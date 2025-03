Énergie – Le Maroc approuve des projets d’hydrogène vert visant à produire de l’ammoniac, de l’acier et du carburant industriel pour un montant $32,5 milliards

Au Maroc, le comité de pilotage chargé de « l’Offre Maroc » a approuvé, ce jeudi, des projets d’hydrogène vert visant à produire de l’ammoniac, de l’acier et du carburant industriel pour un montant total de 319 milliards de dirhams (32,5 milliards de dollars).

Le comité a retenu l’américain Ortus, l’espagnol Acciona et l’allemand Nordex, ouvre un nouveau volet pour produire de l’ammoniac vert, a indiqué la primature dans un communiqué.

Un projet de l’émirati Taqa et de l’espagnol Cepsa pour produire de l’ammoniac et du carburant a également été approuvé, ainsi qu’un projet du marocain Nareva pour produire de l’ammoniac, du carburant et de l’acier.

L’entreprise saoudienne Acwa Power produira de l’acier, tandis que les entreprises chinoises UEG et China Three Gorges s’associeront pour produire de l’ammoniac, selon la même source.

Le Maroc offrira à chaque projet jusqu’à 30 000 hectares de terres une fois qu’un accord préliminaire sera signé.

Le gouvernement Akhannouch, selon Reuters, espère que l’hydrogène vert – produit par la séparation de l’eau par électrolyse à l’aide d’énergies renouvelables – l’aidera à atteindre ses objectifs énergétiques nationaux ainsi qu’à stimuler les exportations vers l’Union européenne après que le bloc a annoncé un Green Deal pour réduire les émissions de carbone, appelant à l’importation de 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable d’ici 2030.

À noter que le gouvernement n’a pas donné plus de détails, pour l’instant, sur les délais ou les sources de financement de ces projets colossaux.

>> Voici le communiqué <<

Article19.ma