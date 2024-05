Débat – Mme Bouayach s’exprime au Policy Center sur les « Élections et la Démocratie en Afrique »

Lors d’un séminaire au Policy Center, ce jeudi à Salé, Mme Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’homme au Maroc, a pris la parole pour s’exprimer sur la thématique : « Élections et Démocratie en Afrique : Nouvelles perspectives, leçons apprises et meilleures pratiques ».

Voici le contenu de son intervention :

« En tant qu’institution nationale des droits de l’Homme, nous mesurons pleinement l’importance de participer à cette rencontre, qui vise à croiser les perspectives et à débattre des approches susceptibles de consolider les processus électoraux et démocratiques dans notre continent africain. Nos échanges d’aujourd’hui, centrés sur une thématique **de grande importance**, sont cruciaux pour l’édification d’États de droit et de sociétés démocratiques, justes et dignes.

Je ne m’étendrai pas sur les aspects théoriques ni sur les spécificités des différents modes de scrutin et processus électoraux, j’ai opté à partager avec vous notre expérience spécifique dans l’observation des dernières échéances électorales qui ont eu lieu dans notre pays en septembre 2021.

Permettez-moi de souligner que l’observation des élections est une extension naturelle du monitoring régulier des droits de l’Homme. Elle requiert une approche ciblée sur des problématiques spécifiques et un intérêt particulier pour les catégories ou groupes de personnes vulnérables.

L’année 2021 a été marquée par un contexte exceptionnel. Trois scrutins majeurs – parlementaires, régionaux et communaux – ont coïncidé avec des mutations sociétales profondes et les conséquences de la pandémie de COVID-19, induisant d’importantes répercussions économiques et sociales.

Ces échéances ont constitué un défi de taille, notamment avec l’introduction de nouvelles règles juridiques qui ont modifié le paysage électoral par rapport aux scrutins précédents. Des ajustements ont été apportés pour renforcer la représentation des femmes dans les institutions élues et pour assurer une meilleure répartition des sièges.

Quelles réponses avons-nous donc imaginé pour relever ces défis ?

En réponse à ces défis, le Conseil national des droits de l’Homme, dont j’assume la présidence de la commission spéciale d’accréditation d’observation des élections, a adopté une démarche proactive. Plusieurs mois avant les élections, nous avons initié un programme de renforcement des capacités et désigné un large réseau d’observateurs, issus tant des ONG que du CNDH, pour suivre toutes les étapes de l’opération électorale. Le nombre d’observateurs a atteint plus de **5020**, dont **4323** sont des ONG, **568** du CNDH, en plus de **129** observateurs étrangers.

Ces derniers ont également,bénéficié, aussi, de sessions de formation organisées par le CNDH, en matière de suivi des opérations électorales conformément aux critères internationaux et aux lois nationales.

Pour assurer une observation rigoureuse, Mesdames et Messieurs, nous avons adopté une approche méthodologique visant à couvrir toutes les étapes du processus électoral, tant dans l’espace physique que numérique. Cette démarche a inclus l’identification d’indicateurs permettant d’évaluer l’intégration des droits de l’homme dans les processus électoraux.

Quelle démarche avons-nous adoptée pour assurer une observation indépendante et transparente et quels outils d’exécution, j’essaierai de les résumer comme suit :

– 1ère relative à la définition decritères primordiaux nous permettant de sélectionner lelieu de l’observation, incluantnotamment, la nature de l’espace, la densité de population, l’historique de participation électorale, ainsi que les niveaux de vulnérabilité sociale, économique et culturelle et le taux d’alphabétisation. Cette approche méthodologique nous a permis de couvrir plus de 39 % des collectivités territoriales, et la couverture de presque 5% des bureaux de vote, surpassant ainsi la norme internationale, recommandée, qui prévoit 3 %,

– 2ème concerne L’analyse du cadre légal des élections et des candidatures, nous a permis de développer cinq axes d’observations répartis : observation de la campagne électorale sur le terrain, l’observation thématique qui regroupe l’analyse des programme des partis politiques et une attention particulière a été donnée aux questions des droits des femmes, des enfants, des personnes en situations handicapes et les migrants, l’observation citoyenne, basée sur les plates formes digitales,créés par des groupes ou ONG, du jour du scrutin, et des bureaux de votes

– 3ème relative à l’élaboration De formulaires dédiés a cet effet, ont été renseignés en temps réel via une application électronique spécialement développée par le CNDH,permettant ainsi un suivi instantané. En plus d’uneautre application dédiée au monitoring des interactions de l’opinion public sur les réseaux sociaux durant les élections,

– 4ème concernant l’analyse deformulaires liés à la campagne électorale, d’autres thématiques et qualitatifs, et des milliers de formulaires liés au déroulement du jour du scrutin et aux données tiréesdes médias sociaux et de l’analyse des documents de presse collectés par nos équipes ;

– 5ème la rédaction du rapport d’évaluation exhaustif. Que vous trouverez site cndh,englobe toutes les actions menées, les données pertinentes ainsi qu’un diagnostic approfondi et des recommandations concrètes visant à améliorer le processus des élections législatives et locales au Maroc.

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de conclure que cette expérience d’observation des élections par le CNDH, n’est pas une simple observation technique ou procédurale, mais elle a, plutôt, constitué une véritable évaluation des conditions législatives, politiques, de participation et de débat libre, dans lesquelles ces élections se sont déroulées, et a, par conséquent, contribué au renforcement des indicateursd’’intégrité du processus démocratique national.

L’observation des élections est un processus évolutif qui nécessite un renforcement constant et une innovation continue. Depuis la première observation des élections marocaines initié par la société civile en 1997, le processus a intégré des stratégies concertées et participatives, ainsi que l’adoption de nouvelles méthodes, y compris des plateformes numériques, faisant de chaque citoyen un observateur indépendant des élections.

En mettant en corrélation ces différents éléments dédiés à l’observation et en adoptant ces innovations, nous tissons des liens structurés entre les acteurs du processus démocratique et progressons vers une démocratie participative

L’observation des élections est également un vecteur essentiel pour le développement d’un savoir-faire et d’une culture démocratique pour tout pays en développement soucieux de garantir les droits et les libertés de ses citoyens ».

