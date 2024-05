Vidéo – Voilà tout ce qu’il faut savoir sur les Journées Portes Ouvertes de la DGSN à Agadir

Sous le slogan « Sécurité Nationale : Citoyenneté, Responsabilité et Solidarité », la Direction Générale de la Sécurité Nationale organise cette année la cinquième édition des Journées Portes Ouvertes, du 17 au 21 mai, dans l’espace d’exposition de la Route Nationale. à Agadir.

La Direction Générale a tenu à ce que l’ouverture officielle de cette manifestation coïncide avec la commémoration du 68ème anniversaire de la fondation de la Sécurité Nationale, une occasion qui a été marquée par la tenue d’une cérémonie officielle dans l’espace préparé pour les Journées Portes Ouvertes. manifestation dans la ville d’Agadir, à laquelle ont participé de hautes personnalités civiles, militaires, économiques et médiatiques marocaines, ainsi que des délégations représentant les services de sécurité intérieure d’un groupe de pays frères et des représentants d’organisations internationales concernées par la sécurité internationale. coopération.

A cette occasion, la DGSN a accueilli, lors des célébrations annuelles de son anniversaire de fondation, Son Excellence le Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Dr. Muhammad bin Ali Kuman, Son Excellence le Président de l’Organisation internationale de police criminelle. Interpol, Dr Ahmed Naser Al-Raisi, et Son Excellence le président de l’Université arabe Naif des sciences de sécurité, Dr Abdul Majeed bin God Al-Bunyan, et le secrétaire du Conseil suprême de l’université, Dr Khaled bin Abdulaziz Alharfash.

Elle a également eu l’honneur de participer à ces célébrations en présence de M. Francisco Pardo Piqueras, directeur général de la police nationale espagnole, de M. Eugenio Pereiro Blanco, commissaire général à l’information du Royaume d’Espagne, et de Mme Sophie Hatt. , directeur de la coopération internationale en matière de sécurité au ministère français de l’Intérieur.

Un groupe de représentants des commandants de la police et des renseignements des pays frères et amis ont également participé à ces célébrations, en tant qu’invités de la Direction générale de la sécurité nationale, notamment le lieutenant-général Muhammad bin Saad Al-Suhaimi, directeur des patrouilles de la sécurité publique, le lieutenant-général Nasser bin Ali Al-Saikhan, chef adjoint de la sécurité de l’État du Royaume d’Arabie saoudite, et le lieutenant-général Ahmed Al Muhairi, directeur des opérations centrales de la police d’Abou Dhabi aux Émirats arabes unis.

Cette cérémonie s’est distinguée par un programme diversifié, qui a débuté par l’accueil des invités les plus hauts placés du chef de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et la surveillance du territoire national par le détachement honoraire de la Sûreté Nationale, avant que les participants ne se déplacent. pour faire une visite de l’espace des Journées Portes Ouvertes, suivie de représentations honorifiques présentées par les équipes de cavalerie de la police et les équipes de chiens dressés par la police, puis la grande participation s’est déplacée vers la plate-forme officielle, qui a reçu cette année environ 500 invités de divers secteurs gouvernementaux, les autorités judiciaires et militaires, le secteur privé, ainsi que les représentants de la société civile et des médias, qui ont répondu présents à l’invitation de la Direction Générale de la Sûreté Nationale pour cette vaste cérémonie annuelle.

Cette cérémonie a débuté par un grand défilé de diverses équipes et unités de police de diverses spécialités, mené par les porte-drapeaux, le peloton du régiment de brigade et les policiers de l’Institut Royal de Police, suivi par les pelotons des forces spéciales affiliées à la Sûreté Nationale et à la Nationale. La Surveillance Territoriale, l’Autorité Urbaine, les Brigades de Circulation et de Circulation et la Brigade Anti-Gang, où étaient exposés divers véhicules de police, des mécanismes d’intervention, de protection et d’opérations spéciales, notamment ceux spécialisés dans le démantèlement d’explosifs, des centres de commandement mobiles, des véhicules anti-émeutes. , véhicules d’intervention, gardes et patrouilles de police.

Cette cérémonie a été marquée par la présentation pour la première fois du modèle marocain de la patrouille intelligente « Gayat », qui est une voiture de patrouille intelligente, dont une version est actuellement en test par la Direction Générale de la Sûreté Nationale, et la possibilité de son intégration dans le système des opérations de sécurité est à l’étude, dans le cadre d’un accord de partenariat réunissant la sécurité nationale marocaine et la police d’Abou Dhabi dans les Émirats arabes frères.

La patrouille « Gayat » est considérée comme l’une des patrouilles les plus importantes travaillant dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre la criminalité, et a été fabriquée spécifiquement pour la police. Ce véhicule était soutenu par des systèmes d’intelligence artificielle et une intégration complète avec les salles de commandement et de coordination sur le terrain. unités de police mobiles. Il se distingue par son design distinctif en plus de la solidité de sa structure, ainsi que de toutes les caméras et systèmes de surveillance à l’intérieur du véhicule.

Cette voiture a une formidable capacité à lire les empreintes digitales du visage et à reconnaître les véhicules recherchés, en plus de disposer d’un système supérieur de communication et de diffusion directe avec la salle des opérations de commandement. Cette patrouille est également unique en ce qu’elle affiche plusieurs systèmes de sécurité intelligents sur dix écrans. qui éclairent en même temps sa cabine intérieure. Cette patrouille de sécurité avancée peut également effectuer certaines opérations de circulation, telles que l’émission d’infractions au code de la route et la planification d’accidents de la route.

La cérémonie comprenait également la projection d’un ensemble de films institutionnels produits par la Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui comprenaient un bref aperçu de l’histoire de la Direction Générale de la Sûreté Nationale depuis sa création le 16 mai 1956 jusqu’à nos jours, comme ainsi que la projection d’un film documentaire sur l’effort public déployé par les forces publiques lors du désastre du séisme d’Al Haouz et d’un film sur un exercice de simulation pour l’intervention des équipes des Forces Spéciales de la Sûreté Nationale et de la Direction Générale de la Surveillance Nationale du Territoire. afin de démanteler une cellule terroriste qui s’apprêtait à commettre un attentat à l’aide d’un engin explosif, et une cassette présentant le modèle marocain dans la gestion des grandes manifestations, et une autre qui comprend la présentation officielle de la plateforme numérique « Ibalagh », dédiée à signaler les contenus numériques illégaux sur Internet.

+ Les tremblements de terre d’Agadir et d’Al Haouz…des catastrophes naturelles qui consolident le modèle de solidarité humaine marocaine +

Dans cette vidéo, la Direction Générale de la Sûreté Nationale vous fait voyager dans le temps, en commençant par le tremblement de terre dévastateur qui a frappé la ville d’Agadir en 1960, et les opérations de construction au cours desquelles les efforts des citoyens et des forces publiques marocains se sont intensifiés pour créer un miracle et ressusciter Agadir, la capitale du Souss, des décombres, en passant par le tremblement de terre d’Al Haouz qui a frappé les régions du Haut Atlas en 2023, et a représenté une opportunité de confirmer un modèle marocain unique de solidarité et de solidarité, au cours de laquelle les forces publiques et militaires se sont mobilisées aux côtés des citoyens et des acteurs communautaires nationaux pour secourir les victimes et rétablir progressivement le cours normal de la vie.

+ Un exercice de simulation pour démanteler une cellule terroriste +

En sept minutes, les Forces Spéciales de la Direction Générale de la Surveillance Nationale du Territoire et la Brigade Centrale d’Interventions de la Direction Générale de la Sûreté Nationale vous informeront des mécanismes de lutte contre le terrorisme à travers un exercice de simulation conjoint, au cours duquel des unités d’élite effectuent simultanément une opération qualitative visant à démanteler une cellule terroriste et à interrompre la détonation d’un engin explosif dans deux lieux différents, appuyée lors de cet exercice par des équipes spécialisées et hautement équipées appartenant à la Police Scientifique et Technique et aux équipes de la Police Sinotechnique.

+ Plateforme de signalement. La lutte contre les contenus numériques illégaux est une responsabilité partagée +

A l’occasion du 68ème anniversaire de sa fondation, la Direction Générale de la Sûreté Nationale lance la plateforme numérique « Ibaleg », qui est une plateforme interactive qui permet aux utilisateurs de l’espace numérique de signaler, en temps réel, tout contenu partagé sur Internet. et les réseaux sociaux qui incluent l’incitation à commettre des cybercrimes, des attaques physiques ou terroristes, dans un cadre qui protège les données personnelles du lanceur d’alerte et maintient leur confidentialité.

1 – Le modèle marocain dans la gestion des grandes manifestations

La police marocaine reste muette sur un modèle distinct et unique dans l’organisation des différents grands événements sportifs, économiques et politiques accueillis par le Royaume du Maroc, un modèle dont cette vidéo passe en revue les composantes, qui allie le professionnalisme des équipes et unités de sécurité nationale dans la mise en œuvre de la sécurité. et protocoles de commande, ainsi que les progrès et développements dans le domaine des équipements et l’utilisation des dernières techniques et technologies lors de la gestion des grands travaux réglementaires.

En plus de ces performances audiovisuelles, la cérémonie comprenait des performances en direct présentées par diverses unités et équipes de police, notamment une performance de l’orchestre sportif, qui présentait une image reflétant l’état de préparation physique et mentale des employés de la police, des démonstrations de porteurs d’armes accompagnés de un groupe musical, une démonstration du groupe de motards et une simulation de l’utilisation d’armes alternatives.

Cette année, la Direction générale de la sécurité nationale introduit l’arme alternative « Taser », qui est un pistolet électrique paralysant, utilisé pour immobiliser les personnes si elles sont impulsives ou refusent d’obtempérer aux policiers, tout en préservant leur sécurité physique et en protégeant les policiers. contre toute attaque physique. Il s’agit d’une arme alternative qui s’ajoute à l’arme « BOLAWRAP », actuellement utilisée par les patrouilles de police dans tout le pays.

Cette cérémonie s’est poursuivie par la remise de 23 policiers actifs et retraités, à qui la Noble Majesté, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, a remis de hautes médailles royales, dont quatre récipiendaires de l’Ordre National du Mérite, classe excellente, sept récipiendaires de l’Ordre National du Mérite, classe excellente, Ordre National du Mérite, première classe, et 12 récipiendaires de l’Ordre National du Mérite, du deuxième degré, avant que la cérémonie ne se termine par une exposition à laquelle ont participé 450 petits drones, ils ont réalisé des peintures incarnant les symboles du Royaume, et ont accueilli les participants et leur a souhaité une visite réussie à la manifestation des Journées Portes Ouvertes.

2. 17 mai 2024 : Les portes de la Sûreté Nationale sont ouvertes au public :

A partir du 17 mai, l’espace des Journées Portes Ouvertes de la Sécurité Nationale sera ouvert gratuitement au public pendant une durée de cinq jours, de dix heures du matin jusqu’à onze heures du soir, afin que les habitants de la ville d’Agadir, du Souss -La destination Massa et le reste des régions du sud du Royaume pourront le voir. Nous examinerons de près de nombreuses explications théoriques et pratiques et des présentations professionnelles en direct, soulignant les progrès et le haut niveau professionnel atteint par les services de sécurité nationale, dans le dans le cadre du développement de son système de services publics destinés à tous les citoyens, résidents, étrangers et visiteurs.

Cette année, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a choisi le slogan « Sécurité Nationale : Citoyenneté, Responsabilité et Solidarité » comme expression de la conscience et de la fierté de la grande solidarité humaine et de l’esprit de responsabilité et d’altruisme qui ont accompagné la gestion du séisme d’Al Haouz. catastrophe qui a frappé la région au cours du mois de septembre de l’année 2023 et a constitué l’occasion de souligner le sens profondément enraciné de la responsabilité et de la solidarité humaine qui sont au sein de la doctrine du travail des forces publiques dans leurs différentes catégories, qui est la globalité sens national et humanitaire auquel toutes les catégories de citoyens se sont également spontanément associées dans toutes les régions et régions du Royaume.

L’édition de cette année des Journées Portes Ouvertes de la Sécurité Nationale vise à continuer d’élever la qualité de cet événement de communication, devenu un exercice annuel auquel tous les services de police se préparent sérieusement, en construisant un espace d’exposition intégré, gratuit et ouvert au public, qui présente un aperçu complet des différents métiers et spécialisations de la police dans un format qui combine le plaisir de l’apprentissage, le divertissement et la communication entre les agents de police féminins et masculins et les citoyens de différents groupes d’âge.

A l’image des quatre précédentes sessions dans les villes de Casablanca, Marrakech, Tanger et Fès, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a préparé cette année, sur une superficie dépassant les six hectares, divers espaces d’exposition, constitués d’un espace couvert qui comprend plus de 36 galeries. , affichant, selon une division thématique précise, une synthèse des métiers et spécialisations de la police en se concentrant sur celles qui attirent les citoyens, comme la police scientifique et technique et l’utilisation de la technologie moderne et des systèmes d’intelligence artificielle dans le travail policier.

3 – La Police Scientifique et Technique… principale invitée d’honneur des Journées Portes Ouvertes

Cette année, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a alloué, dans le cadre des Journées Portes Ouvertes, un couloir central intégré, qui comprend une vision complète du système de police scientifique et technique affilié à la Direction Générale de la Sûreté Nationale, depuis l’intervention pour faire face au lieu du crime, en passant par des couloirs qui comprennent des explications détaillées soutenues par des simulations en direct du travail des services de laboratoire de la Police Nationale Scientifique et Technique, tels que les tests toxicologiques, le traitement des empreintes digitales, l’expertise génétique et l’analyse et l’exploitation des traces numériques.

Cet espace reflète le développement atteint par la Police Scientifique et Technique de la Sûreté Nationale, titulaire du certificat de qualité ISO 17025 depuis 2017 pour toutes ses activités dans le domaine de l’expertise scientifique et technique. Cet espace est divisé en une aile centrale avec un pôle scientifique et technique. couloir technique de police au milieu et un couloir de simulation de scène de crime, qui permet de définir… Les visiteurs sont initiés aux techniques, aux contrôles et à l’éthique du traitement des scènes de crime, à travers des expositions qui mettent en valeur l’utilisation de moyens techniques modernes pour extraire des preuves. et scientifiques et les préserver conformément à des contrôles professionnels stricts qui tiennent compte des normes internationales applicables.

4 – La scène du crime est entourée de couloirs thématiques qui introduisent diverses spécialisations policières scientifiques et techniques, et nous mentionnons ici spécifiquement :

– Atelier de reconnaissance des empreintes digitales latentes des mains : les visiteurs sont amenés à explorer les secrets du traitement des empreintes digitales latentes des mains et leurs utilisations pour identifier les personnes rapidement, avec précision et en toute sécurité, en les faisant correspondre à la base de données démographiques dont dispose et est prise en compte le Département de la sécurité nationale. le plus grand et le plus complet au Maroc.

– Galerie d’images approximatives : à travers elle, un groupe d’artistes de gros plan travaillant dans la sécurité nationale, diplômés des instituts des beaux-arts, donnent un aperçu des techniques de dessin d’images approximatives de personnes, sur la base de données de définition théoriques et de descriptions générales. , en utilisant les dernières techniques de traitement et de traitement des dessins.

– Galerie de Diagnostic Automatique : A travers cet espace, les visiteurs des Journées Portes Ouvertes découvrent les usages du système d’identification électronique AFIS dont dispose la Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui est un système d’information très avancé qui traite les données biométriques et les utilise pour identifier les personnes utilisant les empreintes digitales et les traits du visage.

– Galerie de biologie : Cette galerie présente des technologies avancées qui permettent aux services de sécurité nationale d’extraire l’ADN et de diagnostiquer les empreintes génétiques en 90 minutes, ce qui correspond à la norme internationale adoptée dans ce domaine.

– Galerie de l’Autorité d’Expertise en Armes et Munitions : Cette galerie présente les mécanismes permettant de soumettre les armes à feu aux tests balistiques et de les rapprocher de la base de données IBIS, qui comprend toutes les armes à feu et armes de chasse autorisées au niveau national, ainsi que la possibilité d’enregistrement. ces armes dans la base de données d’Interpol sur les armes volées (I-ARMS).

– Galerie des Stupéfiants et Toxicologie : Cette galerie présente les mécanismes de travail des services de police scientifiques et techniques et soumet les échantillons de drogues saisis à des expériences précises qui déterminent d’abord leur nature et les matériaux qui les composent, avec la possibilité de traiter de multiples types. de médicaments naturels et d’extraits chimiques. Cette galerie montre également comment analyser les toxines et déterminer leur nature et leur source.

– Galerie d’analyse de l’archéologie numérique : Cette galerie présente les dernières technologies et solutions d’information dont disposent les services de sécurité nationale, visant à extraire des données numériques des supports de stockage et des équipements d’information et à les exploiter dans la recherche judiciaire.

– Galerie d’expertise sur documents et documents : Elle donne un aperçu des expertises juridiques réalisées sur divers documents administratifs et titres nationaux et étrangers et les enregistre au niveau de la base de données I24/7 d’Interpol.

En plus de cet espace central, les salles d’exposition offrent des explications approfondies sur le processus d’emploi dans les services de sécurité nationale et la gestion de la vie professionnelle des policiers féminins et masculins, en plus de présentations interactives sur les équipes chargées du maintien de l’ordre, de la circulation la police, le Golan, les équipes de cavalerie, les chiens dressés de la police et les groupes d’élite des forces spéciales affiliées à la Direction générale. Pour la sécurité nationale et la surveillance du territoire national, et des espaces d’apprentissage des règles de sécurité routière, des principes des droits de l’homme, de l’éthique policière. , et l’ABC de l’utilisation appropriée des technologies de communication modernes, ainsi qu’une présentation qui relie le passé au présent et nous ramène à l’histoire de la sécurité nationale en tant qu’institution nationale et citoyenneté.

5 – De manière générale, l’espace Journées Portes Ouvertes de la Sécurité Nationale comprend les espaces suivants :

• Espace de groupes d’intervention :

Au sein d’un même espace intégré, la Direction Générale vous propose, à travers cet espace, une expérience unique pour faire connaissance avec les différentes équipes et unités spéciales affiliées au pôle de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et de la Direction Générale de la Surveillance Nationale du Territoire.

La Force Spéciale de la Direction Générale de la Surveillance Territoriale Nationale : Il s’agit d’unités de sécurité d’élite, composées d’une variété d’éléments d’assaut et d’intervention et de tireurs d’élite formés pour faire face à toutes les menaces terroristes et sécuritaires et sécuriser les grandes manifestations. Il s’agit d’équipes dotées des derniers moyens d’intervention et d’armes polyvalentes. Les membres de cette escouade ont participé activement à la plupart des opérations de démantèlement des cellules terroristes et des réseaux du crime organisé au cours des dernières années.

En plus de l’espace réservé aux équipements de travail et d’intervention, la Force Spéciale de Surveillance Territoriale Nationale expose un échantillon des derniers véhicules blindés d’intervention équipés pour effectuer des opérations de sécurité en toutes circonstances, ainsi qu’un espace qui présente certains équipements spéciaux et uniformes utilisés. pour la dissimulation.

Groupes mobiles de maintien de l’ordre : Ce couloir rapproche les citoyens de l’organisation et des tâches de l’escouade de maintien de l’ordre, car ce sont les unités régulières chargées de sécuriser les grandes manifestations et d’intervenir pour imposer l’ordre public, en utilisant dans ces tâches des équipements fonctionnels de protection et d’intervention. , qui allie efficacité pour préserver la sécurité physique des agents de police, assurer la sécurité des citoyens et protéger leur vie.

On a pris soin de meubler cette galerie avec des tableaux représentant des policiers, permettant aux visiteurs, notamment aux enfants, de se prendre en photo.

Equipes de contrôle des explosifs : Cette galerie comprend une exposition de diverses techniques et robots d’intervention pour le démantèlement des explosifs et le traitement des objets suspects détenus par la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Elle permet également aux visiteurs de partager l’expérience d’un groupe de professionnels de la sécurité hautement qualifiés dans le domaine. domaine du démantèlement des explosifs.

Service de lutte contre les menaces liées aux matières nucléaires, biologiques, chimiques et radioactives : Cette galerie vous présente l’arsenal d’équipements et de moyens techniques dont dispose la Direction Générale de la Sûreté Nationale dans le domaine de la surveillance et du traitement des matières radioactives et chimiquement actives.

• Couloir de l’escouade centrale d’intervention BCI

C’est l’une des équipes d’élite affiliées à la Sécurité Nationale, et sa mission est d’intervenir pour neutraliser le danger dans des situations sécuritaires difficiles et des délits graves.

• Galerie de police cénotechnique

Cette galerie est connue sous le nom de Police Sinotechnique, ou chiens dressés pour la police, en particulier les capacités humaines et matérielles et les capacités de terrain dont elle dispose, en affichant les races de chiens dressés d’occasion, ainsi que les soins de santé et la formation qu’ils reçoivent dans diverses spécialités.

Cette galerie met également en valeur certains des chiens dressés qui ont obtenu un résultat technique exceptionnel, ainsi que des uniformes et équipements professionnels pour le dressage et l’intervention, ainsi qu’un modèle de voitures équipées spécialement conçues pour le transport de chiens dressés.

• Salle de la Police Montée :

Cette galerie présente une collection artistique d’uniformes fonctionnels pour les différentes spécialisations de la police à cheval. Ces uniformes varient entre les uniformes honorifiques et ceux destinés aux interventions, ainsi que les uniformes pour les patrouilles de la police à cheval qui se déroulent sur les plages, les zones forestières et touristiques. Cette galerie présente également une collection de récompenses, médailles et coupes remportées par les cavaliers de la Sécurité nationale lors de leur participation à diverses compétitions sportives aux niveaux national et international.

• Corridor d’emploi et de formation :

À travers celui-ci, un groupe de stagiaires de l’Institut Royal de la Police donne un aperçu du contenu de la nouvelle charte de l’emploi de la police, en expliquant les conditions d’entrée dans la Sûreté Nationale et les spécialisations académiques et scientifiques requises, ainsi que les connaissances de base, spécialisées. et des parcours de formation continue que les employés de la police reçoivent au Royal Police Institute et dans ses écoles affiliées dans tout le pays.

Un policier de la République sœur de Djibouti, qui suit sa formation au Royaume du Maroc dans le cadre des relations de coopération sécuritaire Sud-Sud, participera également à cette galerie.

• Escadre de lutte contre la cybercriminalité:

Il passe en revue l’aspect sensibilisation et les meilleures pratiques pour protéger les jeunes et les citoyens contre les dangers d’une mauvaise utilisation d’Internet. Il présente également la nouvelle plateforme d’information « Ibalagh », qui a été développée cette année par des experts et ingénieurs de la sécurité nationale et nationale. surveillance du territoire, et qui vise à impliquer les citoyens dans la réalisation de la sécurité numérique et dans la lutte contre les menaces émergentes, en signalant en toute sécurité tout contenu violent qui le vise personnellement ou menace autrui dans l’espace numérique.

• Le couloir privé des salles de direction et de coordination dans leur nouvel aspect :

Ce sont des halls intégrés connectés aux bases de données de sécurité, qui gèrent les interventions sur le terrain à travers des patrouilles de secours, surveillent les caméras urbaines et répondent immédiatement aux appels des citoyens via la ligne téléphonique gratuite (19). Ces halls ont permis de réduire la durée des interventions. intervention sur le terrain dans les 3 minutes suivant l’arrivée. En appelant les citoyens.

• Hall de l’Identité Numérique :

Ce couloir rapproche les visiteurs du système d’identité numérique développé par les experts de la Direction générale de la sécurité nationale, basé sur les capacités technologiques offertes par la deuxième génération de la carte d’identité nationale électronique, qui est liée à une plateforme tierce de confiance pour la vérification d’identité, qui permet aux citoyens de bénéficier d’un ensemble de services publics et privés à distance après et sans avoir à se déplacer, cet espace propose également, pour la première fois, le service de demande automatique de fiche de casier judiciaire.

• Espace de la Fondation Mohammed VI pour les Œuvres Sociales :

Cet espace présente un guide intégré des services sociaux fournis par cette institution au profit des employés de la police et des membres de leurs familles. Il lance également pour la première fois le nouveau portail électronique dédié à communiquer avec les bénéficiaires de ses services et à les tenir informés. les derniers développements en matière de travail social policier. Parmi les développements présentés pour la première fois figure également un projet de village touristique intégré au profit des employés de la police dans la ville touristique de Martil, au nord du Maroc, dont la construction débutera dans un avenir proche.

• La galerie de la Société Fraternelle de Coopération Mutuelle et de l’Orphelinat des Agents de la Sûreté Nationale :

Il s’agit de la première coopérative sanitaire et sociale au Maroc. Elle a été créée le 29 décembre 1919 et achèvera fin décembre 2024, 105 années de service au sein de la famille de la Sûreté Nationale.

L’association fraternelle gère la protection sociale et les soins de santé des personnels de sécurité et de leurs ayants droit, et contribue à assurer la sécurité financière des patients parmi eux, en plus de renforcer la solidarité sociale entre toutes les catégories de personnels de sécurité, qu’ils soient en exercice ou à la retraite.

• Couloir des frontières intelligentes:

Cette galerie présente une simulation pratique des dernières technologies et solutions intelligentes utilisées par la police des frontières marocaine pour assurer la fluidité des voyageurs et leur passage fluide et sûr à travers les ports frontaliers nationaux, à travers le nouveau poste de passage intégré au système de gestion des ports frontaliers. (SGPF).

• Galerie de la nouvelle génération de documents de séjour :

Un pavillon spécial pour la nouvelle génération de documents électroniques de séjour accordés par la Direction Générale de la Sûreté Nationale aux étrangers souhaitant résider au Royaume du Maroc, apporte des explications et des éclaircissements à ses visiteurs, citoyens étrangers et touristes, sur la procédure à suivre pour réaliser cette identification. document.

• Corridor des technologies de communication modernes :

Galerie d’applications de sécurité basées sur la technologie de l’intelligence artificielle : Cette galerie présente un groupe d’applications développées par des experts en sécurité nationale, qui intègrent les technologies de l’intelligence artificielle dans le travail de la police, y compris l’application du traitement automatisé des données de circulation, qui permet la lecture automatique des plaques d’immatriculation et en les associant à la base de données dont disposent les services de sécurité nationale, ainsi qu’à une application permettant de suivre la localisation géographique des patrouilles de police et d’exploiter le système de positionnement global pour suivre les interventions de sécurité sur la voie publique.

Cet espace présente également une application d’information qui exploite la technologie de l’intelligence artificielle pour traiter les images de personnes, en intégrant des techniques d’intelligence artificielle pour identifier les personnes (reconnaissance faciale) et en reliant leurs images à une base de données démographiques.

L’espace présente une autre application qui lui permet d’accompagner la gestion des grandes affaires réglementaires et des matchs sportifs, en analysant les données de sécurité, en aidant à la décision et en s’occupant de la gestion des opérations de sécurité sur le terrain.

Galerie des systèmes de communication : qui affiche pour la première fois les composants du système National Wireless Security Communications Network (Réseau national TETRA), qui est un réseau indépendant qui permet aux services de sécurité de communiquer entre eux sur un réseau de communications privé et est capable de transmettre tous types de données avec un débit élevé (Haut Débit), ce qui permet de lier les intérêts de sécurité nationale au niveau national et de faciliter les communications sans fil, le transfert et le partage de données entre eux.

• Couloir des droits de l’homme

Il s’inscrit dans le cadre des activités programmées pour mettre en œuvre l’accord de partenariat signé entre la Direction générale de la sûreté nationale et le Conseil national des droits de l’homme, en date du 14 septembre 2022, qui vise à promouvoir les droits de l’homme dans le domaine policier.

Il s’agit d’un partenariat qui comprend un programme de formation intégré au profit des agents de police dans le domaine du maintien des garanties et des droits accordés aux personnes placées sous mesures théoriques de garde à vue et aux mineurs gardés sous surveillance. Ce programme a bénéficié à des dizaines de policiers féminins et masculins. salariés chargés de traiter directement avec les personnes arrêtées, dont plus de 36. Les formateurs sont qualifiés dans les domaines de la connaissance des références législatives et normatives stipulées dans les instruments internationaux pertinents, la Constitution du Royaume du Maroc et la législation nationale, notamment la Code de procédure pénale.

• Couloir de protection juridique des femmes et des enfants :

Il passe en revue la plateforme numérique « Mon enfant disparaît », développée par des experts de la police pour rechercher les enfants portés disparus en exploitant les sites de médias sociaux.

• Couloir de l’Inspection Générale des Services de Sécurité :

Il passe en revue les mécanismes de traitement des plaintes des citoyens contre les employés de la police, ainsi que l’éthique des métiers de la sécurité.

En plus des galeries thématiques, l’espace des Journées Portes Ouvertes comprend des espaces réservés aux présentations professionnelles qui seront présentées tout au long des jours de manifestation par l’escouade des forces spéciales et les équipes de cavalerie de la sécurité nationale, ainsi que des expositions réalisées par des équipes de chiens policiers entraînés, qui visent à mettre en évidence la préparation et le professionnalisme dans la gestion de toutes les menaces à la sécurité, ainsi que la capacité d’utiliser les dernières techniques et technologies dans le travail de la police sur le terrain.

Cette année, la Direction Générale a également souhaité préparer un espace de divertissement spécial pour les enfants, doté d’un ensemble de moyens alliant divertissement et apprentissage en adoptant un ensemble d’activités sur les technologies de réalité virtuelle augmentée, ainsi que d’autres activités de divertissement ciblées. (Source: Service de Communication de la DGSN)

Article19.ma