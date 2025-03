Annonce – Kawaliss, l’incubateur marocain des Industries Culturelles et Créatives, recrute sa nouvelle promotion

La Fondation Hiba*, en partenariat avec l’Union européenne, lance le troisième Appel à Projets de Kawaliss, l’incubateur marocain de référence dans les Industries Culturelles et Créatives.

Kawaliss, l’incubateur marocain des Industries Culturelles et Créatives, recherche 24 projets uniques et innovants spécialisés dans l’art et la culture, pour constituer sa troisième promotion.

Ce programme d’incubation complet vise à renforcer les capacités des acteurs culturels, à les financer et à les accompagner dans la concrétisation de leurs projets.

Les initiatives seront choisies en fonction de leur viabilité économique, de leur impact positif, de la solidité de l’équipe de projet et du besoin en accompagnement.

Cet appel à projets s’adresse aux jeunes porteurs de projets et aux Organisations de la Société Civile actifs, âgés de 18 à 29 ans, spécialisés dans le secteur culturel et créatif et basés dans l’une des 4 régions couvertes

par Kawaliss, à savoir : Fès-Meknès, l’Oriental, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 06 Avril 2025.

Après deux années de succès, au cours desquelles plus de 50 projets ont été accompagnés, l’incubateur s’apprête à accueillir une nouvelle cohorte de projets innovants.

La seconde promotion de Kawaliss a bénéficié d’un accompagnement collectif ainsi que d’un suivi individuel

adapté à chaque projet. Elle a profité de 12 formations collectives et de 97 formations individuelles, dispensées dans les quatre régions du programme. De plus, 4 week-ends de mobilité ont été organisés, incluant 4 formations, 32 visites et rencontres, 3 ateliers créatifs, ainsi que 2 tables rondes.

Les projets ont également eu l’opportunité d’accroître leur visibilité, de promouvoir leurs services et produits, et de

développer leur réseau à travers leur participation au Souk L’boulevard, au marché professionnel du Festival

Visa For Music, ainsi qu’au marché des entrepreneurs lors du Forum Marocain des Industries Culturelles et Créatives. Ils ont également assisté à différents panels et focus sectoriels lors du Forum Marocain des Industries Culturelles et Créatives, et ont pu rencontrer les principaux acteurs des Industries Culturelles et Créatives, au Maroc et ailleurs.

Kawaliss s’engage à offrir à la nouvelle cohorte les moyens logistiques, techniques et financiers nécessaires

pour développer leurs projets et renforcer l’écosystème entrepreneurial et culturel dans lequel ils évoluent.

À travers ce programme, la Fondation Hiba, en partenariat avec l’Union européenne au Maroc, œuvre pour

la promotion de l’insertion professionnelle et de l’entrepreneuriat culturel.

*A propos de la Fondation Hiba

Créée en 2006 à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Hiba est une association à but non

lucratif qui œuvre pour soutenir la création, fédérer les initiatives privées, encourager les talents, participer au développement des arts émergents et privilégier les créations contemporaines.

Aujourd’hui, la Fondation Hiba se mobilise pour introduire la scène artistique et culturelle dans une nouvelle dynamique de développement à travers 3 missions principales :

• La préservation du patrimoine culturel du Maroc, dans sa composante matérielle et immatérielle ;

• La professionnalisation du secteur des industries culturelles et créatives à travers des actions de formation, d’accompagnement et de promotion des professionnels du domaine ;

• La démocratisation de l’accès à la culture pour la jeunesse du pays à travers une programmation culturelle et des ateliers de pratiques artistiques ouverts à tous.

Ces missions sont assurées grâce notamment aux différents espaces dont la Fondation dispose :

• Cinéma Renaissance : la grande salle du cinéma, espace pluridisciplinaire pouvant accueillir projections, spectacles et concerts.

• Le café La Scène : lieu convivial qui accueille concerts et autres activités culturelles et artistiques

(signatures de livres, théâtre, poésie, Slam …). Plus de 70 évènements y sont organisés chaque année.

• Le HIBA_Lab : un espace multidisciplinaire de création et de sensibilisation aux pratiques

artistiques. Il programme tout au long de l’année des cours, des ateliers, conférences, projections,

expositions…

• Le Studio Hiba : un studio d’enregistrement doté des meilleurs équipements son et avec des traitements acoustiques de premier plan. Il peut accueillir des résidences d’artistes, des sessions d’enregistrement et de mixage de musique ainsi que des prises de voix pour les besoins du secteur cinématographique, publicitaire et autre.

Article19.ma