Investissement – Iozera et le Maroc collaborent pour établir un hub d’IA révolutionnaire

La startup technologique de premier plan Iozera s’est associée au gouvernement du Maroc, et ont signé un Mémorandum d’Entente (MOU) pour établir un centre de données de pointe de 386 MW et un Hub d’IA à Tétouan, au Maroc, dans le but de démocratiser l’accès aux ressources de calcul avancé en IA.

Selon prnewswire.com, ce partenariat stratégique vise à améliorer la disponibilité du traitement basé sur GPU pour les chercheurs, les startups et les entreprises non seulement aux États-Unis et au Maroc, mais également à l’échelle mondiale.

En facilitant l’accès à ces ressources, l’initiative favorisera l’innovation et propulsera l’industrie vers l’avant. L’un des points forts clés de cette collaboration est son engagement envers la durabilité.

L’installation exploitera les abondantes ressources d’énergie renouvelable du Maroc, permettant au centre de données et à l’Hub d’IA de fonctionner avec une énergie propre et verte. Cela est conforme aux objectifs ambitieux d’énergie renouvelable du Maroc et met en valeur son dévouement envers un avenir durable.

+ Une nouvelle norme pour l’innovation en IA +

La cérémonie de signature du MOU, prévue pour le 8 mai 2024 à Austin, Texas, réunira des invités de marque du Maroc et des communautés technologiques internationales. Les participants incluront des hauts fonctionnaires tels que Son Excellence M. Mohcine Jazouli et Mme. Ghita Mezzour, ainsi que des représentants du gouvernement marocain et de Pegatron de Taïwan.

Pour célébrer cet événement historique, une soirée de mixage en IA et un événement de réseautage auront lieu après la cérémonie de signature. Les participants auront l’occasion d’échanger avec des experts de l’industrie, dont James Shue, CTO de Pegatron, et les co-fondateurs d’Iozera, tout en savourant de délicieuses spécialités marocaines.

L’établissement du Centre de données Iozera 386 MW et de l’Hub d’IA au parc Eureka de Tétouan marquera une étape significative dans le paysage mondial de l’IA. Avec des installations de pointe et un accent sur l’énergie renouvelable, ce projet innovant attirera non seulement les principales entreprises technologiques et les chercheurs, mais créera également des opportunités d’emploi et favorisera une culture technophile.

La construction devrait commencer à la fin de 2024, et le Centre de données et l’Hub d’IA devraient être opérationnels d’ici mi-2026, juste à temps pour accueillir des clients et des visiteurs pour la Coupe du Monde 2030 au Maroc. Cette initiative ambitieuse établit une nouvelle norme pour l’innovation en IA et ouvre la voie à un avenir durable et prospère.

Article19.ma