Maroc / Espagne – Un tunnel de 7 milliards d’euros pourrait relier l’Europe à l’Afrique d’ici 2030

Prospective. Un tunnel sous-marin, d’un budget de 7 milliards d’euros, pourrait relier l’Espagne au Maroc d’ici la fin de la décennie, à temps pour la Coupe du monde 2030.

Cette semaine, la Société nationale marocaine d’études des détroits (SNED) a indiqué que des travaux étaient en cours pour explorer le financement et les éléments stratégiques du projet, a rapporté le journal britannique the telegraph.co.uk.

En mars, le ministre marocain de l’eau et de l’équipement, Nizar Baraka, a rencontré le ministre espagnol des transports, Oscar Puente, pour évoquer le sujet.

La section sous-marine du tunnel s’étendrait sur 28 km. à une profondeur maximale de 475 m, reliant Punta Paloma, à l’ouest de Tarifa, à Malabata, dans le nord du Maroc, juste à l’est de Tanger. On ne sait pas combien coûterait la construction de deux tunnels (plus un troisième tunnel de service), même si certaines estimations évaluent le projet à 8 milliards d’euros.

+ Plus 12,8 millions de passagers par an +

La Société espagnole d’études sur les communications fixes à travers le détroit de Gibraltar (SECEGSA) a prédit que le tunnel, qui relierait les réseaux ferroviaires de l’Espagne et du Maroc, pourrait transporter 12,8 millions de passagers par an.

Il s’agirait également d’un important passage commercial, avec le potentiel de transporter 13 millions de tonnes de marchandises entre l’Afrique et l’Europe, selon la SECEGSA.

Cela réduirait le temps de trajet entre Madrid et Casablanca à seulement 5,5 heures. Actuellement, les vols durent environ deux heures et la conduite – y compris la traversée en ferry – prend environ 12 heures.

Il est à rappeler que les projets se sont multipliés depuis que la Fifa a annoncé que la Coupe du monde 2030 se tiendrait principalement au Portugal, en Espagne et au Maroc.

+ L’un des projets sous-marins les plus ambitieux au monde +

L’idée d’un tunnel dans le détroit de Gibraltar a été proposée pour la première fois par le gouvernement espagnol en 1930. Cependant, le projet a été suspendu après que les ingénieurs ont découvert que le matériau du fond marin était constitué de roches extrêmement dures, rendant la construction d’un tunnel impossible avec la technologie disponible à l’époque.

Malgré les progrès techniques, le tunnel reste considéré comme l’un des projets sous-marins les plus ambitieux au monde, bien plus complexe que le tunnel sous la Manche entre l’Angleterre et la France, ouvert en 1994.

La faille géologique Açores-Gibraltar se trouve à proximité et un Un certain nombre de tremblements de terre ont eu lieu dans la région. Un défi logistique supplémentaire est que la distance la plus courte entre les deux continents se situe là où se trouve la section la plus profonde du détroit, avec des profondeurs allant jusqu’à 2 950 pieds (900 m).

Les plans du tunnel ont refait surface en 1979, lorsque les gouvernements espagnol et marocain ont nommé un comité mixte pour analyser la faisabilité du projet, bien que le tunnel ne se soit jamais concrétisé.

Le projet a récemment pris un nouvel essor après l’ouverture de la ligne ferroviaire à grande vitesse marocaine Al Boraq reliant Casablanca à Tanger, la première du genre en Afrique.

