il n’y a pas de repas offert, et l’Ukraine devra honorer ses engagements d’une manière ou d’une autre.

Par ailleurs, selon certaines sources à Washington, Trump a été “furieux” car Zelensky l’a “roulé dans la farine” en déclinant, à la dernière minute, de signer le fameux accord sur lequel les équipes d’experts américains ont passé des nuits blanches à peaufiner.

Un tournant dans la diplomatie internationale ?

Cet épisode marquera-t-il un tournant dans la manière dont les grandes puissances traitent leurs alliés en situation de dépendance ? De nombreux observateurs européens estiment que Vladimir Poutine a remporté une victoire symbolique, sans même avoir eu besoin d’intervenir directement en tirant de missiles ni prononcer un seul mot.

Trump, en rappelant brutalement à Zelensky que l’Ukraine était dépendante du soutien américain, a envoyé un message clair à tous les pays « demandeurs » d’aide : l’époque des soutiens inconditionnels est révolue. Les relations internationales sont plus que jamais dictées par des intérêts stratégiques et commerciaux.

La question qui se pose dès lors est la suivante : comment les nations en voie de développement pourront-elles résister aux pressions des grandes puissances sans se plier à leurs exigences ?

Une chose est certaine : une nouvelle forme de domination et d’impérialisme économique semble se dessiner à l’horizon, sans complexe ni faux-semblant.

Que faire ?

Article19.ma