Éclairage – L’histoire dramatique des moines de Tibhrine en Algérie. D’après l’ouvrage de John W. Kiser

Assassinat de religieux dévoués

Fondé le 7 mars 1938, le monastère cistercien-trappiste de Tibhirine est établi à l’abbaye Notre-Dame de l’Atlas, dans une région montagneuse au sud d’Alger, près de Médéa, sur un domaine agricole de plusieurs hectares. Le père Bruno (Christian Lemarchand), le frère Paul Favre-Miville, le père Célestin Ringeard, le père Christophe Lebreton, le père Amédée, né Jean Noto, le père Jean-Pierre Schumacher, Robert Fouquez, le frère Luc (Paul Dochier), surnommé le ‘’toubib’’, et le frère Michel Fleury se consacrent à la prière, à la pastorale et à la mise en valeur du territoire sur lequel ils vivent. ‘’Ora et Labora’’ – qui signifie ‘’prier et travailler’’ – est leur devise, et les vœux monastiques (pauvreté, chasteté et obéissance) sont leur mode de vie.

Mais à partir des années 1990, les violences liées à la guerre civile en Algérie se font de plus en plus menaçantes. Entre le printemps 1994 et l’été 1996, dix-neuf prêtres et religieux catholiques sont massacrés. Les moines, inquiets, doivent choisir entre rester ou quitter l’Algérie. Ils optent pour la première option, au risque de perdre la vie. Frère Michel écrit à son cousin :

‘’ Martyr, c’est un mot tellement ambigu ici… S’il nous arrive quelque chose – je ne le souhaite pas –, nous voulons le vivre, ici, en solidarité avec tous ces Algériens et Algériennes qui ont déjà payé de leur vie, seulement solidaires de tous ces inconnus, innocents…’’.

Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, sept frères du monastère de Tibhirine sont enlevés par un groupe armé. Deux mois plus tard, leur mort est annoncée par le Groupe islamique armé (GIA) et leurs têtes retrouvées à l’entrée de Médéa, la ville la plus proche du monastère. Les obsèques eurent lieu à la basilique Notre-Dame d’Afrique à Alger le 2 juin 1996, en même temps que celles de Mgr Duval, décédé le 30 mai 1996. Les restes de Christian, Christophe, Luc, Michel, Célestin, Paul et Bruno furent inhumés au cimetière de la communauté Notre-Dame de l’Atlas et le monastère déserté de Tibhirine retrouva le silence.

Le 21 mai 1996, sept moines trappistes étaient assassinés en Algérie. Leur mort suscita l’émotion de la communauté internationale. Le testament spirituel du frère Christian de Chergé résonne aujourd’hui comme l’un des grands textes du XXe siècle. Cette petite communauté de l’Atlas, vivant à proximité de ses voisins musulmans algériens, est allée jusqu’au bout de son amitié et de sa fidélité à une vie monastique implantée en terre d’Islam. Ce qui a fait vivre cette communauté continue d’inspirer aujourd’hui de nombreux hommes et femmes.

Durant la décennie noire العشرية السوداء (1991-2002), l’Algérie a été déchirée par des combats fratricides entre islamistes et militaires au pouvoir. Les moines ont partagé le sort tragique de milliers d’Algériens et aussi de douze autres religieux et religieuses, dont Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran. Témoins silencieux de la présence de Dieu dans les tragédies humaines, les moines assassinés sont aujourd’hui encore le signe de la vie plus forte que la mort.

Il n’y a pas de preuves, que des signes : depuis vingt ans, le message de paix et de fraternité des moines de Tibhirine n’a cessé de porter ses fruits. Les moines dévoués de Tibhirine n’ont pas fui la violence : ils l’ont combattue avec les armes de l’amour, de l’accueil fraternel, de la prière communautaire, jusqu’à leur dernier souffle. Ce qui a donné vie à cette communauté continue d’inspirer aujourd’hui de nombreux hommes et femmes, de tous horizons, qui aspirent à vivre la fraternité à laquelle ils ont consacré leur vie.

Ils sont allés jusqu’au bout de leur loyauté. Pour ces sept moines, quitter la population de Tibhirine à laquelle ils apportaient aide et assistance, notamment médicale, au plus fort de la guerre civile algérienne الحرب الأهلية الجزائرية, n’était tout simplement pas une option. Le seul message de ces moines était celui du partage et de la fraternité, qu’ils ont nourri dans leur vie contemplative.

Le message de paix des moines de Tibhirine, notamment après les événements tragiques de leur enlèvement et de leur assassinat en 1996, met l’accent sur le pardon, la réconciliation et l’importance du dialogue entre les différentes cultures et confessions. Les moines, malgré la violence extrême qu’ils ont subie, ont prôné la paix pour l’amour et la compréhension, reflétant leur profonde foi chrétienne et leur engagement pour la paix en temps de conflit en Algérie.

La vie monastique bénédictine des moines de Tibhirine s’appuyait sur sept piliers évangéliques : le célibat, la prière, l’hospitalité, les locaux (l’abbaye), le travail, l’église locale et l’entraide.

Après les événements tragiques de Tibhirine, les moines cisterciens étaient convaincus qu’il n’était plus possible de vivre en Algérie et qu’ils devaient déménager dans un autre pays musulman. Leur destination était le Maroc. Le prieuré de Notre-Dame de l’Atlas y fut transféré le 2 juin 1996. En 2000, les Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie leur offrirent leur propriété de Midelt qu’elles occupaient depuis une trentaine d’années. Ils s’y sont installés en mars 2000 et le monastère Notre-Dame de l’Atlas y est établi depuis, avec le père Jean-Pierre Flachaire comme nouveau prieur depuis 1999.

Le Pacte d’Omar ibn al-Khattab العهدة العمرية

Le Pacte d’Omar ibn al-Khattab العهدة العمرية est un document historique qui décrit les conditions dans lesquelles les non-musulmans, en particulier les chrétiens et les juifs, pouvaient vivre dans les territoires islamiques après leur conquête. Il a été établi pendant le califat d’Omar ibn al-Khattab, dans le but de protéger les minorités religieuses tout en les obligeant à payer un impôt connu sous le nom de jizyah جِزْيَة, et à adhérer à des réglementations spécifiques concernant leur pratique de la foi et leurs interactions avec les musulmans.

Les dispositions du Pacte

Le Pacte d’Omar comprend plusieurs dispositions clés qui régissent les droits et les responsabilités des non-musulmans (en particulier les chrétiens et les juifs) vivant sous la domination islamique. Bien que la formulation exacte et les détails puissent varier selon les récits historiques, les dispositions centrales comprennent généralement :

Protection de la vie et des biens : les non-musulmans (dhimmîs ذمّي) bénéficient d’une protection pour leur vie, leurs biens et leurs lieux de culte. Paiement de la jizyah : les adultes non-musulmans sont tenus de payer un impôt (jizyah) en guise de convention, reconnaissant l’autorité musulmane en échange d’une protection et d’une exemption du service militaire. Liberté religieuse : les non-musulmans sont autorisés à pratiquer librement leur religion, à entretenir leurs lieux de culte et à suivre leurs propres lois en matière personnelle, comme le mariage et l’héritage. Interdiction de certaines pratiques : il est interdit aux dhimmis de commettre certaines actions, telles que le prosélytisme auprès des musulmans, la construction de nouvelles églises et l’affichage de symboles religieux en public d’une manière qui pourrait offenser les musulmans. Respect de la loi islamique : les non-musulmans doivent respecter les coutumes et les lois islamiques. Ils doivent se comporter d’une manière qui ne contredit pas les valeurs islamiques. Tenue vestimentaire et identification particulières : dans certains récits, les non-musulmans étaient tenus de porter des vêtements ou des accessoires distinctifs pour signifier leur statut de dhimmis. Conduite générale : les non-musulmans sont priés de s’abstenir de tout acte susceptible de provoquer les musulmans ou de manquer de respect aux croyances islamiques.

Le Pacte reflète l’approche islamique primitive de la gouvernance et ses relations avec les minorités religieuses. Il visait à établir un cadre de coopération et de coexistence qui équilibre à la fois les droits des non-musulmans et l’autorité de l’État islamique.

Impacts significatifs sur les communautés non musulmanes

Le Pacte d’Omar a eu plusieurs conséquences importantes pour les communautés chrétiennes sous domination islamique, en particulier au cours des premiers siècles de l’expansion islamique. Le pacte assurait un certain niveau de protection aux communautés chrétiennes et juives, leur permettant de pratiquer librement leur religion, à condition qu’elles respectent les règles susmentionnées. Il garantissait notamment la sécurité de leurs églises et de leurs synagogues.

Les chrétiens et les juifs ont été classés comme dhimmîs, ce qui signifie qu’ils étaient des sujets non musulmans sous la protection de l’État islamique. Ce statut juridique définit les droits et les responsabilités des chrétiens et leur permet de participer à la vie de la communauté.

En vertu du pacte, les chrétiens et les juifs étaient tenus de payer la jizyah, une forme d’impôt prélevé sur les non-musulmans. Cette taxe était considérée comme une contribution financière pour leur protection et leur exemption du service militaire. S’il représente une charge financière pour les non-musulmans, il leur accorde également une protection et certains droits.

Bien que les chrétiens et les juifs puissent pratiquer leur foi, le pacte imposait certaines restrictions, telles que la limitation de la construction de nouvelles églises, l’affichage public de symboles religieux et la conduite prudente de leurs rituels. Ces restrictions visaient à maintenir le caractère islamique de l’état.

La coexistence encouragée par le pacte a permis des échanges culturels et intellectuels entre musulmans, chrétiens et juifs. Cette interaction a contribué aux progrès réalisés dans divers domaines, tels que la science, la philosophie et l’art, au cours de l’âge d’or islamique.

Le cadre établi par le pacte d’Umar a permis aux communautés chrétiennes et juives de survivre pendant des siècles dans les régions à majorité musulmane, en particulier dans des endroits comme le Levant, l’Égypte et l’Afrique du Nord, où elles sont restées relativement stables malgré l’imposante domination islamique.

Dans l’ensemble, même si le Pacte d’Omar comportait certaines restrictions pouvant être considérées comme oppressives, il a créé un environnement dans lequel les communautés chrétiennes ont pu continuer à exister, à s’adapter et à contribuer aux sociétés dans lesquelles elles vivaient, ce qui a souvent conduit à une coexistence relativement pacifique pendant de nombreux siècles.

Foi, terreur et martyre en Algérie : les moines de Tibhirine

Les moines de Tibhirine avaient tous décidé de rester dans leurs postes africains malgré les risques. Il est difficile de ne pas avoir le sentiment d’avoir affaire au même esprit avec lequel le Christ lui-même est resté ferme dans sa décision de monter à Jérusalem vers sa fin, même s’il savait quel serait le résultat.

La veille de Noël 1993, dans les montagnes reculées de l’Atlas algérien, plusieurs hommes armés de mitrailleuses sont apparus dans la cour du monastère trappiste de Tibhirine. Outre cette présence inattendue, les événements récents ont rendu leur apparition inquiétante. Le 1er décembre de la même année, une période de grâce d’un mois avait expiré pendant laquelle le Groupe islamique armé (GIA), des rebelles combattant le gouvernement, avait averti tous les étrangers de quitter le pays. Deux semaines plus tard, douze Croates travaillant dans une usine hydraulique à quinze kilomètres du monastère avaient été égorgés, en partie en représailles à ce que les rebelles considéraient comme des mauvais traitements infligés aux musulmans en Bosnie à l’époque, en partie parce que les Croates étaient des chrétiens étrangers. Le même homme qui avait ordonné le massacre des Croates Sayat-Attya, dirigeait le groupe armé qui pénétra dans le monastère trappiste et exigea de voir le père supérieur trappiste.

Le père Christian de Chergé, un Français comme tous les autres moines, apparut, mais ne se laissa pas intimider : ‘’C’est une maison de paix. Personne n’est jamais entré ici avec des armes. Si vous voulez nous parler, entrez, mais laissez vos armes dehors. Si vous ne pouvez pas le faire, nous parlerons dehors.’’ C’était un geste audacieux, mais le père Christian avait appris quelque chose en vivant parmi les musulmans algériens pendant près de vingt-cinq ans : à leur manière, même les bandes armées respectaient l’engagement religieux en faveur de la paix. Néanmoins, les intrus posèrent trois exigences. Premièrement, le monastère était riche et devait soutenir les rebelles ; deuxièmement, les trappistes devaient envoyer leur médecin pour soigner les blessés du GIA ; enfin, en tant que religieux, les moines devaient donner des médicaments à la cause révolutionnaire

Le père Christian para habilement chacune de ces demandes. La communauté pouvait paraître riche, mais était en fait pauvre, gagnant son pain quotidien en travaillant. Le médecin était trop vieux pour voyager dans les montagnes de l’Atlas. Mais surtout, en tant que religieux, les moines devaient soigner quiconque se présentait devant eux dans le besoin, sans prendre parti dans les conflits politiques ou militaires. De plus, c’était la veille de Noël et ils se préparaient à célébrer la fête commémorant la naissance du Christ ; il était scandaleux que des soldats les interrompent dans leurs devoirs sacrés. Avec ce qui semble à un étranger un mélange étrange de chevalerie et de brutalité, l’émir Sayat-Attya s’excusa : « Dans ce cas, veuillez nous excuser. Nous ne le savions pas.’’ Mais il promit de revenir. Le père Christian avait écarté la menace pour le moment.

Un peu plus de deux ans et demi plus tard, le père Christian et six de ses compagnons furent froidement égorgés. Leur cas est l’un des martyrs les plus largement médiatisés en Afrique au XXe siècle, après ceux liés au génocide du Rwanda. Certains diront que l’événement a été largement médiatisé parce qu’il impliquait des Européens plutôt que des Africains autochtones, et il y a une part de vérité dans cette affirmation. Mais la manière dont ils sont morts et la documentation abondante qui existe à ce sujet ont permis, contrairement aux cas de milliers de martyrs africains noirs autochtones, de reconstituer facilement comment un groupe de chrétiens a été prêt à s’exposer au danger en tant que témoin religieux, sachant d’avance que le geste n’aurait probablement que peu de résultats immédiats.

L’Algérie, en tant que colonie française, a présenté de nombreuses difficultés aux missionnaires au début du XXe siècle. À la fin du siècle, les difficultés étaient encore pires. Au cours de la première moitié du XXe siècle, un grand nombre de Français, en majorité chrétiens, et d’Algériens, en majorité musulmans, ont réussi à trouver un modus vivendi approximatif entre eux. Mais les Français se sont retirés dans les années 1960, sous la pression de la population locale. Leur retrait, au milieu de nombreux troubles, a donné lieu à diverses atrocités. Même un commentateur moral aussi respectable qu’Albert Camus, un Français d’origine algérienne, ne savait plus quoi recommander vers la fin. L’Algérie est entrée dans une période tumultueuse au cours de laquelle diverses factions locales se sont disputées le pouvoir, certaines comprenant des éléments à prédominance musulmane, d’autres une caste essentiellement laïque.

Mais dans les années 1980 et 1990, l’Algérie, comme beaucoup d’autres pays à forte population musulmane, a commencé à ressentir la pression des groupes islamistes fondamentalistes qui surgissaient dans le monde. L’Algérie avait déjà endommagé ses relations avec la France. Mais avec ces nouveaux groupes islamistes, dont certains pratiquaient le terrorisme contre les Occidentaux et même contre leur propre gouvernement, un nouveau type d’intolérance est apparu. De nombreux musulmans pieux du monde entier ont dénoncé le terrorisme comme étant en contradiction avec les principes de l’islam, qui proclame qu’Allah est le Tout Miséricordieux. Mais pour les extrémistes, l’islam fondamentaliste représentait une puissante combinaison de pouvoir politique et d’enthousiasme religieux qui pouvait être utilisée pour affirmer l’identité nationale dans le monde face aux nations riches et influentes.

Dom Bernardo Olivera, l’abbé général des trappistes, a écrit un récit émouvant de la vie des sept martyrs algériens, qui inclut plusieurs de leurs dernières lettres et, par conséquent, nous permet de savoir très clairement à la fois ce qui s’est passé et ce que les moines croyaient faire. Comme tous les moines et moniales de la tradition bénédictine/cistercienne, ils ont fait vœu de « stabilité », qui est censé les lier à la communauté dans laquelle ils vivent jusqu’à leur mort. À la même époque, en raison des menaces qui pesaient sur l’établissement monastique dans de nombreuses parties du monde, les monastères trappistes d’Angola, d’Ouganda, de Bosnie et du Zaïre ont également dû décider s’il était plus prudent de rester ou de partir. Dans la plupart des cas (le monastère de Mokoto, au Zaïre, étant la seule exception), ils ont décidé de rester. La décision est votée par l’ensemble de la communauté après une discussion approfondie entre les membres.

L’Algérie, comme beaucoup d’autres pays à forte population musulmane, a commencé à ressentir la pression des groupes islamiques fondamentalistes. Dans le cas algérien, les moines savaient très bien à quoi ils étaient confrontés. Le monastère de Tibhirine, Notre-Dame de l’Atlas, avait été fondé en 1934 comme une émanation de l’abbaye yougoslave de Notre-Dame de la Libération. Bien que le monastère d’Atlas ait connu des hauts et des bas, il s’est engagé, comme tout monastère, à témoigner sans relâche auprès des habitants de l’Atlas pendant plus d’un demi-siècle d’histoire algérienne, y compris les périodes les plus troublées. En effet, l’une des déclarations les plus touchantes sur leurs sentiments envers la région est apparue immédiatement après la visite de la veille de Noël 1993, lorsque les combattants de la guérilla ont demandé au monastère de leur fournir un soutien médical, financier et logistique en échange de leur sécurité. Du côté du gouvernement, le wali, ou préfet, de la ville voisine de Médéa a offert aux moines une protection militaire ou au moins un endroit plus sûr pour vivre dans la ville. Les trappistes ont cependant refusé les deux offres, préférant être un signe de paix pour toutes les parties, même au risque de mettre leur propre sécurité en danger. Mais ils ont également souligné que même un transfert temporaire sous la protection du préfet pourrait rendre impossible le retour et que ‘’nos voisins ne comprendraient pas’’.

Ils sont donc restés au monastère sans pratiquement changer leur mode de vie. Les seules modifications politiques qu’ils ont votées ont été d’offrir une assistance médicale à tous ceux qui venaient au monastère même, de réduire pour le moment le nombre des moines, de ne plus accepter de nouveaux novices pour le moment et, en cas d’urgence, de déménager au Maroc plutôt qu’en France, afin de pouvoir revenir dès que les conditions le permettraient. Leur engagement à être des témoins ouverts de l’amour de Dieu était si ferme qu’ils ont même refusé une offre du nonce apostolique de transférer le monastère au sein de la nonciature. L’année suivante, ils ont voté à nouveau pour confirmer leur engagement à être des témoins vivants de l’amour de Dieu en Algérie, par la prière, une vie simple, le travail manuel, l’ouverture et le partage avec tous, en particulier les plus pauvres.

Le calme et la lucidité de ces décisions contrastaient fortement avec le fait que les conflits armés se multipliaient autour des trappistes. La violence touchait en particulier les chrétiens. D’abord, une Petite Sœur de l’Assomption, Paule Hélène Saint Raymond, et un frère mariste, Henri Vergès, furent tués par des militants islamistes le 8 mai 1994.

Les chrétiens continuèrent cependant à être tués. Dom Christian nota que, comme les jésuites, les Petits Frères de Jésus, les Pères Blancs et d’autres, ses trappistes avaient tous décidé de rester dans leurs postes africains malgré les risques, en signe de foi en l’avenir. Les risques augmentèrent rapidement. D’abord deux autres religieuses, Odile Prévost et une sœur Chantal, toutes deux membres des Petites Sœurs du Sacré-Cœur de Charles Foucauld, périrent. Puis Jean Chevillar, Christian Cheissel, Alain Dieulangard et Charles Deckers, quatre Pères Blancs, une communauté ayant des liens de longue date avec l’Afrique, furent tués à Tizi Ouzou.

La communauté trappiste reçut une autre ‘’visite’’, cette fois des ‘’frères de la montagne’’, un autre groupe armé. Ils prétendirent seulement vouloir utiliser le téléphone du monastère et donnèrent aux moines des garanties qu’ils ne seraient pas blessés, même après qu’on leur eut interdit d’entrer. Mais Dom Christian et ses collègues savaient qu’une menace voilée subsistait. Lorsque des sœurs de Notre-Dame des Apôtres tombèrent elles aussi aux mains de bandes armées, un délégué pontifical en visite déclara aux trappistes, lors des funérailles, qu’il admirait et approuvait leur décision, mais les encourageait à ne pas négliger la prudence et la discrétion élémentaires malgré leurs engagements.

Les trappistes, bien sûr, avaient constamment à l’esprit l’exemple du Christ. Mais ils étaient également conscients que revendiquer pour eux-mêmes une sorte de vertu spéciale dans ces circonstances serait trahir l’humble amour qu’ils ressentaient pour les Algériens. D’une part, ils craignaient que le monde extérieur, connaissant peu le bon peuple musulman (qui condamna plus tard le massacre des moines), ne prenne leur mort comme une marque triomphaliste de la supériorité chrétienne.

Dom Christian était depuis longtemps l’un des esprits directeurs du Ribat es Salam (« Lien de paix »), un groupe engagé dans le dialogue islamo-chrétien. Si quelque chose pouvait surmonter des siècles de conflit et de méfiance entre musulmans et chrétiens, ce serait le genre d’initiative, soutenue par la volonté de tout donner, que lui et ses frères ont pris.

Cette prière sincère fut bientôt mise à l’épreuve. Comme c’est souvent le cas avec le martyre, le final fut mêlé à la politique et aux passions humaines d’une manière qui, pour certains observateurs, pourrait occulter l’offrande de soi présente parmi les moines pendant des années avant la fin. Dans la nuit du 27 mars 1996, sept moines furent enlevés, au cours d’un calvaire de deux mois qui s’étendit presque jusqu’à la Pentecôte. Un mois après l’enlèvement, un communiqué du GIA exposait plusieurs raisons pour lesquelles les moines avaient été enlevés et plusieurs conditions pour leur libération en toute sécurité. Parmi les raisons avancées pour justifier la légalité de l’action, l’émir du GIA, Abou Abdel Rahmân Amîn (populairement appelé Djamel Zitouni), affirmait que la protection (amân) antérieure était inappropriée car les moines n’ont cessé d’inviter les musulmans à se faire évangéliser. Ils ont continué à afficher leurs slogans et symboles chrétiens et à commémorer leurs fêtes avec solennité.

Citant de manière sélective le droit musulman, l’émir a également déclaré qu’Il est donc licite d’appliquer à ces moines ce qui s’applique aux mécréants prisonniers de guerre, à savoir : la mort, l’esclavage ou l’échange contre des prisonniers musulmans. Malgré les formes religieuses, c’est le dernier point, les avantages politiques qui semble avoir réellement motivé le GIA. Ils demandent la libération des membres du GIA détenus par l’Algérie et la France.

Les gouvernements qui reçoivent des ultimatums de la part des terroristes ne peuvent pas céder sans s’exposer à une recrudescence du terrorisme. C’est ce raisonnement qui a guidé les autorités françaises et algériennes, bien qu’elles aient cherché à négocier une solution. Le pape Jean-Paul II a demandé aux ravisseurs, lors de l’Angélus du dimanche des Rameaux, en mars, pour qu’ils retournent sains et saufs dans leur monastère et qu’ils reprennent leur place parmi leurs amis algériens. Mais toutes les supplications extérieures sont restées sans effet. Le 21 mai 1996, le GIA annonce qu’il a égorgé les sept moines, à savoir Christian de Chergè, Luc Dochier, Christopher Lebreton, Michael Fleury, Bruno Lemarchand, Célestin Ringeard et Paul Favre Miville, deux jours auparavant.

Leurs têtes ont été retrouvées, mais pas leurs corps, ce qui a rappelé à certains présents l’histoire de Jean-Baptiste. La messe de funérailles s’est déroulée dans la basilique Notre-Dame d’Afrique d’Alger. Le cardinal Arinze, lui-même africain, a présidé la cérémonie en compagnie de plusieurs dignitaires français, algériens et autres. Les dépouilles ont ensuite été ramenées discrètement, avec une sécurité militaire, au monastère pour être enterrées ensemble dans le cimetière du monastère. Plusieurs Algériens, dont les voisins du monastère, ont présenté leurs sincères condoléances pour la perte de sept hommes qui étaient à la fois des moines et des amis des musulmans.

Les voisins ont dit aux chrétiens qui partaient : ‘’Ne nous quittez pas, vous devez revenir’’. Le cardinal Lustiger de Paris a célébré la messe le lendemain. Mais tout n’était pas fini Mgr Pierre Lucien Claverie, évêque de la ville algérienne d’Oran, a été tué par des terroristes le 1 aout 1996 alors qu’il était au volant de sa voiture. Un an plus tard, Jean-Paul II, hospitalisé à la clinique Gemelli à Rome, envoie un message aux trappistes pour leur rappeler leur devoir envers les sept, l’évêque et toutes les autres victimes du conflit leur disant qu’ils sont les gardiens de ce martyre, les personnes qui veillent dans la prière… afin que la mémoire de cet événement reste féconde dans l’avenir pour les trappistes et pour l’Église tout entière.

Le message de Jean-Pierre Schumacher, dernier rescapé du massacre fut très poignant :

‘’Mon rêve le plus cher ? Celui que nous partageons certainement tous : vivre dans l’amour et la paix. Pour cela, il faut qu’il y ait un effort de la part de tous pour aller vers l’autre, aimer son prochain, quelle que soit sa religion, que nous ayons du respect chacun pour l’autre, que nous cherchions à nous connaître, car si nous nous connaissions bien les uns les autres, le monde serait différent. Nous verrions la beauté des autres religions dans leur recherche de Dieu, dans leurs prières. Unissons-nous et prions les uns pour les autres, aimons-nous ensemble en communauté pour monter d’un seul élan vers l’unique Seigneur et Maître de nos vies. Plus on est proches les uns des autres, plus on est proches de Dieu.’’

La décennie noire algérienne de 1991 à 2002

La décennie noire algérienne fait référence à une guerre civile qui s’est déroulée de 1991 à 2002, caractérisée par un conflit entre le gouvernement algérien et divers groupes islamistes armés. Cette période a été marquée par des violences et des bouleversements importants, qui ont entraîné la mort de centaines de milliers de personnes et des perturbations sociétales généralisées.

La guerre civile algérienne, en particulier pendant la décennie noire (1991-2002), a eu plusieurs causes étroitement liées :

Répression politique : Après l’indépendance de l’Algérie vis-à-vis de la France en 1962, le Front de libération nationale (FLN), au pouvoir, a gardé une mainmise sur le pouvoir. Alors que l’opposition politique se développe, le gouvernement réprime de plus en plus les dissidents, ce qui conduit à une désillusion généralisée.

Crise économique : La fin des années 1980 a été marquée par une grave récession économique en Algérie, exacerbée par la chute des prix du pétrole. Le chômage élevé et l’inflation ont provoqué des troubles sociaux et un mécontentement à l’égard du gouvernement.

Montée des mouvements islamistes : Le parti islamiste, le Front islamique du salut (FIS), a gagné en popularité en promettant de s’attaquer aux inégalités sociales et à la corruption. Lors des élections de 1990, le FIS a obtenu la majorité, ce qui a suscité des craintes parmi les militaires et les élites laïques au sujet de la gouvernance islamiste.

Annulation des élections : L’intervention de l’armée pour empêcher le FIS de prendre le pouvoir en janvier 1992 a déclenché une violence généralisée. Cette annulation a conduit à la radicalisation de nombreux partisans du FIS et à la formation de groupes islamistes armés.

Tensions sectaires : Le conflit a également connu une escalade des tensions sectaires, les groupes armés adoptant des tactiques de plus en plus brutales, y compris la violence contre les civils et les partisans du gouvernement, ce qui a conduit à un cycle de vengeance et de représailles.

Crise des réfugiés : De nombreux citoyens ont été déplacés en raison des violences, ce qui a encore compliqué la situation et créé une crise humanitaire.

Ces facteurs se sont combinés pour créer un environnement instable qui s’est transformé en une guerre civile prolongée et sanglante, affectant profondément la société algérienne et son paysage politique.

Les effets à long terme de la guerre civile algérienne, également connue sous le nom de ‘’décennie noire’’, ont été profonds et multiples, façonnant le paysage politique, social et économique du pays. Voici quelques-uns des impacts les plus significatifs :

Répercussions politiques

Autoritarisme : La guerre a renforcé le régime autoritaire en Algérie. Le gouvernement a conservé une forte emprise sur le pouvoir, justifiant souvent les mesures répressives au nom de la stabilité et de la sécurité.

Isolement politique : De nombreux mouvements politiques ont été réprimés, ce qui a entraîné une désillusion au sein de la population et un manque de confiance dans les institutions gouvernementales.

Émergence de l’islamisme : Si la guerre a affaibli de nombreux groupes islamistes, elle en a aussi fait naître de nouveaux et a conduit à la radicalisation d’une partie de la population.

Conséquences sociales

Traumatisme et violence : La guerre a laissé de profondes cicatrices psychologiques chez de nombreux Algériens. La violence, les massacres et les violations généralisées des droits de l’homme ont engendré une culture de la peur et du traumatisme.

Migration : Les troubles ont incité de nombreux Algériens à émigrer, à la recherche de meilleures opportunités et de sécurité à l’étranger, ce qui a affecté la démographie et les structures familiales à l’intérieur du pays.

Fragmentation sociale : La guerre civile a exacerbé les divisions politiques et idéologiques. Les différentes régions et communautés ont été touchées différemment, ce qui a conduit à des tensions persistantes.

Impacts économiques

Déclin économique : La guerre a perturbé les activités économiques, entraînant une baisse des investissements et des dommages aux infrastructures. L’économie a du mal à se rétablir complètement depuis la fin du conflit.

Chômage des jeunes : Des taux de chômage élevés ont persisté, en particulier chez les jeunes, contribuant au mécontentement social et parfois à des mouvements de protestation dans les années qui ont suivi.

Questions relatives aux droits de l’homme

Persistance de la violence et de la répression : Même après la guerre, les préoccupations concernant les violations des droits de l’homme, la violence de l’état et l’absence de responsabilité pour les atrocités commises dans le passé ont persisté.

L’héritage des personnes disparues : Le conflit a laissé de nombreuses familles sans réponse concernant des êtres chers disparus, ce qui a conduit à des appels à la justice et à la réconciliation.

Effets culturels

Art et littérature : Les expériences de la décennie noire ont influencé la littérature, le cinéma et l’art, de nombreux artistes abordant les thèmes du traumatisme, de la perte et de la résilience.

Réévaluation de l’identité : La guerre civile a entraîné une réévaluation de l’identité nationale, notamment de la façon dont les Algériens perçoivent leur histoire, leur culture et l’héritage du colonialisme.

La guerre civile algérienne a considérablement façonné la trajectoire du pays dans les années qui ont suivi. Bien que l’Algérie ait progressé vers la stabilité, les cicatrices du conflit continuent d’influencer divers aspects de la vie dans le pays aujourd’hui. Les défis actuels en matière de gouvernance, de cohésion sociale et de développement économique sont souvent liés aux séquelles de cette période tumultueuse.

Les moines de Tibhirine : Foi, amour et terreur en Algérie par John W. Kiser

Le livre de John Kiser sur les moines de Tibhirine explore la vie de ces moines trappistes en Algérie, détaillant leur coexistence pacifique avec la communauté musulmane locale au milieu des troubles politiques et de la violence des années 1990. Le récit met l’accent sur les thèmes de la solidarité entre chrétiens et musulmans et plonge dans le contexte historique de l’Algérie durant cette période tumultueuse. Le livre a été traduit en français sous le titre de : Passion pour l’Algérie, les moines de Tibhirine par Henri Quinsson.

Dans The Monks of Tibhirine: Faith, Love, and Terror in Algeria de John W. Kiser, les thèmes principaux tournent autour de la foi, du sacrifice, du dialogue interreligieux et du pouvoir de l’amour face à la violence et à l’incertitude. Le livre raconte l’histoire vraie d’un groupe de moines trappistes vivant dans le monastère de Tibhirine en Algérie, qui ont choisi de rester avec leurs voisins musulmans pendant une période de conflit civil, malgré la menace de violence des militants islamiques.

La profonde foi chrétienne des moines et leur engagement inébranlable dans leur vocation sont au cœur de l’histoire. Leur dévouement à Dieu et aux habitants de Tibhirine les pousse à rester, même lorsque leur vie est en danger. Le livre explore comment leurs croyances spirituelles leur ont donné la force d’affronter la peur et l’incertitude.

Le thème du sacrifice est important, car les moines ont fait le choix conscient de risquer leur vie pour le bien de leur communauté et de leur mission spirituelle. Leur enlèvement et leur assassinat mettent en lumière le prix ultime qu’ils ont payé, que le livre replace dans le contexte du martyre et de l’amour du don de soi.

Le thème du sacrifice des moines de Tibhirine dans le livre de Kiser est reflété de manière poignante dans les critiques de Kirkus :

‘’Non pas parce qu’ils étaient chrétiens, soutient l’auteur dès le début, mais parce qu’ils refusaient de quitter leurs amis musulmans. Leurs assassins n’ont pas nécessairement vu les choses de cette manière. Le massacre en 1996 des sept moines du monastère de Tibhirine, dans l’Algérie sous contrôle militaire, s’inscrivait dans une vague islamique radicale qui tuait des étrangers de tous bords simplement parce qu’ils n’étaient pas musulmans. Kiser personnalise cet épisode tragique de l’histoire récente. Sa caractérisation minutieuse de chaque moine, en particulier du prieur du monastère, le frère Christian-Marie, fait de ce récit une histoire incroyablement émouvante. Ancien officier de l’armée française tombé amoureux de l’Algérie pendant la guerre d’indépendance, le frère Christian-Marie a fait froncer les sourcils des autres trappistes par ses études de l’islam. Il était censé consacrer sa vie à la contemplation ; au lieu de cela, il se concentra sur la manière de rapprocher sa petite communauté chrétienne du monde musulman qui l’entourait. En retour, les musulmans locaux ont aimé le monastère, considérant les moines comme des saints hommes sur lesquels on pouvait compter pour obtenir de la nourriture et des soins médicaux. Dans son premier livre, le courtier en technologies Kiser construit le drame qui mène à la mort des moines avec l’habileté d’un romancier. Des rebelles antigouvernementaux qui veulent purger l’Algérie des influences non musulmanes visitent le monastère mais sont d’abord repoussés par la combinaison de piété et de brusquerie de Christian. Cependant, à mesure que la crise s’aggrave et que d’autres non-musulmans sont tués dans les environs, les moines inébranlables prennent peur. Ils se regroupent encore plus étroitement et envoient leur plus jeune membre en France pour y poursuivre ses études. Le lecteur se sent impuissant face à ces frères gentils et inoffensifs qui attendent leur heure. Lorsque le prieur et ses moines sont finalement emportés et tués, leur mort inutile illustre les conséquences d’une religion vengeresse’’.

L’un des aspects les plus fascinants du livre est la relation des moines avec leurs voisins musulmans. Dans The Monks of Tibhirine : Faith, Love, and Terror in Algeria, John W. Kiser dépeint les moines de Tibhirine avec un profond respect et une grande sensibilité, soulignant leur dévouement spirituel, leur humanité et leur engagement envers leurs voisins musulmans. Kiser souligne le sens de la mission des moines, qui était enraciné dans leur foi et leur désir sincère de servir la communauté locale. Les moines sont décrits comme des hommes d’une profonde humilité et d’une grande compassion, qui incarnaient les valeurs chrétiennes d’amour, de paix et d’abnégation.

Kiser montre comment les moines, dirigés par le prieur Christian de Chergé, ont choisi de rester en Algérie malgré l’escalade de la violence et les menaces des extrémistes islamiques pendant la guerre civile algérienne. Cette décision était motivée par leur sens du devoir envers Dieu et leur conviction de l’importance de la solidarité avec la population musulmane locale. Les moines sont présentés comme profondément engagés dans le dialogue interreligieux, s’efforçant de comprendre et de respecter la foi islamique tout en construisant des relations significatives avec leurs voisins.

Kiser explore également les luttes intérieures et les peurs auxquelles les moines ont dû faire face, les rendant ainsi compréhensibles et humains. Ils ont été confrontés à des questions de sécurité et à la complexité morale de rester dans une zone de conflit, mais leur choix final de rester est présenté comme un témoignage de leur foi et de leur amour pour le peuple algérien. À travers leur histoire, Kiser transmet les thèmes du courage spirituel, du pouvoir de la communauté et de l’espoir de paix au milieu de la terreur.

Dans sa critique du livre de John W. Kiser, Henry Quinson, le traducteur de l’ouvrage en français, écrit :

‘’Partisan de l’inculturation de la vie monastique, perçue comme dérangeante par les grands monastères européens vieillissants, Christian de Chergé a aussi choqué ses pairs en ouvrant des perspectives interreligieuses jugées excessivement audacieuses. John Kiser note ainsi les réactions mitigées des abbés à sa formule selon laquelle Jésus est le seul ‘’vrai musulman’’ parce qu’il a parfaitement accompli la volonté du Père.

En fait, tous les frères de Tibhirine privilégient une approche spirituelle et concrète de la fraternité religieuse, loin des discussions théologiques réservées à quelques experts. Frère Luc soignait sans distinction tous ceux qui venaient au dispensaire. Frère Christophe vivait au rythme des saisons une communion dans le travail manuel avec les associés (musulmans) du monastère. Tous se relayaient à la porterie pour écouter, encourager ou donner un coup de main dans les démarches administratives. ‘’Un verre d’eau offert ou reçu, un morceau de pain partagé, un coup de main donné, disent mieux qu’un manuel de théologie ce qu’il est possible d’être ensemble’’, note Christian de Chergé.’’

La portée du livre

Le livre de John Kiser raconte d’abord l’histoire d’un enlèvement et d’un meurtre dont les motivations exactes des auteurs sont encore incertaines aujourd’hui. De ce point de vue, le livre se lit un peu comme un roman policier. Le suspense et les résultats attendus de l’enquête captiveraient tous les amateurs de ‘’thriller novels’’ américains, mais il s’agit de rendre compte d’un véritable drame, avec tout le sérieux et le respect qui s’imposent.

Les différents scénarios sont explorés, le mystère restant finalement presque entier, ce qui explique en partie la médiatisation de ‘’l’affaire Tibhirine’’. Mais le second objectif poursuivi par John Kiser est de comprendre ce qui, dans l’histoire de l’Algérie, peut expliquer la violence qui a frappé sept innocents, victimes, parmi des milliers d’autres, et une lutte armée de plus en plus violente. Ce sont ensuite les dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles du malaise algérien qui sont abordées dans toute leur complexité. Remontant aux racines très profondes et très anciennes de la crise, l’auteur en vient finalement à poser une question fondamentale : quelle est l’identité de l’Algérie contemporaine ?

Cette question appelle une série d’analyses qui apportent au journalisme d’investigation la richesse contextuelle d’une étude historique. Cette réflexion sur les causes de la violence se réclamant de l’islam est plus que jamais d’actualité après le 11 septembre, la deuxième guerre en Irak, la dégradation de la situation au Moyen-Orient et la poursuite des attentats terroristes à l’échelle mondiale. Enfin, le troisième fil conducteur qui se mêle aux deux premiers est le caractère proprement religieux, spirituel et mystique de cette aventure humaine qui se réfère sans cesse à Dieu. Ainsi, des moines chrétiens acceptent de prendre le risque de mourir par amour de leur prochain, par fidélité au seul commandement divin laissé par le Christ des Évangiles : ‘’Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés’’. De même, les terroristes islamistes lancèrent une vaste campagne d’assassinats de civils innocents au nom de versets coraniques, invoquant eux aussi la parole incréée d’Allah.

A travers une passionnante galerie de portraits et au fil des événements tragiques qui secouent le monastère de Tibhirine, l’enquête policière devenue analyse socio-historique s’enrichit ainsi d’une réflexion sur la nature et les formes de la foi, dans l’Eglise catholique et dans l’Islam, dans leurs rapports avec la décolonisation, l’avènement de l’idée démocratique et le dialogue interreligieux dans un contexte de mondialisation accélérée. En d’autres termes, la mort des moines de Tibhirine continue d’intéresser parce qu’elle est aussi et d’abord un grand événement dans l’histoire spirituelle de l’humanité.

La pertinence du livre de Kiser

Le livre de John Kiser sur les moines de Tibhirine examine l’histoire tragique mais pleine d’espoir des moines trappistes d’Algérie qui ont donné l’exemple de la coexistence au milieu d’un conflit. Il met en lumière les complexités de la compréhension interculturelle, en soulignant les valeurs partagées entre les différentes communautés religieuses. Le récit de Kiser ne se contente pas de relater les événements entourant les moines, mais sert également de réflexion sur la manière de vivre en paix avec ses voisins dans un monde divisé. Le livre souligne l’importance de la diversité et le besoin d’empathie pour comprendre le monde musulman.

L’aspect le plus pertinent de l’ouvrage de John W. Kiser, The Monks of Tibhirine : Faith, Love, and Terror in Algeria est son exploration approfondie de l’engagement des moines à vivre leur foi chrétienne à travers la paix, l’humilité et la solidarité interreligieuse, même face à un danger mortel. Kiser saisit l’essence du courage spirituel et moral des moines qui ont choisi de rester en Algérie pendant la guerre civile pour soutenir leurs voisins musulmans et se montrer solidaires avec eux.

L’un des points essentiels du livre est le dévouement des moines à la promotion de la compréhension et de l’harmonie entre les chrétiens et les musulmans. Leurs relations avec la communauté musulmane locale sont au cœur du récit, soulignant le respect des moines pour l’islam et leurs efforts pour engager un dialogue constructif et partager l’humanité. Cet aspect souligne le thème plus large de la coexistence interconfessionnelle et le potentiel de liens profonds au-delà des divisions religieuses, même en période de conflit.

Kiser attire également l’attention sur les dilemmes éthiques et spirituels auxquels les moines ont été confrontés. Leur décision de rester en Algérie, malgré les risques encourus, était motivée par un appel spirituel et un amour désintéressé. Ce portrait souligne le pouvoir de transformation de la foi et l’impact profond du choix de la compassion et de la présence sur la peur et l’instinct de conservation.

Brian Rottkamp souligne la pertinence du livre de Kiser :

‘’Dans The Monks of Tibhirine : Faith, Love, and Terror in Algeria, John W. Kiser raconte l’histoire de sept moines trappistes venus de France en Algérie pour se consacrer à la triade prière, étude et travail dans un monastère situé au pied des montagnes de l’Atlas. Ce livre a servi de source première au très beau film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, sorti en 2010. La question si souvent posée à ces moines par leurs amis et leur famille est la suivante : pourquoi ? Pourquoi passer leur vie dans un monastère dans une nation majoritairement musulmane avec une population chrétienne minuscule où l’évangélisation était interdite ? Pour commencer à répondre à cette question et à dévoiler la mission de ces moines, Kiser fournit au lecteur un compte rendu détaillé de la rancœur et de l’incompréhension profondes inhérentes aux relations franco-algériennes’’.

Thèmes du livre

Le livre de John W. Kiser The Monks of Tibhirine : Faith, Love, and Terror in Algeria, explore plusieurs thèmes centraux qui touchent à la spiritualité, à la fraternité et à la condition humaine face à l’adversité :

Le dialogue interreligieux et la coexistence : Kiser souligne l’importance de la compréhension et du respect des différentes religions, en montrant comment les moines ont vécu pacifiquement aux côtés de leurs voisins musulmans.

Sacrifice et martyre : L’histoire des moines souligne le thème du sacrifice pour leurs convictions. Leur volonté de rester en Algérie pendant un conflit violent illustre leur engagement envers leur foi et la communauté locale. Les moines savaient que leur décision de rester avec leurs voisins musulmans pouvait leur coûter la vie, mais ils ont accepté le risque, considérant leur mission spirituelle et humanitaire plus importante que leur propre sécurité.

La nature de la foi : Kiser approfondit les dimensions personnelles et communautaires de la foi, en soulignant comment la spiritualité des moines a influencé leur vie quotidienne et leurs interactions avec les autres. Leur mort est présentée comme un acte ultime de foi et d’abnégation.

Violence et non-violence : Le livre oppose l’escalade de la violence en Algérie au message de paix et de réconciliation des moines, attirant l’attention sur le pouvoir de la non-violence face au conflit. Le contexte de la guerre civile algérienne, marqué par la violence et l’instabilité, forme un arrière-plan sombre qui contraste avec la lumière des actions des moines. Leur résilience face à la peur et leur choix de répondre à la violence par la paix illustrent un message d’espoir et de foi.

Espoir et résilience : Malgré l’issue tragique de l’histoire des moines, Kiser transmet un message d’espoir plus large, soulignant la résilience de l’esprit humain et la possibilité pour la compréhension et l’amour de triompher de la haine.

Foi et engagement spirituel : Le livre met en lumière la profondeur de la foi des moines trappistes, qui ont choisi de rester en Algérie malgré les dangers de la guerre civile. Leur engagement spirituel illustre la fidélité à leur vocation chrétienne, caractérisée par l’amour du prochain, la prière et une vie simple consacrée à Dieu.

Dialogue interreligieux et coexistence : Les relations entre les moines et la communauté musulmane locale sont au cœur de l’histoire. Kiser souligne leur respect mutuel, leurs valeurs partagées et leur quête d’un dialogue sincère entre chrétiens et musulmans. Ce thème illustre la possibilité d’une coexistence pacifique et d’une compréhension entre différentes traditions religieuses.

Amour et fraternité universelle : Les moines de Tibhirine ont incarné la fraternité universelle en vivant en harmonie avec leurs voisins, en partageant leurs souffrances et leur vie quotidienne. Le thème de l’amour désintéressé, qui se manifeste dans leur solidarité avec la communauté musulmane, est présent tout au long de l’histoire.

L’héritage spirituel : Enfin, le livre explore l’héritage des moines, dont le sacrifice est devenu un symbole de dialogue, de tolérance et de courage moral. Leur vie et leur mort continuent d’inspirer ceux qui cherchent des solutions pacifiques aux conflits religieux et culturels.

Ces thèmes font des Moines de Tibhirine une œuvre profondément émouvante et significative qui aborde des questions universelles sur la foi, l’humanité et le vivre ensemble. Ils permettent non seulement de mieux comprendre la vie et les choix des moines, mais invitent également les lecteurs à réfléchir à des questions plus larges sur la foi, la communauté et le potentiel de paix dans le monde d’aujourd’hui.

Importance de la foi, de la fraternité et du dialogue interreligieux

Le message principal de l’ouvrage de John W. Kiser intitulé The Monks of Tibhirine : Faith, Love and Terror in Algeria de John W. Kiser est l’importance de la foi, de la fraternité et du dialogue interreligieux, même dans les circonstances les plus dangereuses. Kiser met en lumière l’engagement spirituel et moral des moines trappistes, qui ont choisi de rester avec leurs voisins musulmans en Algérie malgré la menace de violence extrémiste pendant la guerre civile.

Le livre souligne le choix courageux et sacrificiel des moines, motivé par leur amour profond pour la communauté locale et leur désir de vivre en harmonie avec les musulmans, malgré les tensions croissantes. Kiser montre comment les moines ont incarné les valeurs chrétiennes de paix, de compassion et de solidarité, tout en respectant et en appréciant les croyances de leurs voisins musulmans.

Le message central est une affirmation puissante de la possibilité d’une coexistence pacifique et d’une compréhension mutuelle entre les différentes religions. Les moines, par leur humble présence et leur dévouement, montrent que la vraie foi transcende la peur et la division, et que l’amour et le respect d’autrui peuvent persister même dans des contextes de violence et de terreur.

Le thème interreligieux mis en lumière par Kiser, champion du dialogue entre l’islam et le christianisme, n’est pas près de s’éteindre, bien au contraire. Djamila Ould Khettab insiste sur ce point dans ce qui suit :

‘’Le dialogue interreligieux est un autre pilier de leur vie communautaire. La Communauté du Chemin Neuf veut faire du monastère de Tibhirine un modèle pour la construction de ponts interreligieux en Algérie et au-delà.

‘’Ici, les catholiques sont une goutte d’eau dans l’océan. Frère Christian, qui passait autant de temps avec une Bible qu’avec un Coran, a laissé en héritage un message de paix. Nous devons arroser les graines léguées par les moines. Notre devoir est de diffuser leur message’’, a déclaré Frère Eugène.

Selon les locataires du monastère actuel, la récente béatification des moines est un signe positif pour l’avenir des relations interreligieuses en Algérie.

Le frère Eugène est optimiste : ‘’Cette célébration montre que nous pouvons revenir sur la guerre civile en Algérie et nous opposer aux derniers groupes terroristes, qui exacerbent les tensions entre les religions à travers le monde’’. ‘’

Le message principal de The Monks of Tibhirine : Faith, Love, and Terror in Algeria de John W. Kiser est le pouvoir de transformation de la foi, de l’amour et de la compréhension interreligieuse face à une adversité extrême. Kiser souligne comment les moines de Tibhirine ont incarné les valeurs de compassion, d’humilité et de solidarité, en choisissant de rester avec leurs voisins musulmans pendant la guerre civile algérienne, malgré la menace très réelle de la violence.

Le livre illustre l’engagement inébranlable des moines dans leur mission de paix et leur conviction de l’importance de construire des ponts entre chrétiens et musulmans. Par leurs interactions quotidiennes et leur dévotion spirituelle, les moines ont démontré que l’amour et le respect peuvent transcender les clivages religieux et culturels. Leur décision de rester, enracinée dans un sens profond de l’objectif spirituel et de la solidarité communautaire, est un puissant témoignage d’abnégation et d’espoir de coexistence.

L’œuvre de Kiser délivre finalement un message sur le potentiel d’harmonie et d’humanité partagée, même dans les circonstances les plus divisées et les plus dangereuses. Elle appelle à la compréhension mutuelle et souligne que la vraie foi s’exprime par des actions d’amour et de service aux autres, quels que soient les risques encourus.

L’importance des Moines de Tibhirine de John W. Kiser réside dans sa puissante représentation de la foi, de l’abnégation et du potentiel d’harmonie interreligieuse. L’histoire des moines trappistes, qui ont choisi de rester dans leur monastère en Algérie pendant une période de violence intense et de guerre civile, est un profond exemple de conviction spirituelle et de courage moral. Leur choix met en lumière les thèmes de l’amour, de la paix et de la solidarité avec les autres, même face à un danger mortel.

Le livre met en lumière les relations profondes des moines avec leurs voisins musulmans, soulignant l’importance du respect mutuel et de la compréhension entre les différentes communautés religieuses. Dans un monde souvent divisé par des conflits religieux et culturels, l’histoire des moines de Tibhirine est une lueur d’espoir, démontrant que des liens authentiques peuvent être tissés grâce à l’empathie, au dialogue et à un sens partagé de l’humanité.

En outre, Les moines de Tibhirine souligne les valeurs universelles de compassion et d’altruisme, incitant les lecteurs à réfléchir à la manière dont les actes d’amour et de service peuvent faire la différence, même dans les circonstances les plus difficiles. L’héritage des moines continue d’inspirer des discussions sur la foi, l’éthique et la possibilité durable d’une coexistence pacifique au-delà des frontières religieuses.

Le livre décrit de manière vivante la façon dont les moines trappistes ont vécu en harmonie avec leurs voisins musulmans, illustrant le potentiel de respect mutuel et de compréhension entre les différentes communautés religieuses.

Aspects clés du dialogue et de la coexistence interreligieux

Les moines de Tibhirine ont participé activement à la vie de la communauté musulmane locale, en fournissant des soins médicaux, en partageant leurs connaissances agricoles et en nouant des relations personnelles. Leurs interactions étaient fondées sur le respect mutuel et la reconnaissance de valeurs communes, telles que la compassion, l’humilité et un lien profond avec Dieu.

Les moines, et en particulier Christian de Chergé, le prieur du monastère, ont fait preuve d’un profond respect pour l’islam. Christian de Chergé avait une histoire personnelle de connexion avec les musulmans, y compris une expérience transformatrice pendant la guerre d’indépendance algérienne. Ce respect se reflétait dans leur engagement à comprendre les traditions islamiques et à s’engager dans un dialogue ouvert et honnête.

Pour Henri Chamussy, le dialogue islamo-chrétien se situe à deux niveaux importants :

‘’Le dialogue islamo-chrétien se situe à deux niveaux : à la base, dans la population, par des rencontres et des actions communes, et au niveau de la recherche et de la réflexion, souvent au niveau académique, entre théologiens, religieux, hommes d’Eglise et intellectuels de bonne volonté… Bien entendu les deux niveaux sont interdépendants, car les rencontres de base resteraient souvent stériles, et, à vrai dire, disparaîtraient peu à peu, si le chemin n’était pas déblayé, éclairé, frayé par une réflexion solide et des actions communes fondées sur ce qui peut aider musulmans et chrétiens à vivre ensemble dans le respect de chacun, et à travailler ensemble à agir dans la société. Il est bien entendu que le résultat attendu n’est ni du prosélytisme, ni une sorte de relativisme ou de syncrétisme. Il faut clairement prendre conscience du fait que les théologies des deux religions sont largement inconciliables, mais qu’un effort pédagogique permet de dissiper des incompréhensions, des méfiances et surtout des peurs.’’

Les moines et leurs voisins musulmans partageaient un désir de paix au milieu de la violence de la guerre civile algérienne. Les moines ont choisi de rester à Tibhirine en signe de solidarité, refusant d’abandonner la communauté qui les avait accueillis. Cette décision souligne leur conviction que la coexistence est préférable à la division.

Christian de Chergé, en particulier, était profondément engagé dans la promotion du dialogue entre chrétiens et musulmans. Il pensait qu’un tel dialogue pouvait approfondir la compréhension spirituelle et jeter des ponts d’empathie. Ses écrits se référaient souvent à l’héritage spirituel commun aux deux religions, mettant l’accent sur l’amour et le service aux autres.

La vie des moines est devenue un symbole de ce qui est possible lorsque des personnes de confessions différentes donnent la priorité à l’humanité partagée plutôt qu’aux différences doctrinales. Malgré la violence et la suspicion qui caractérisent le contexte sociétal général, les relations des moines avec leurs voisins musulmans témoignent de la possibilité d’une coexistence pacifique.

Même morts, les moines de Tibhirine ont laissé un héritage durable de compréhension interconfessionnelle. Leur choix de rester solidaires de leurs voisins musulmans, leurs sacrifices et leur engagement inébranlable en faveur de la paix continuent d’inspirer les efforts de réconciliation et de dialogue entre chrétiens et musulmans dans le monde entier.

En décrivant la vie et les relations des moines, Kiser souligne que le dialogue interreligieux et la coexistence ne sont pas de simples idéaux, mais des pratiques vécues qui requièrent humilité, respect et volonté de s’engager avec « l’autre » sur un pied d’égalité.

L’approche de l’auteur

John Kiser a abordé le sujet des moines de Tibhirine en mêlant recherches approfondies, récits personnels et contexte historique. Voici quelques aspects clés de son approche :

Des recherches approfondies : M. Kiser a mené des recherches approfondies pour comprendre le climat sociopolitique qui régnait en Algérie dans les années 1990, en particulier le conflit civil qui a conduit au destin tragique des moines. Il a examiné des documents historiques, des interviews et des rapports afin de fournir une toile de fond complète.

Histoires personnelles : Le livre met l’accent sur la vie et le cheminement spirituel des moines eux-mêmes, décrivant leur engagement envers leur foi et leur travail au sein de la communauté locale. Kiser souligne leurs liens profonds avec le peuple algérien et leur dévouement inébranlable à la paix au milieu de la violence.

Analyse contextuelle : Kiser replace les événements dans le contexte plus large des tensions religieuses, des bouleversements politiques et des complexités d’une Algérie aux prises avec le fondamentalisme et la violence pendant la guerre civile. Cela aide les lecteurs à comprendre les circonstances entourant l’enlèvement des moines et leur sort final.

Questions morales et éthiques : Le livre explore les implications morales de la mission des moines dans un pays déchiré par la guerre, soulevant des questions sur la foi, le sacrifice et les responsabilités des personnalités religieuses en temps de crise.

Impact de l’incident : Kiser aborde les conséquences de la mort des moines et la manière dont leur héritage a influencé les communautés chrétiennes et musulmanes, en mettant l’accent sur les thèmes de la réconciliation et du pardon.

Dans l’ensemble, le récit de Kiser est un hommage sensible aux moines, soulignant leur humanité et l’impact profond de leur vie et de leur mort sur les communautés qu’ils ont servies et sur le dialogue interconfessionnel. Souhaitez-vous plus de détails sur certains aspects du livre ?

Que pensent les critiques de ce livre ?

Les critiques ont généralement réagi positivement à l’ouvrage de John W. Kiser, The Monks of Tibhirine : Faith, Love, and Terror in Algeria de John W. Kiser, saluant son exploration réfléchie de la vie des moines, de leur engagement spirituel et des thèmes plus larges de la foi et de la coexistence interreligieuse.

The Monks of Tibhirine, de John Kiser, a été largement salué pour son récit poignant et profondément documenté sur les moines trappistes en Algérie, qui met l’accent sur les thèmes du dialogue interreligieux, du sacrifice et des défis de la coexistence en période de conflit. Les critiques ont souligné la capacité du livre à entremêler des histoires personnelles avec des contextes politiques et historiques plus larges, ce qui le rend à la fois éducatif et émotionnel.

Le livre est salué pour son exploration de l’engagement inébranlable des moines envers leurs voisins musulmans et de leur humanité partagée malgré les menaces croissantes de l’extrémisme islamiste. Kiser montre que leurs choix sont profondément ancrés dans leur foi chrétienne, en particulier leur vœu de stabilité, qui leur a permis de rester en contact avec la communauté locale, même s’ils risquaient le martyre. L’ouvrage est décrit à la fois comme une tragédie et comme un témoignage des possibilités de compréhension et de respect interreligieux.

Dans sa critique du livre, Ed Chin écrit :

‘’Dans la foi chrétienne classique, toute personne qui suit Dieu vit dans le cadre de son appel à mourir. Comme Jésus l’a dit à ses disciples, ’’ …quiconque veut sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera’’. En ce sens, l’instabilité est une tentative d’éviter la mort. Les moines de Tibhirine est un regard extrêmement mature sur la vie chrétienne.

Étrangement peut-être, mais son livre, vieux de 14 ans, est exceptionnellement pertinent aujourd’hui, tout d’abord parce qu’il dépeint la vie ordinaire entre musulmans et chrétiens – des relations normales marquées par l’amour, le respect et le soutien mutuels. Deuxièmement, il décrit la vie au milieu du terrorisme. À l’époque et à l’endroit où se déroule l’histoire, l’Algérie était secouée et déstabilisée par la ‘’ violence exercée au nom de l’islam’’. Pourtant, et c’est tout à l’honneur et à la sagesse de l’auteur, l’islam n’était pas en cause. Tout comme ce n’est pas le cas aujourd’hui. L’essentiel de la vie se déroule au niveau des yeux, loin des ismes et des ologies’’.

Les universitaires et les éducateurs ont également reconnu la valeur de l’ouvrage en tant qu’outil pédagogique, en particulier dans le cadre de cours axés sur les relations entre chrétiens et musulmans, la résolution des conflits religieux et l’histoire moderne de l’Afrique du Nord. Les critiques du Washington Post et des milieux universitaires ont souligné le style narratif convaincant du livre et sa capacité à faire le lien entre la spiritualité personnelle et l’analyse sociopolitique, ce qui en fait une réflexion puissante sur la foi, l’amour et le coût humain de la violence.

Voici les principaux points soulignés par les critiques :

Points forts relevés par les critiques :

Une narration convaincante :

Les critiques ont apprécié la capacité de Kiser à construire une histoire émouvante et profondément humaine. Il a su rendre avec efficacité le cheminement spirituel des moines, leurs relations avec la communauté musulmane locale et la tension dramatique de la guerre civile algérienne.

Perspective équilibrée :

Kiser a été félicité pour sa représentation équilibrée des perspectives chrétiennes et musulmanes. Il a évité de diaboliser l’un ou l’autre groupe, se concentrant plutôt sur l’humanité partagée et le potentiel de compréhension au-delà des clivages religieux.

Un regard spirituel riche :

De nombreux critiques ont noté que l’ouvrage de Kiser transcendait son contexte historique pour offrir de profondes réflexions sur la foi, le sacrifice et le pouvoir de l’amour. Le livre a trouvé un écho profond auprès des lecteurs intéressés par la spiritualité et les défis moraux liés à la vie des croyances.

Contexte historique et culturel :

Les critiques ont apprécié le contexte détaillé du livre sur l’histoire coloniale de l’Algérie, la montée de l’extrémisme islamiste et les complexités de la guerre civile. Ce contexte a aidé les lecteurs à comprendre l’environnement dans lequel les moines ont vécu et les défis auxquels ils ont été confrontés.

Inspiration et pertinence :

Les thèmes du dialogue interconfessionnel et de la coexistence abordés dans l’histoire ont été salués pour leur pertinence par rapport aux problèmes mondiaux contemporains. Nombreux sont ceux qui ont vu dans ce livre un exemple encourageant et inspirant de dépassement des clivages religieux et culturels.

Critiques :

Bien que l’ouvrage ait été généralement bien accueilli, certaines critiques ont mis en évidence quelques limites :

Une attention limitée aux dynamiques politiques plus larges : Quelques critiques ont estimé que Kiser aurait pu approfondir les forces politiques et sociales à l’origine de la guerre civile algérienne et de la montée de l’extrémisme.

Idéalisation des moines : Certains ont suggéré que le portrait des moines frôlait l’hagiographie, négligeant potentiellement leurs faiblesses humaines ou leurs luttes.

Le rythme : Quelques lecteurs ont trouvé que certaines parties du livre étaient trop détaillées, en particulier dans les sections historiques, ce qui, selon certains, a nui à l’impact émotionnel de l’histoire.

Réception générale :

Les moines de Tibhirine de Kiser a été largement salué pour sa narration sincère, son exploration perspicace de la foi et l’accent mis sur la possibilité d’une coexistence pacifique. Il continue d’être considéré comme une œuvre importante pour ceux qui s’intéressent à la spiritualité, aux relations interconfessionnelles et au pouvoir du courage moral en temps de crise.

Pour Basil Pennington, Kiser restitue à merveille le drame de l’histoire tragique des moines de Tibhirine :

‘’Le livre de Kiser n’est pas lourd ; en fait, c’est une lecture facile et agréable. Pourtant, quiconque cherche un bon résumé de l’histoire des trappistes à travers les siècles et les vicissitudes du renouveau post-Vatican II ne sera pas déçu. Kiser saisit l’esprit et la manière très terre-à-terre dont cette vie était vécue à Tibhirine, ce qu’il appelle les dualités de la vie trappiste : solitude et communauté, méditation et action, amour et discipline, une vie disciplinée par la communauté et une vie autodisciplinée. En même temps, il présente l’islam dans sa richesse et sa profondeur et les vicissitudes historiques qu’il a connues à Alger au cours des siècles et dans l’évolution de la nouvelle nation musulmane.

J’ai lu un certain nombre de livres sur l’Islam au cours des derniers mois, profondément conscient de mon ignorance à l’égard de cette grande religion mondiale. Mais aucun des livres que j’ai lus ne m’a fait ressentir autant de sentiments pour ces frères et sœurs que le récit de Kiser sur les moines de Tibhirine. Rien que pour cela, c’est un livre que nous pouvons lire avec profit dans les circonstances actuelles’’.

Le livre de John W. Kiser raconte l’histoire tragique des sept moines trappistes qui ont été enlevés et tués en Algérie. Le livre n’est pas seulement un récit sur des chrétiens en péril, mais aussi une réflexion profonde sur la spiritualité et les circonstances entourant les décisions des moines. Dans l’ensemble, il est considéré comme un examen déchirant et perspicace d’un événement historique important.

Les critiques l’ont généralement bien accueilli, soulignant les recherches approfondies et le poids émotionnel du récit. Kiser a passé deux ans à interviewer les familles et les amis des moines, ce qui ajoute de l’authenticité à son récit. Le livre est salué pour sa description sensible des moines et des complexités de leur foi dans un paysage politique turbulent, décrivant leur sacrifice non seulement comme le résultat d’un conflit religieux, mais aussi comme faisant partie d’une position humanitaire plus large.

Les critiques ont également noté que le livre de John Kiser sur les moines de Tibhirine offre un compte rendu détaillé et factuel des événements entourant leur assassinat en Algérie à une époque de grande violence. Le livre explique comment les moines sont devenus une nuisance pour les généraux militaires et les extrémistes islamiques, car ils représentaient une présence pacifique qui perturbait les agendas des deux camps. L’approche de Kiser est appréciée pour sa rigueur et sa focalisation sur des récits historiques spécifiques.

Le 27 mars 1996, sept moines de l’abbaye de Tibhirine, en Algérie, ont été mystérieusement enlevés. Deux mois plus tard, les têtes des moines décapités sont découvertes. Pourquoi, dans une Algérie déchirée par la guerre civile, ces moines chrétiens sont-ils restés jusqu’au bout, malgré les menaces de mort du GIA ? Comment des hommes que tous les habitants de la région aimaient et respectaient ont-ils pu être tués ? Pourquoi le témoignage de fraternité de ces religieux de l’Atlas a-t-il bouleversé l’Algérie, la France et le monde ?

John Kiser, historien américain, a été le premier à mener une véritable enquête de fond. Son livre révèle les clés de la compréhension de cette tragédie. En Algérie, de nombreux musulmans sont morts pour avoir refusé de cautionner l’assassinat de civils désarmés. La fraternité vécue à Tibhirine est troublante.

Les moines de Tibhirine sont morts, mais l’Esprit de Paix qui les animait continue son œuvre dans une Algérie en quête de réconciliation, et bien au-delà. C’est ce que le réalisateur Xavier Beauvois a voulu transmettre avec son film sur les moines de Tibhirine, qui a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes 2010 : Des hommes et des dieux, ainsi que le Prix œcuménique et le Prix de l’éducation nationale. Comme il l’a déclaré dans une interview : ‘’J’ai rencontré Henry Quinson, un commerçant devenu moine qui a traduit un livre de John Kiser sur l’Algérie et l’histoire des Frères (Passion pour l’Algérie, Nouvelle Cité). Il était un peu notre bible sur le plateau’’. C’est ainsi qu’Henry Quinson a participé à l’ensemble du tournage du film en tant que ‘’conseiller monastique’’ auprès du réalisateur, du scénariste, des acteurs et de l’équipe technique.

L’esprit de fraternité des moines de Tibhirine magnifiquement mis en lumière par Kiser est également exprimé, avec emphase, par Eugène Lehembre dans les termes suivants :

‘’Le Seigneur a fait une belle grâce à la Communauté en l’appelant à Tibhirine. Par la grâce de Dieu, le monastère est devenu un lieu de bénédiction, qui a conduit les moines à offrir leur vie à Dieu et au peuple algérien, dans une période de grandes épreuves pour eux. Aujourd’hui, de nombreux Algériens considèrent Tibhirine comme faisant partie de leur histoire et les moines comme leurs frères.’’

Conclusion : une note d’espoir

Les Moines de Tibhirine de John Kiser est un récit détaillé de l’enlèvement et du meurtre de sept moines trappistes de l’abbaye de Tibhirine en Algérie en 1996. Le livre enquête sur les événements entourant leur enlèvement et fournit un contexte sur la situation politique et sociale en Algérie pendant cette période, souvent appelée ‘’les années noires’’. L’œuvre de Kiser est reconnue pour sa minutie et sa sensibilité dans le portrait de la vie et de la foi des moines au milieu d’une violence croissante.

Mais l’écrivain, malgré cette triste histoire, apporte une note d’espoir :

‘’Dans cette histoire d’amitié et de sacrifice, d’enlèvement et de sauvagerie, l’auteur soutient que le mode de vie monastique représenté par ces moines de Tibhirine est un fil conducteur entre les mondes musulman et chrétien, un fil conducteur qui offre une fenêtre sur les valeurs communautaires de l’islam et l’importance de la foi comme source déterminante de l’identité. La religion, source de conflits terribles lorsqu’elle est vécue de manière exclusive et alimentée par la colère et la haine, est aussi source d’espoir et de guérison lorsqu’elle est vécue dans un esprit d’amour fraternel et de service à un Dieu inclusif. L’expérience des moines, et plus largement l’expérience française en Algérie, donne de l’espoir à la force unificatrice de la foi. lorsqu’elle est vécue sincèrement et avec pureté de cœur. L’islam, avec ses défauts, mérite d’être considéré comme faisant partie de la tradition occidentale au même titre que le judaïsme et le christianisme. Et il a le pouvoir de se guérir lui-même, comme en témoigne l’Algérie.’’

L’importance de Tibhirine dans l’histoire algérienne tourne principalement autour des événements des années 1990 pendant la guerre civile algérienne, marquée par la violence et les troubles politiques. Voici quelques points clés concernant son importance :

Symbole du dialogue interreligieux : Les moines de Tibhirine, en particulier ceux de l’abbaye de Notre-Dame de l’Atlas, étaient connus pour leur engagement au service de la communauté musulmane locale. Leur présence et leurs actions symbolisaient le dialogue interreligieux et la coexistence dans un contexte de violence sectaire.

L’issue tragique de la guerre civile : L’enlèvement et le meurtre des sept moines en 1996 ont mis en évidence la brutalité de la guerre civile, qui a opposé le gouvernement algérien à divers groupes islamistes. Leur mort est devenue un exemple poignant de la manière dont le conflit a affecté non seulement les Algériens, mais aussi les ressortissants étrangers et les personnalités religieuses vivant dans le pays.

Attention internationale : L’incident a attiré l’attention du monde entier sur la violence qui se déroulait en Algérie et a contribué à sensibiliser le public aux brutalités de la guerre civile. Il a suscité des discussions sur le rôle de la foi et les responsabilités des communautés religieuses en temps de crise.

Héritage culturel et humanitaire : Les moines ont laissé un héritage important de travail humanitaire et de spiritualité. Leur engagement envers leur foi et leur communauté a laissé un impact durable sur la population locale et les observateurs internationaux.

Monument de la mémoire : Aujourd’hui, les moines sont commémorés comme des martyrs, et leur histoire rappelle le besoin de paix, de compréhension et de réconciliation dans un monde souvent divisé par des différences religieuses et culturelles.

Pour Carl McColman, le livre de Kiser est sans aucun doute une bonne analyse de l’environnement politique de l’histoire des moines en Algérie :

‘’Les moines de Tibhirine de John Kiser est le livre sur lequel se base Des hommes et des dieux. Il s’agit essentiellement d’un compte rendu journalistique de ce qui s’est passé, c’est un bon aperçu à la fois du contexte politique et des circonstances qui ont conduit à la mort des moines.’’

Les événements de Tibhirine continuent de résonner dans les discussions sur la foi, la violence et la recherche de la paix. Leur héritage sert à la fois de rappel tragique de la guerre civile en Algérie et d’appel durable au dialogue et au respect mutuel entre les différentes confessions.

Le livre de John Kiser sur les moines de Tibhirine est important car il présente un récit tragique mais plein d’espoir qui souligne l’importance de la coexistence dans un monde divisé. L’auteur explore la logique derrière l’établissement monastique des moines en Algérie et met en évidence la complexité et la diversité des relations entre chrétiens et musulmans. Cet ouvrage sert de rappel poignant des valeurs humaines partagées au milieu des tensions sociétales.

Dans sa critique du livre de John W. Kiser, le père Brian Vale écrit :

‘’C’est une histoire tragique mais qui offre de l’espoir sur la façon de vivre avec son prochain dans le monde divisé d’aujourd’hui. L’auteur, John W. Kiser, a passé deux ans à faire des recherches et à interviewer les familles et les amis des sept moines trappistes français qui ont été enlevés de leur monastère de Tibhirine, en Algérie, en mars 1996, puis exécutés. L’auteur retrace également l’histoire du monastère des moines et du développement de l’Église en Algérie, ainsi que la tragédie de milliers de morts, dont certaines parmi la petite population chrétienne au milieu des 27 millions de musulmans.’’

Brian Rottkamp a souligné, à juste titre, le fait que Kiser a expliqué avec art que les moines étaient l’espoir d’une vie meilleure pour la population locale et que c’est pourquoi ils sont restés sur place lorsque les dangers étaient élevés pendant la guerre civile et que leurs vies étaient en danger :

‘’La description que fait Kiser de la veille de Noël en 1993 est poignante. Alors que les moines se préparaient pour la messe de minuit, des rebelles islamiques armés sont entrés dans le monastère exigeant de l’argent, des médicaments et les services de Luc, le médecin. Christian a héroïquement rencontré les rebelles à l’extérieur, leur a expliqué la sainteté de la nuit et a réussi à tenir le danger à distance. Mais il était désormais clair que la guerre civile, qui a coûté la vie à 100 000 personnes, avait atteint Tibhirine. L’évêque d’Alger s’est rendu au monastère pour discuter de la situation avec les frères. Christian a permis à chacun d’entre eux de réfléchir à la question de savoir s’il voulait partir. Tous ont décidé de rester : partir serait un cruel abandon des voisins auxquels ils tenaient tant. Comme l’a dit un villageois : « Si vous partez, vous nous volerez votre espoir et nous perdrons le nôtre. » En 1994, la situation s’est aggravée, des chefs religieux, des journalistes et des civils étant assassinés dans tout le pays.’’

Annexe : Document de Sophrone, patriarche de Jérusalem, 638 après J.-C. sur le statut de dhimmî

‘’Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux,

Message des chrétiens au serviteur de Dieu, Omar Ibn al Khattab, Commandeur des Croyants. Lorsque vous êtes venus dans ce pays contre nous, nous avons demandé un sauf-conduit (amân) pour nous-mêmes, pour nos descendants, nos biens et nos frères en religion – et toute notre communauté, et nous nous engageons au pacte (serment) suivant :

– Nous ne construirons pas dans nos villes ou aux alentours de nos villes, des églises, des monastères ou des refuges pour ascètes ; nous ne restaurerons pas non plus, de nuit ou de jour, ces sites qui s’effondreront et qui se situent dans des quartiers musulmans.

– Nous laisserons les portes de nos maisons ouvertes aux passants et aux voyageurs. Nous accueillerons les musulmans qui passeront par nos maisons pendant trois jours.

– Nous n’abriterons pas d’espions dans nos églises ou dans nos habitations, ni ne les cacherons aux musulmans.

– Nous n’enseignerons pas le Coran à nos enfants.

– Nous ne manifesterons pas publiquement notre religion et nous ne ferons pas de propagande pour notre religion (prosélytisme) et nous n’empêcherons aucun de nos concitoyens de se convertir à l’islam, si tel est leur souhait.

– Nous témoignerons tout le respect aux musulmans et nous leur offrirons notre siège s’ils le souhaitent.

– Nous n’essaierons pas d’imiter les musulmans : vêtements, casquettes, turbans ou coiffure.

– Nous n’adopterons pas leur style d’écriture et nous ne prêterons pas leurs noms.

– Nous ne monterons pas de juments ou de chevaux.

– Nous ne porterons pas d’épée et ne posséderons pas d’armes.

– Nous n’utiliserons pas de lettres arabes pour nos sceaux.

– Nous ne vendrons pas de boissons alcoolisées.

– Nous inclinerons la tête devant les musulmans.

– Nous porterons toujours les mêmes vêtements et de la même manière en tous lieux, et notre ceinture sera maintenue par un cordon.

– Nous n’élèverons pas la voix lorsque nous accompagnerons nos morts, et nous ne prierons pas à haute voix dans les lieux fréquentés par les musulmans ou dans les lieux publics, et nous n’enterrerons pas nos morts près des cimetières musulmans.

– Nous ne prendrons pas d’esclaves qui étaient avec les musulmans.

– Nous ne placerons pas la croix et nos livres sur les chemins empruntés par les musulmans.

– Nos maisons ne doivent pas surplomber les maisons musulmanes.

Ces conditions ont été signées par nous et nos frères en religion pour obtenir la paix. En cas de non-respect de l’une de ces clauses, nous ne serons pas traités comme les Gens du Livre (dhimmîs) et nous mériterons le châtiment infligé à toute la population. Sophrone, patriarche de Jérusalem, 638 après J.-C.’’

Source : Sfeir, Antoine. (2007 (2012)). Brève histoire de l’islam à l’usage de tous. Paris : Bayard. Extrait du fichier:///C:/Users/hp/Downloads/le-pacte-dumar%20(1).pdf

