Analyse – Le Liban et l’ère des grandes transformations

Par Ornella Sukkar*

Alors que des bouleversements géopolitiques majeurs se profilent à l’horizon au Moyen-Orient, le Liban demeure sous le poids d’innombrables défis politiques et économiques. Dans ce contexte, les initiatives menées par le président libanais Joseph Aoun remettent en question l’avenir du pays et son rôle régional, notamment face aux évolutions imprévisibles qui secouent la région.

Plusieurs interrogations s’imposent : quelles opportunités et défis se dressent devant le Liban dans ce nouvel ordre en gestation ? Comment le président Aoun peut-il naviguer entre les développements en Syrie, en Iran et au sein du Hezbollah ? Enfin, quelles sont les perspectives d’avenir du Liban alors que les tensions avec Israël ne cessent de s’amplifier ?

Le Liban entre espoir et défis Les transformations géopolitiques au Moyen-Orient s’accélèrent, avec la chute imminente du régime de Bachar al-Assad en Syrie, la disparition du leader du Hezbollah Hassan Nasrallah et l’expansion continue de l’influence israélienne dans la région.

Ces bouleversements constituent certes des menaces pour le Liban, mais ils offrent aussi de nouvelles opportunités qui pourraient renforcer sa position sur l’échiquier régional. Toutefois, ces dynamiques surviennent dans un contexte intérieur marqué par des crises profondes, allant de l’effondrement économique à un vide politique persistant. Face à cette complexité, le président Joseph Aoun se trouve au cœur des décisions susceptibles de redéfinir le cap du pays. Opportunités et défis sous la présidence de Joseph Aoun Malgré la situation intérieure alarmante, le président Joseph Aoun cherche à stabiliser le Liban sur les plans politique et économique. Ses initiatives visent notamment à rétablir les relations avec les pays du Golfe, en particulier l’Arabie saoudite, qui a historiquement joué un rôle clé dans le soutien financier du Liban. Toutefois, les obstacles restent nombreux, allant des tensions avec les forces politiques locales aux ingérences étrangères qui entravent toute reprise durable.

Paradoxalement, certaines mutations régionales pourraient offrir des opportunités inespérées. L’effondrement du régime syrien et de ses structures de pouvoir pourrait permettre une recomposition politique au Liban, d’autant plus que Damas a longtemps soutenu des factions influentes, dont le Hezbollah. La disparition de ce soutien extérieur pourrait conférer au Liban une marge de manœuvre accrue, à condition qu’un équilibre interne garantisse sa souveraineté.

+ Menaces et conséquences : l’avenir de la résistance dans le Sud-Liban +

L’une des menaces les plus pressantes reste la persistance des tensions avec Israël, notamment autour des points litigieux au sud du Liban, où l’État hébreu refuse toujours de se retirer de certaines zones stratégiques. Cette occupation continue constitue une source d’instabilité permanente pour le Liban, d’autant plus que l’expansion israélienne dans la région se poursuit à un rythme soutenu. D’un autre côté, le Hezbollah demeure un acteur central de la scène libanaise, bénéficiant d’un large soutien populaire et d’une influence médiatique considérable. Son rôle dans la défense du Liban face aux menaces israéliennes est indéniable, mais son positionnement l’expose aussi à des pressions internationales accrues, notamment de la part des pays occidentaux qui le considèrent comme une « organisation terroriste ».

Le soutien populaire dont jouit le Hezbollah, notamment en raison de son opposition farouche à Israël et à l’Occident, pourrait néanmoins s’éroder si la crise économique s’aggrave davantage ou si la présence du mouvement devenait un fardeau politique insurmontable pour le Liban sur la scène internationale.

+ Le rôle de l’Iran et l’avenir de la normalisation régionale +

Le rôle de l’Iran dans l’équation libanaise reste incontournable. Téhéran demeure le principal allié stratégique du Hezbollah, consolidant ainsi son influence au Liban. Toutefois, avec les changements attendus en Syrie, l’Iran devra adapter sa politique régionale pour maintenir son influence. Dans le même temps, la dynamique de normalisation entre certains pays arabes et Israël, amorcée par les Accords d’Abraham, pourrait rebattre les cartes au Moyen-Orient.

Ce rapprochement progressif pourrait contraindre le Liban à faire des choix stratégiques difficiles : préserver ses alliances traditionnelles avec l’Iran et le Hezbollah ou bien s’ouvrir à de nouvelles perspectives diplomatiques avec les États arabes et le Golfe, qui pourraient, à terme, se rapprocher davantage d’Israël.

Le gouvernement libanais devra donc naviguer avec prudence entre ces intérêts contradictoires afin d’éviter un isolement diplomatique et de garantir un équilibre durable dans ses relations extérieures. Scénarios futurs : crise prolongée ou opportunité historique ?

Au regard de ces bouleversements régionaux et internes, plusieurs scénarios se dessinent pour l’avenir du Liban :

– Scénario 1 : Un équilibre politique et une stabilité relative.

Dans cette hypothèse, le président Aoun parvient à instaurer un consensus national, mettant fin à la vacance du pouvoir et formant un gouvernement d’union. Cette stabilité permettrait d’engager des négociations sur les différends frontaliers avec Israël et d’obtenir un soutien financier des pays du Golfe.

– Scénario 2 : Isolement et escalade des tensions avec Israël.

Si les tensions internes et externes s’aggravent, le Liban pourrait se retrouver davantage isolé, notamment en raison du poids croissant de l’Iran et du Hezbollah dans ses affaires politiques. Une telle situation risquerait d’entraîner des confrontations militaires avec Israël, exacerbant les difficultés économiques et diplomatiques du pays.

– Scénario 3 : Reconfiguration régionale et repositionnement stratégique.

Un effondrement définitif du régime syrien et la disparition de Hassan Nasrallah pourraient remodeler profondément le paysage politique au Liban. Le pays pourrait alors réévaluer son alliance avec l’Iran et le Hezbollah pour privilégier une ouverture vers les États arabes modérés. Une telle évolution s’inscrirait dans le contexte de la normalisation arabe avec Israël, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives diplomatiques et économiques.

Conclusion :

le Liban à la croisée des chemins Le Liban est aujourd’hui à un tournant décisif de son histoire. Ses défis, tant internes qu’externes, sont considérables, et les choix politiques du président Joseph Aoun, en concertation avec les autres forces du pays, seront déterminants pour son avenir.

Le pays doit impérativement restaurer sa stabilité politique et affirmer sa souveraineté tout en exploitant les opportunités régionales qui pourraient émerger. Toutefois, il lui faudra manœuvrer avec prudence afin d’éviter les écueils liés aux tensions persistantes et de garantir une place forte dans l’ordre géopolitique à venir.

Article19.ma