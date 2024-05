Capital market – Le Maroc affirme sa suppression de la « liste de surveillance financière »

Exploit. L’agence de notation américaine Moody’s a annoncé la décision prise vendredi par le Groupe d’action financière de retirer le Maroc de sa « liste grise » de pays soumis à une surveillance particulière améliorera la position du Maroc dans les négociations avec les institutions financières internationales, selon Reuters.

Ce groupe de travail est un organisme intergouvernemental de surveillance de la criminalité financière qui soutient la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en établissant des normes mondiales et en vérifiant si les pays les respectent.

+ Renforcer la confiance des investisseurs étrangers +

Le mois dernier, un responsable de la banque centrale marocaine a déclaré que le fait de laisser la « liste grise » des pays soumis à une surveillance particulière pour mettre en œuvre ces normes favoriserait les efforts de Rabat pour retrouver une note d’investissement plus élevée.

Le Maroc a annoncé son intention d’émettre une obligation libellée en dollars et a mandaté BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank et JPMorgan comme co-chefs de file et co-teneurs de livres pour organiser des réunions avec les investisseurs, selon un document consulté par Reuters.

La décision du groupe de travail « aura un impact positif sur les notations souveraines et des banques locales en plus d’améliorer l’image du Maroc et sa position dans les négociations avec les institutions financières internationales ainsi que de renforcer la confiance des investisseurs étrangers », a indiqué le cabinet du chef du gouvernement dans un communiqué.

Article19.ma